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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1444414445144461444714448>
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:32

  unicdima написав:
  Schmit написав:Вартість ракети для системи Vampire, яка використовується для боротьби з безпілотниками становить близько 30 тисяч доларів, а ти розповідаєш, що дрон-перехоплювач - 125 тисяч.

Армія США закупить у компанії Raytheon 600 перехоплювачів дронів Coyote 2C за ціною $125 тис. за одиницю.

Там непонятно: есть слухи, что это не только за дроны оплата...
Армия США заключила контракт с компанией RTX на производство 600 дронов-перехватчиков Coyote 2C. Сумма контракта составляет 75 миллионов долларов.

Как сообщает издание Defense Post, контракт предполагает увеличение производственных мощностей для изготовления 6 тысяч кинетических и 700 единиц некинетических дронов Coyote, а также 252 стационарных, 52 мобильных пусковых установок, 118 стационарных радаров Ku-диапазона и 33 мобильных радаров.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:12

  Banderlog написав: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...

Може шось знають?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:13

  _hunter написав:
  unicdima написав:
  Schmit написав:Вартість ракети для системи Vampire, яка використовується для боротьби з безпілотниками становить близько 30 тисяч доларів, а ти розповідаєш, що дрон-перехоплювач - 125 тисяч.

Армія США закупить у компанії Raytheon 600 перехоплювачів дронів Coyote 2C за ціною $125 тис. за одиницю.

Там непонятно: есть слухи, что это не только за дроны оплата...
Армия США заключила контракт с компанией RTX на производство 600 дронов-перехватчиков Coyote 2C. Сумма контракта составляет 75 миллионов долларов.

Как сообщает издание Defense Post, контракт предполагает увеличение производственных мощностей для изготовления 6 тысяч кинетических и 700 единиц некинетических дронов Coyote, а также 252 стационарных, 52 мобильных пусковых установок, 118 стационарных радаров Ku-диапазона и 33 мобильных радаров.

Ну от.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:16

  fler написав:
  Banderlog написав: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...

Може шось знають?

що рф розвалиться через 2-3 місяці? так це всі знають з квітня 2022
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:41

  fler написав:
  Banderlog написав: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...

Може шось знають?

що США неньку всиновлює це хіба секрет Полішинеля?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 16:21

  Letusrock написав:
  fler написав:
  Banderlog написав: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...

Може шось знають?

що рф розвалиться через 2-3 місяці? так це всі знають з квітня 2022


"Всі" це хто ? )
Наведи приклади
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 16:27

  flyman написав:
  fler написав:
  Banderlog написав: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...

Може шось знають?

що США неньку всиновлює це хіба секрет Полішинеля?


Дивився вчора Патріарха україноруської демократії.
Випромінював оптимізм.
Ось що значить йти проти течії
Флер мабуть теж дивиться
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 16:45

  fler написав:
  Banderlog написав: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...

Може шось знають?

Секретне? :lol:
все що не секретне з результатів це карта.
І там результат на табло. Щодня діпстейт починає допис з фрази ворог окупував.. і далі перелік населених пунктів. Ще про обміни трупів і полонених є по кількості. Останній здається тисячу на 20?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 17:12

  Banderlog написав:
  fler написав:
  Banderlog написав: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...

Може шось знають?

Секретне? :lol:
все що не секретне з результатів це карта.
І там результат на табло. Щодня діпстейт починає допис з фрази ворог окупував.. і далі перелік населених пунктів.

І великий там перелік щодня ?

Одне село на 3 двора - це теж перелик

  Banderlog написав: Ще про обміни трупів і полонених є по кількості. Останній здається тисячу на 20?

Як завоняло московитом ...

Вони ж пишуть теж саме - мы отдали много украинцев, а получили мало своих. Это говорит о том, что у нас патерь почти нет

При цьому, намагаються за українців видати "сваіх"
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 17:14

pesikot
Там ще момент, що «в наступі» всі трупи у наступаючого. У нас їх і не мало бути для обміну.
Ну тобто це співвідношення не несе інформації про реальні втрати
Hotab
 
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  #<1 ... 1444414445144461444714448>
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