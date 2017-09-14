pesikot написав:Вони ж пишуть теж саме - мы отдали много украинцев, а получили мало своих. Это говорит о том, что у нас патерь почти нет
При цьому, намагаються за українців видати "сваіх"
позиція укрвлади зараз на шпагаті: більшу кількість тіл загиблих росіяни передають через постійну окупацію, коли ЗСУ, відступаючи, не має можливості евакуювати загиблих та поранених. Але ж по зелемарафону такого не можна казати. Тому швиденько винайшли легенду про "віддають русаків під виглядом воїнів ЗСУ". Пепсікот, ну реально якщо в 1000 воїнів ЗСУ підсунули 10 орків, то це на межі статистичної помилки
Какая разница чьи тела ? Главное, что тысяча )
Статистическая ошибка, случайно своих подсунули ... так всегда бывает ... перепутали ...
Номерные отжигают
PS. Кстати, как там твой биток из Америки ? проблем не доставляет ?
то скільки там наших трупів було? Тільки російсьі опізнали і порахували?
Тупень, що от? Кожна нормальна компанія вкладає кошти в розширення потужностей, особливо коли такий великий контракт світить, бо інакше їм його мінімум 5 років треба було робити. ціна 100+ світилася ще до цього контракту.
Подивився статтю, що ж то за дрони по такій ціні. Нє, ну ти порівняв ФПВ варіант і ці реактивні, по суті не дрони, а ракети. У приведеному мною вище відео мова йшла зовсім про інші, значно дешевші проекти, які проігнорувала зевлада з 2022 року.
Тупень, що от? Кожна нормальна компанія вкладає кошти в розширення потужностей, особливо коли такий великий контракт світить, бо інакше їм його мінімум 5 років треба було робити. ціна 100+ світилася ще до цього контракту.
Подивився статтю, що ж то за дрони по такій ціні. Нє, ну ти порівняв ФПВ варіант і ці реактивні, по суті не дрони, а ракети. У приведеному мною вище відео мова йшла зовсім про інші, значно дешевші проекти, які проігнорувала зевлада з 2022 року.
у фпв поки великі проблеми по перехопленню таких цілей, я вже це писав, тому американці і планують закупити 6тис Койотів.
Кожна нормальна компанія вкладає кошти в розширення потужностей, особливо коли такий великий контракт світить, бо інакше їм його мінімум 5 років треба було робити. ціна 100+ світилася ще до цього контракту.
Оно-то да. Но если, например, 90% суммы идет на "в розширення потужностей" -- цена единицы продукции не совсем по формуле "сумма контракта поделить на штуки" считается.
Та не светилась та цена нигде: эти "койот 2с" в первый (и последний) раз в этой новости про гос-заказ засветились. Такое ощущение, что это вообще тестовая разработка пробной партии...
Banderlog написав:Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )
Бугага, хтось вірить, що він не знає Латиніну? )))
Якщо тобі інтересно то я скажу кого раніше дивився. Джангірова. Зараз ці всі експерти ламаного гроша не варті кругом телемарафон. Діпстейт, в телеграмі читаю і реальну війну, серед російських запорожский фронт, і 2 майора гортаю. Я поняття не маю ні хто латиніна чи хто шабунін і ще ціла купа "експертів" яких ви тут дивитесь
Banderlog написав:Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )
Бугага, хтось вірить, що він не знає Латиніну? )))
Якщо тобі інтересно то я скажу кого раніше дивився. Джангірова. Зараз ці всі експерти ламаного гроша не варті кругом телемарафон. Діпстейт, в телеграмі читаю і реальну війну, серед російських запорожский фронт, і 2 майора гортаю. Я поняття не маю ні хто латиніна чи хто шабунін і ще ціла купа "експертів" яких ви тут дивитесь
Кожна нормальна компанія вкладає кошти в розширення потужностей, особливо коли такий великий контракт світить, бо інакше їм його мінімум 5 років треба було робити. ціна 100+ світилася ще до цього контракту.
Оно-то да. Но если, например, 90% суммы идет на "в розширення потужностей" -- цена единицы продукции не совсем по формуле "сумма контракта поделить на штуки" считается.
Та не светилась та цена нигде: эти "койот 2с" в первый (и последний) раз в этой новости про гос-заказ засветились. Такое ощущение, что это вообще тестовая разработка пробной партии...
Banderlog написав:Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )
Бугага, хтось вірить, що він не знає Латиніну? )))
Якщо тобі інтересно то я скажу кого раніше дивився. Джангірова. Зараз ці всі експерти ламаного гроша не варті кругом телемарафон. Діпстейт, в телеграмі читаю і реальну війну, серед російських запорожский фронт, і 2 майора гортаю. Я поняття не маю ні хто латиніна чи хто шабунін і ще ціла купа "експертів" яких ви тут дивитесь
дай будь-ласка в приват посилання , бо те що сам знайшов якесь дуже поверхнево гівнисте