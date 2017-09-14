pesikot написав:11 травня ТУ ДБР у місті Києві повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
"Я розповім вам про Україну своєї мрії" — Зелінський, 2019р. І реальні пріорітети "краіни мрії" зразка 2025р.: за вбивство опрічнікамі раба дають (можливо) 8-12 років. За знищення прокурорського скотовоза - 15 років з конфіскацією.
Тобто, агента російських спецслужб потрібно було "панять и прастить" ? Не вбив же ...
Суд визнав агента винним одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами); ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв).
pesikot написав:Тобто, агента російських спецслужб потрібно було "панять и прастить" ? Не вбив же ...
котик, агентами рос спецслужб зараз називають навіть підлітків 16-ти річних. коли у агента буде паспорт рф, посвідчення офіцера фсб, балалайка, я повірю, що це агент. А всі, кого ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити проти прокурорів, то не агенти, а звичайні злочинці. А, ну і росії було дуже важливо знищити цього прокурора, бо на ньому тримається вся оборона країни. Самомму не смішно?
Востаннє редагувалось whois2010 в П'ят 18 лип, 2025 15:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:В тоталитарном Союзе под суд, кроме непосредственного убийцы, пошли бы все присутствовавшие офицеры.
Это говорит о том, что мы ещё очень далеки от тоталитаризма...
це говорить про те, що в Україні зразка 2025р не працюють існуючі закони і норми права, яких достатньо. Представник влади - бурят в пікселі - вбиває мобілізованого. Свідком є командир (можливо не один) цього бурята. Звідки в бурята електрошокер? Це штатне спорядження воїнів ЗСУ? Особи що спостерігали та не втрутилися, вони хто? Залишили людину в безпорадному стані? Відмовилися надати допомогу? Я б на місці родичі судився з державою Україна, а потім додатково в єспч подав позив, бо наші будуть заминати максимально і відмазувати всіх, крім вже явного дебіла, котрий безпосередньо вбивав.
pesikot написав:Тобто, агента російських спецслужб потрібно було "панять и прастить" ? Не вбив же ...
котик, агентами рос спецслужб зараз називають навіть підлітків 16-ти річних. коли у агента буде паспорт рф, посвідчення офіцера фсб, балалайка, я повірю, що це агент. А всі, кого ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити проти прокурорів, то не агенти, а звичайні злочинці. А, ну і росії було дуже важливо знищити цього прокурора, бо на ньому тримається вся оборона країни. Самомму не смішно?
Ну как сказать. Підліток, который за деньги поджигает авто военнослужащих, конечно, просто дурак, но одновременно как бы и "агент". Человека, который даёт координаты завода, а позже координаты прилётов, даже если у него нет "паспорта рф, посвідчення офіцера фсб" и даже балалайки, вряд ли нельхя назвать "агентом". Даже если его "ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити".