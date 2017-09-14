Трамп закликав Зеленського, щоб Україна перейшла в наступ — WP
Під..бав так під..бав
Оце така новина!!! Ну але все логічно. Зе розказує Трампу казки що ми сильні, а РФ слабка. То логічно що Трамп сказав - то наступай, раз РФ слабка. Між-іншим це питання і до наших турбопатріотів - як вони планують перемогти РФ, не наступаючи.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 18 лип, 2025 16:01, всього редагувалось 1 раз.
*У книзі "Економіка перехідного періоду" М.Бухарін зауважив: "пролетарське примушування в усіх своїх формах, починаючи від розстрілів і кінчаючи трудовою повинністю, є, як парадоксально це не звучить, методом вироблювання комуністичного людства з людського матеріалу капіталістичної епохи". Підкресливши в книзі цей висновок, В.Ленін на полях зазначив: "Саме так!"* http://resource.history.org.ua/cgi-bin/ ... R=Teroryzm
Залишається тільки замінити оці прикметники (пролетарське, комуністичного, капіталістичної) на будь-які інші і ... ті ж яйця тільки в профіль. Бо ключовими є -- примушування; вироблення (іншого) людства; (іншої) епохи.
Методи вироблювання з ухилянтів (боягузів та ждунів) козаків((
Треш...21 століття. Революція Гідності.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 лип, 2025 16:07, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Ну как сказать. Підліток, который за деньги поджигает авто военнослужащих, конечно, просто дурак, но одновременно как бы и "агент". Человека, который даёт координаты завода, а позже координаты прилётов, даже если у него нет "паспорта рф, посвідчення офіцера фсб" и даже балалайки, вряд ли нельхя назвать "агентом". Даже если его "ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити".
Ну давайте так: людина отримує від аноніма з телеграм-акаунта вказівку знищити авто на цивільних номерах і обіцяю винагороду. Яким чином слідство доведе, що анонім з телеграм-акаунта - офіцер фсб, наприклад, а не зек, якого засадив цей прокурор. Механізм і доказову базу уявляєте?
Трамп закликав Зеленського, щоб Україна перейшла в наступ — WP
Під..бав так під..бав
Оце така новина!!! Ну але все логічно. Зе розказує Трампу казки що ми сильні, а РФ слабка. То логічно що Трамп сказав - то наступай, раз РФ слабка. Між-іншим це питання і до наших турбопатріотів - як вони планують перемогти РФ, не наступаючи.
101 приём каратэ (с) (тм)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 лип, 2025 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Трамп закликав Зеленського, щоб Україна перейшла в наступ — WP
Під..бав так під..бав
Оце така новина!!! Ну але все логічно. Зе розказує Трампу казки що ми сильні, а РФ слабка. То логічно що Трамп сказав - то наступай, раз РФ слабка. Між-іншим це питання і до наших турбопатріотів - як вони планують перемогти РФ, не наступаючи.
"Элементарно, Ватсон!" Орки наступают (пытаются). Мы упорно обороняемся. По чуть-чуть отступаем, перемалывая наступающих чмобиков. И ждём. Через полгода - год - два - ... РФ остаётся с разрушенной экономикой, с голодающими Москвой и Питером, в которых не остаётся не только хлеба, но даже тортов и пирожных, и вообще разваливается на миллион тысяч кусков и кусочков, из которых мы выбираем, что нам нравится (Кубань, Белгород, Курск, может, ещё что) и присоединяем к себе. Они, естественно, этому крайне рады и единогласно за это голосуют в страхе перед бурятами и чеченами, которые их в противном случае просто вырежут.
ЛАД написав: Ну как сказать. Підліток, который за деньги поджигает авто военнослужащих, конечно, просто дурак, но одновременно как бы и "агент". Человека, который даёт координаты завода, а позже координаты прилётов, даже если у него нет "паспорта рф, посвідчення офіцера фсб" и даже балалайки, вряд ли нельхя назвать "агентом". Даже если его "ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити".
Ну давайте так: людина отримує від аноніма з телеграм-акаунта вказівку знищити авто на цивільних номерах і обіцяю винагороду. Яким чином слідство доведе, що анонім з телеграм-акаунта - офіцер фсб, наприклад, а не зек, якого засадив цей прокурор. Механізм і доказову базу уявляєте?
"нет повода не доверять мнению уважаемого человека"
whois2010 написав:Ну давайте так: людина отримує від аноніма з телеграм-акаунта вказівку знищити авто на цивільних номерах і обіцяю винагороду. Яким чином слідство доведе, що анонім з телеграм-акаунта - офіцер фсб, наприклад, а не зек, якого засадив цей прокурор. Механізм і доказову базу уявляєте?
Тобто ...
Якщо уявити, що це зек, якого засадив прокурор, то вже можно нищити "прокурорську скотовозку", так виходить ?
Ти за виправдання злочинів та злочинців ?
Якщо уявити, що це зек, який пограбував тебе/вбив рідну тобі людину/etc, а прокурор довів провину зека, то теж можна нищити "прокурорську скотовозку" чи вже ні ?