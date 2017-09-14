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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1444914450144511445214453>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 10:36

Страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против россии

1. Снижена ценовая планка на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель.

2. Запрещены сделки и инвестиции, связанные с газопроводами “Северный поток‑1” и “Северный поток‑2”.

3. Введён запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти в третьих странах.

4. В санкционный список включены около 100 судов из «теневого флота» — им запрещён доступ в европейские порты и получение услуг.

5. Полный запрет на операции с 22 российскими банками, а также ограничения против иностранных банков, помогающих обходить санкции.

6. Введены ограничения на экспорт стратегических товаров на сумму около 2,5 млрд евро — включая технику, металлы, пластики и компоненты для дронов.

7. Введены санкции против российского нефтеперерабатывающего завода в Индии.

8. В список санкций добавлены новые юридические и физические лица — в том числе зарубежные компании, поддерживающие российский ВПК.

9. Ужесточён экспортный контроль технологий двойного назначения — особенно тех, что могут использоваться в дронах и вооружении.

https://amp.dw.com/ru/strany-es-soglaso ... a-73318893
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тому що вівці
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:58

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:........
Сомневаюсь, что получится.
Гаечный ключ слабоват.

А я не сумніваюсь.
Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко.

То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ. :)
Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим.
Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.

Вірно, для цього потрібні десятиліття.
Але Зе це(щоб анектоти не розказували) і не потрібно. Йому потрібні люди на фронті і для цього він потрохи урізає "права громадян". В чому проблема поступового закручуваня гайок?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:18

Обісрались з Умеровим знатно. А чувак просто хотів працювати вдома, в США, біля сімї
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:20

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ. :)
Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. .

. В чому проблема поступового закручуваня гайок?
воно вже відбувається , недавно прийнято закон про збільшення чисельності сбу на 25 відсотків, і надання права використання зброї і спецтехніки.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:23

  Letusrock написав:Обісрались з Умеровим знатно. А чувак просто хотів працювати вдома, в США, біля сімї
так справи не робляться. він занадто багато знає щоб його просто так взяти і відпустити. Та іще і з сімєю.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:46

  Xenon написав:
Страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против россии

1. Снижена ценовая планка на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель.

2. Запрещены сделки и инвестиции, связанные с газопроводами “Северный поток‑1” и “Северный поток‑2”.

3. Введён запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти в третьих странах.

4. В санкционный список включены около 100 судов из «теневого флота» — им запрещён доступ в европейские порты и получение услуг.

5. Полный запрет на операции с 22 российскими банками, а также ограничения против иностранных банков, помогающих обходить санкции.

6. Введены ограничения на экспорт стратегических товаров на сумму около 2,5 млрд евро — включая технику, металлы, пластики и компоненты для дронов.

7. Введены санкции против российского нефтеперерабатывающего завода в Индии.

8. В список санкций добавлены новые юридические и физические лица — в том числе зарубежные компании, поддерживающие российский ВПК.

9. Ужесточён экспортный контроль технологий двойного назначения — особенно тех, что могут использоваться в дронах и вооружении.

https://amp.dw.com/ru/strany-es-soglaso ... a-73318893

а NLMK https://nlmk.com/ru/about/ свята корова - чіпати не можна
Заводи NLMK у Європі (ЄС)
1. NLMK La Louvière (Бельгія)

Адреса: Rue des Rivaux 2, 7100 La Louvière, Belgium

Телефон: +32 (64) 27 27 11
infoacier.be+15eu.nlmk.com+15nlmk.com+15

2. NLMK Clabecq (Бельгія)

Адреса: Rue de Clabecq 101, 1460 Ittre, Belgium

Телефон: +32 (2) 391 91 00
nlmk.com+11eu.nlmk.com+11nlmk.com+11

3. NLMK DanSteel (Данія)

Адреса: Havnevej 33, DK‑3300 Frederiksvaerk, Denmark

Телефон: +45 4777 03 33
Reddit+3eu.nlmk.com+3nlmk.com+3

4. NLMK Verona (Італія)

Адреса: Via Antonio Salieri 22, Vallese di Oppeano (VR) 37050, Italy

Телефон: +39 (045) 699 79 11
infosteel.eu+7eu.nlmk.com+7nlmk.com+7

5. NLMK Strasbourg (Франція)

Адреса: 1 rue du Bassin de l’Industrie, BP 89, 67016 Strasbourg Cedex, France

Телефон: +33 (388) 41 48 43
eu.nlmk.com+1

У 2022 році NLMK Group загалом отримала виручку близько 16,2 млрд USD
За попередніми оцінками, сегмент Європи (NLMK Europe) формує приблизно 15–18 % від глобальних продажів компанії. Зважаючи на цю частку, можна оцінити:

16,2 млрд×0,15=2,43 млрд USD
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 13:10

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:Обісрались з Умеровим знатно. А чувак просто хотів працювати вдома, в США, біля сімї
так справи не робляться. він занадто багато знає щоб його просто так взяти і відпустити. Та іще і з сімєю.

Ні, він - просто барига. Бандит. Розглядати його на посаду посла у США було тупістю. Зеленському про це повідомили.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 13:58

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:..........
Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим.
Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.

Вірно, для цього потрібні десятиліття.
Але Зе це(щоб анектоти не розказували) і не потрібно. Йому потрібні люди на фронті і для цього він потрохи урізає "права громадян". В чому проблема поступового закручуваня гайок?
Никакой проблемы.
Но анекдоты это просто пример.
А для того, чтобы обеспечить людей на фронте и без массового СЗЧ нужен гаечный ключ примерно такого же уровня.

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:........
В чому проблема поступового закручуваня гайок?
воно вже відбувається , недавно прийнято закон про збільшення чисельності сбу на 25 відсотків, і надання права використання зброї і спецтехніки.
Есть и ещё примеры.
Но вы недавно рассказывали, как надо было бы проводить мобилизацию.
Для этого такого закручивания гаек явно недостаточно. И добиться нужного уровня в ближайшее время вряд ли удастся. Думаю, война закончится раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:04

  АндрейМ написав:
  Banderlog написав:
  Letusrock написав:Обісрались з Умеровим знатно. А чувак просто хотів працювати вдома, в США, біля сімї
так справи не робляться. він занадто багато знає щоб його просто так взяти і відпустити. Та іще і з сімєю.

Ні, він - просто барига. Бандит. Розглядати його на посаду посла у США було тупістю. Зеленському про це повідомили.

ще би ВФЯ або Лазаренка, ну а шо?
flyman
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