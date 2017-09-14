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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14454144551445614457
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 17:53

  Shaman написав:вже казав неодноразово - гайда на окуповані території - там побачите, що таке терор системи. а з Закарпаття розповідати маячню значно легше 8)

Так Україна та українці повинні орієнтуватися на Європу та європейські цінності чи аби ліпше, ніж в Ордло-рф?
______________________________
*РФ долго орала, что ЕС мол якобы ведет Украину на убой заявлениями о том, что не допустит проигрыша Украины...
Ну тогда советую РФиянам рассмотреть под тем же углом аналогичные заявления КНР в адрес РФ... ;)
Лондон просил на китайском передать РФ привеДъ... )))* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 17:57

  whois2010 написав:
  ЛАД написав: Ну как сказать.
Підліток, который за деньги поджигает авто военнослужащих, конечно, просто дурак, но одновременно как бы и "агент".
Человека, который даёт координаты завода, а позже координаты прилётов, даже если у него нет "паспорта рф, посвідчення офіцера фсб" и даже балалайки, вряд ли нельхя назвать "агентом". Даже если его "ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити".

Ну давайте так: людина отримує від аноніма з телеграм-акаунта вказівку знищити авто на цивільних номерах і обіцяю винагороду. Яким чином слідство доведе, що анонім з телеграм-акаунта - офіцер фсб, наприклад, а не зек, якого засадив цей прокурор. Механізм і доказову базу уявляєте?

добре присяде за напад на посадову особу за вказівкою злочинця - навряд чи там велика різниця по строках. й знищують автівки не прокурорів, а військових - є невелика різниця 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

шаман теж пройшов стадію заперечення
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 17:59

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Між-іншим це питання і до наших турбопатріотів - як вони планують перемогти РФ, не наступаючи. :D

А як їх викурили з-під Києва та з Херсону? Там шо був грандіозний наступ? Як їх викурили зараз з Кінбурна та з 4-х сіл на Сумщині?
Різна (особливо далекобійна) зброя може творити дива :wink: Аби її було достатньо.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:21

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:.............
Ну так я о чём. :)
Хотя в чём-то можно бы и приблизиться.

Оказывается, не так уж и далеки: https://ua.korrespondent.net/city/kiev/ ... kyievi-dbr
"Солдат Шевченківського ТЦК підозрюється у перевищенні службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Заступник начальника Подільського ТЦК підозрюється в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі."
Почему нам сюда постоянно приносят обрывки информации, которые искажают картину?

Не понял, это тот же случай, который обсуждался выше - viewtopic.php?p=5874014#p5874014?
Но там было продление:
4 липня Печерський райсуд столиці продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 11 серпня
И ничего не говорилось о начальнике.
По вашей ссылке:
Обидва фігуранти перебувають під вартою. 17 липня суд продовжив застосування цього запобіжного заходу.

И в моей ссылке речь идёт:
чоловік опинився на Збірному пункті Київського міського ТЦК та СП, який знаходиться у Дарницькому районі столиці на вулиці Зрошувальна, 17А.

Но описания происшествий уж больно похожи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:23

  fler написав:..........
Різна (особливо далекобійна) зброя може творити дива :wink: Аби її було достатньо.
В тому ж і справа. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:26

  Shaman написав:
  Letusrock написав:звідки така гуманність? Я думаю мене як мінімум розстріляють за вироком трійки у складі: інваліда-мовного активіста, штурмовика з барбершопу та якоїсь соросні

який розстріл? :shock: тебе лише спитати, ти обісрешся й з усім погодишся :lol:

сказав незламний патріот, заїдаючи в Празі тушкованою капустою останнього кнедлика.
Ти в трійці в якості кого будеш? непридатний незламник чи свідок розвалу рф?))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:37

  Letusrock написав:
  Shaman написав:який розстріл? :shock: тебе лише спитати, ти обісрешся й з усім погодишся :lol:

сказав незламний патріот, заїдаючи в Празі тушкованою капустою останнього кнедлика.
Ти в трійці в якості кого будеш? непридатний незламник чи свідок розвалу рф?))


Зачекай, ти ж сам писав, якщо росіяни підійдуть до хребта, то ти будешь тікати, обсіраючи портки

Які трійки ?
Ти одразу обісрешься і погодишься на все )

https://www.youtube.com/shorts/8dZiHDv4W48
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:45

  Shaman написав: як не в цьому, так в наступному році буде спад бойових дій. на цей час нам вистачить сил. а там руські з подивом з'ясують, що їх сили закінчилися 8)
ага, спочатку ракети, закінчаться, потом шахеди, далі танки... я таке вже десь читав, здається з 22 го таке пишуть)
тільки тоді ще щось блеяла верхівка про сроки демобілізації а зара тільки до перемоги. Лише розводять лохів ніби влада готується до виборів)
Banderlog
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