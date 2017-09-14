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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 17 лип, 2025 17:18
pesikot написав:
Вони ж пишуть теж саме - мы отдали много украинцев, а получили мало своих. Это говорит о том, что у нас патерь почти нет
При цьому, намагаються за українців видати "сваіх"
позиція укрвлади зараз на шпагаті: більшу кількість тіл загиблих росіяни передають через постійну окупацію, коли ЗСУ, відступаючи, не має можливості евакуювати загиблих та поранених. Але ж по зелемарафону такого не можна казати. Тому швиденько винайшли легенду про "віддають русаків під виглядом воїнів ЗСУ".
Пепсікот, ну реально якщо в 1000 воїнів ЗСУ підсунули 10 орків, то це на межі статистичної помилки. Втрати насправді пздц які, як для масштабів нашої країни і залишків населення. Я раніше викладав скан переписки з мобілізованим колегою: зайшли на позицію 70 осіб, ледве вийшли 20. 50 тіл залишилося, не було можливості евакуювати. ФПВ.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 17:27
Banderlog, это та самая, которая "против" Путина ...
Именно такие и выезжают из России ) на задание
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Додано: Чет 17 лип, 2025 17:30
fox767676 написав:
Дивився вчора Патріарха україноруської демократії.
Флер мабуть теж дивиться
Та ні, вона ОБС слухає.
Востаннє редагувалось fler
в Чет 17 лип, 2025 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 17:34
whois2010 написав: pesikot написав:
Вони ж пишуть теж саме - мы отдали много украинцев, а получили мало своих. Это говорит о том, что у нас патерь почти нет
При цьому, намагаються за українців видати "сваіх"
позиція укрвлади зараз на шпагаті: більшу кількість тіл загиблих росіяни передають через постійну окупацію, коли ЗСУ, відступаючи, не має можливості евакуювати загиблих та поранених. Але ж по зелемарафону такого не можна казати. Тому швиденько винайшли легенду про "віддають русаків під виглядом воїнів ЗСУ".
Пепсікот, ну реально якщо в 1000 воїнів ЗСУ підсунули 10 орків, то це на межі статистичної помилки
Какая разница чьи тела ? Главное, что тысяча )
Статистическая ошибка, случайно своих подсунули ... так всегда бывает ... перепутали ...
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PS. Кстати, как там твой биток из Америки ? проблем не доставляет ?
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Додано: Чет 17 лип, 2025 17:34
pesikot написав:
Banderlog, это та самая, которая "против" Путина ...
Именно такие и выезжают из России ) на задание
рпцешник тащиться від цієї фсбешної суки?
Ще на початку 2000-х, як тільки вона з'явилася на Ехо я казав, що то є гнида, фуфловий опозиціонер на фсбешній зарплаті.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 17:39
Schmit написав:
Ну от.
Тупень, що от?
Кожна нормальна компанія вкладає кошти в розширення потужностей, особливо коли такий великий контракт світить, бо інакше їм його мінімум 5 років треба було робити.
ціна 100+ світилася ще до цього контракту.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 17:39
Hotab написав:pesikot
Там ще момент, що «в наступі» всі трупи у наступаючого. У нас їх і не мало бути для обміну.
Ну тобто це співвідношення не несе інформації про реальні втрати
це співвідношення несе інформацію за ким залишилось поле битви. Не в наступаючого всі трупи а в того за ким залишилась територія.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 17:42
pesikot написав:
Banderlog, это та самая, которая "против" Путина ...
Именно такие и выезжают из России ) на задание
Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )
Якщо кидаєш мені інформацію то в текстовій формі, мені відео дивитись неудобно.
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Додано: Чет 17 лип, 2025 17:43
unicdima написав: pesikot написав:
Banderlog, это та самая, которая "против" Путина ...
Именно такие и выезжают из России ) на задание
рпцешник тащиться від цієї фсбешної суки?
Ще на початку 2000-х, як тільки вона з'явилася на Ехо я казав, що то є гнида, фуфловий опозиціонер на фсбешній зарплаті.
Рпцешник на відміну від тебе не дивиться ехо
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Додано: Чет 17 лип, 2025 17:45
pesikot написав: whois2010 написав: pesikot написав:
Вони ж пишуть теж саме - мы отдали много украинцев, а получили мало своих. Это говорит о том, что у нас патерь почти нет
При цьому, намагаються за українців видати "сваіх"
позиція укрвлади зараз на шпагаті: більшу кількість тіл загиблих росіяни передають через постійну окупацію, коли ЗСУ, відступаючи, не має можливості евакуювати загиблих та поранених. Але ж по зелемарафону такого не можна казати. Тому швиденько винайшли легенду про "віддають русаків під виглядом воїнів ЗСУ".
Пепсікот, ну реально якщо в 1000 воїнів ЗСУ підсунули 10 орків, то це на межі статистичної помилки
Какая разница чьи тела ? Главное, что тысяча )
Статистическая ошибка, случайно своих подсунули ... так всегда бывает ... перепутали ...
Номерные отжигают
PS. Кстати, как там твой биток из Америки ? проблем не доставляет ?
Чого ти клоуна корчиш з себе? Це тобі «какая разніца». В тебе є данні , скільки серед тіл загиблих воїнів зсу, тіл орків? Нема. То нема що обговорювати
Ти коли це став автівками форумчан цікавитися? У мене нове німецьке авто з салону, марка з трьох літер. В особісті надам скан регдоків, але дорого. Згоден? Ссикнеш ?
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