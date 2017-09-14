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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14455144561445714458
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:05

  Banderlog написав: Лише розводять лохів

лох не мамонт
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:57

  pesikot написав:
  Banderlog написав:тільки тоді ще щось блеяла верхівка про сроки демобілізації


Про демобілізацію блеяли саме ти і Долярчик
Зараз приписуєте владі власні фантазії

Я писав, що цього не буде, поки не закінчиться війна

1941-1946 роки тобі історія

PS. Ти "видатний" хлоп, нічого не вивчав, нічого не читав, але завжди маєшь власну думку, з кожного питання.

Специалист широкого профиля )

це шо саме я мав читати? :lol: передвиборчу програму зеленського? Чи може конституцію україни?
Не блеяло значить керівництво нічого? :lol:
І такого не було?
Представники Міністерства оборони підготували законопроєкт про демобілізацію. Однак Генеральний штаб Збройних сил України не підтримує документ, адже його ухвалення і реалізація призведе до одномоментного звільнення зі служби понад сотні тисяч досвідчених військових. І про ротації розмов не було? ) і обіцянок про те що війну скоро завершать?
Так от шо я тобі скажу, хлопе, як ви до нас так і ми будем з вами))) ми тут також не лохи.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:00

  pesikot написав:
  Banderlog написав:тільки тоді ще щось блеяла верхівка про сроки демобілізації


Про демобілізацію блеяли саме ти і Долярчик
Зараз приписуєте владі власні фантазії

Я писав, що цього не буде, поки не закінчиться війна

1941-1946 роки тобі історія

PS. Ти "видатний" хлоп, нічого не вивчав, нічого не читав, але завжди маєшь власну думку, з кожного питання.

Специалист широкого профиля )


Ну диви хто, як ти кажеш, блеяв про демобілізацію:
*Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від військових законопроєкту про «справедливу мобілізацію», яка, зокрема, не передбачатиме вручення повісток на вулицях і передбачатиме демобілізацію.

«Тільки по справедливості. У мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів – на полі бою… І треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати – високі, але, тим не менше, треба справедливість у цьому напрямку», – сказав Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.*
29 січня 2024
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 96460.html

Якось президент на Бандерлога та Долярчика ну ніяк не схожий.
І є вищим представником саме влади.

Це факти, а в тебе голі пусті слова (брехня). Це факт хто приписує. Саме ти.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:07

  flyman написав:
  Banderlog написав: Лише розводять лохів

лох не мамонт
не мамонт но теж мутує, любителям історії крім другої світової радив б почитати про першу світову. :wink: і про жовтневу революцію, і про то як до влади прийшли гітлер і мусоліні. Тоді також думали що військові лохи. :lol:
Banderlog
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