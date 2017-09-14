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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 144511445214453144541445514456>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:46

  Hotab написав:Letusrock
терору системи

Террором системи вбивство стає тоді, коли система одобрила і не покарала вбивцю. А інакше це звичайне вбивство з боку «цивільного мобілізованого» (по класифікації обліківок кенделів) по відношенню до цивільного ухилянта.

добре хай тоді буде 99 разів терор, потім раз не терор і знову по колу 99, 1, 99, 1
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:55

Трамп закликав Зеленського, щоб Україна перейшла в наступ — WP

Під..бав так під..бав
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:57

  Letusrock написав:звідки така гуманність? Я думаю мене як мінімум розстріляють за вироком трійки у складі: інваліда-мовного активіста, штурмовика з барбершопу та якоїсь соросні

Так повертайся, що ж ти втік сцикун?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:02

  andrijk777 написав:...........
Зявилось якесь "массового СЗЧ". До чого тут "массового СЗЧ"?
В 1940 було прям массове СЗЧ набагато маштабніше ніж зараз (правда тікали не в тил а в іншу сторону).
Не знаю, что вы имеете ввиду "в 1940".
А сегодня СЗЧ не "з'явилось", и не "якесь", а вполне реальное.

Хоча в Сталіна був ого-го який "гаечный ключ" і 20 років закручування гайок перед цим.
Я не зовсім розумію що ви хочете сказати?
Я хочу сказати що ми можемо воювати під правлінням Зе ще років 10 і ніякий "гаечный ключ" не зламається. Населення на 10 років війни точно хватить.
Для войны нужно не абстрактное население, а конкретные солдаты.
А с этим, вроде, проблемы уже есть. Недаром снизили возраст призыва с 27 до 25 лет. Думаю, при продолжении войны будут снижать и дальше. Но у нас с этими возрастами не очень - маловато их. Да ещё и выехали многие. Учтите, что тем, кому в 2022 было 17, сегодня уже 20 лет.
А на "10 років війни точно хватить"... Смотря какая война. Если такая, как в 2015-2021, то хватит и на 100 лет. Если такая, как в 2022-2023 (не знаю, как сейчас), то вряд ли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:12

  andrijk777 написав: Населення на 10 років війни точно хватить.

Як писав будівельник, але комусь сподобалось жати жалобу, 0.3% воює.
Решта або не відчуває "тяготи" або "на мінімалках".
12 річні на заводах (тому ж ХТЗ) на станках болванки не точать,
а жінки в селах без мужиків (хіба що який абсолютно нікуди не придатий, або голова) на волах землю не пашуть.
Члени партії 73% не на фронті, як і держслужбовці ("райком закрит всє ушлі на фронт").
Така екзистенціальна війна може тривати аж до покращення позицій на Зх.Бугу і Тисі.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:15

  ЛАД написав: Если такая, как в 2015-2021, то хватит и на 100 лет. Если такая, как в 2022-2023 (не знаю, как сейчас), то вряд ли.

яка з них за "европейські цінності" а яка "екзистиційна"?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:19

  unicdima написав:Letusrock
Кожен день в країні до трьох вбивств, чому ви не постите їх?

Убийство в тёмной подворотне отличается от убийства мобилизованного в автобусе, который вёз его на сборный пункт. Да ещё в присутствии офицера (офицеров?). В тоталитарном Союзе под суд, кроме непосредственного убийцы, пошли бы все присутствовавшие офицеры.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:22

  Hotab написав:Letusrock
терору системи


Террором системи вбивство стає тоді, коли система одобрила і не покарала вбивцю. А інакше це звичайне вбивство з боку «цивільного мобілізованого» (по класифікації обліківок кенделів) по відношенню до цивільного ухилянта.


Що ж поробишь, якщо Letusrock навіть не зміг зрозуміти, що сам навів цитати з матеріалів судового засідання )

Letusrock, якби у нас дійсно був террор, то ти б за 5% від свого написанного на цьому форумі - отримав 10 років

Цього немає, то ж не бреши про террор
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

песікот фазу заперечення пройшов
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:33

  pesikot написав:11 травня ТУ ДБР у місті Києві повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

"Я розповім вам про Україну своєї мрії" — Зелінський, 2019р.
І реальні пріорітети "краіни мрії" зразка 2025р.: за вбивство опрічнікамі раба дають (можливо) 8-12 років. За знищення прокурорського скотовоза - 15 років з конфіскацією.
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