1. Снижена ценовая планка на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель.2. Запрещены сделки и инвестиции, связанные с газопроводами “Северный поток‑1” и “Северный поток‑2”.3. Введён запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти в третьих странах.4. В санкционный список включены около 100 судов из «теневого флота» — им запрещён доступ в европейские порты и получение услуг.5. Полный запрет на операции с 22 российскими банками, а также ограничения против иностранных банков, помогающих обходить санкции.6. Введены ограничения на экспорт стратегических товаров на сумму около 2,5 млрд евро — включая технику, металлы, пластики и компоненты для дронов.7. Введены санкции против российского нефтеперерабатывающего завода в Индии.8. В список санкций добавлены новые юридические и физические лица — в том числе зарубежные компании, поддерживающие российский ВПК.9. Ужесточён экспортный контроль технологий двойного назначения — особенно тех, что могут использоваться в дронах и вооружении.