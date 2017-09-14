Shaman написав:вже казав неодноразово - гайда на окуповані території - там побачите, що таке терор системи. а з Закарпаття розповідати маячню значно легше
Так Україна та українці повинні орієнтуватися на Європу та європейські цінності чи аби ліпше, ніж в Ордло-рф? ______________________________ *РФ долго орала, что ЕС мол якобы ведет Украину на убой заявлениями о том, что не допустит проигрыша Украины... Ну тогда советую РФиянам рассмотреть под тем же углом аналогичные заявления КНР в адрес РФ... Лондон просил на китайском передать РФ привеДъ... )))* (С)
ЛАД написав: Ну как сказать. Підліток, который за деньги поджигает авто военнослужащих, конечно, просто дурак, но одновременно как бы и "агент". Человека, который даёт координаты завода, а позже координаты прилётов, даже если у него нет "паспорта рф, посвідчення офіцера фсб" и даже балалайки, вряд ли нельхя назвать "агентом". Даже если его "ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити".
Ну давайте так: людина отримує від аноніма з телеграм-акаунта вказівку знищити авто на цивільних номерах і обіцяю винагороду. Яким чином слідство доведе, що анонім з телеграм-акаунта - офіцер фсб, наприклад, а не зек, якого засадив цей прокурор. Механізм і доказову базу уявляєте?
добре присяде за напад на посадову особу за вказівкою злочинця - навряд чи там велика різниця по строках. й знищують автівки не прокурорів, а військових - є невелика різниця
Letusrock написав:Між-іншим це питання і до наших турбопатріотів - як вони планують перемогти РФ, не наступаючи.
А як їх викурили з-під Києва та з Херсону? Там шо був грандіозний наступ? Як їх викурили зараз з Кінбурна та з 4-х сіл на Сумщині? Різна (особливо далекобійна) зброя може творити дива Аби її було достатньо.
ЛАД написав:............. Ну так я о чём. Хотя в чём-то можно бы и приблизиться.
Оказывается, не так уж и далеки: https://ua.korrespondent.net/city/kiev/ ... kyievi-dbr "Солдат Шевченківського ТЦК підозрюється у перевищенні службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Заступник начальника Подільського ТЦК підозрюється в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі." Почему нам сюда постоянно приносят обрывки информации, которые искажают картину?
Shaman написав: як не в цьому, так в наступному році буде спад бойових дій. на цей час нам вистачить сил. а там руські з подивом з'ясують, що їх сили закінчилися
ага, спочатку ракети, закінчаться, потом шахеди, далі танки... я таке вже десь читав, здається з 22 го таке пишуть) тільки тоді ще щось блеяла верхівка про сроки демобілізації а зара тільки до перемоги. Лише розводять лохів ніби влада готується до виборів)