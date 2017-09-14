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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14456144571445814459>
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 10:57

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:звідки така гуманність? Я думаю мене як мінімум розстріляють за вироком трійки у складі: інваліда-мовного активіста, штурмовика з барбершопу та якоїсь соросні

який розстріл? :shock: тебе лише спитати, ти обісрешся й з усім погодишся :lol:

сказав незламний патріот, заїдаючи в Празі тушкованою капустою останнього кнедлика.
Ти в трійці в якості кого будеш? непридатний незламник чи свідок розвалу рф?))

тобі зі схрону в Ужгороді так добре видно, хто що їсть у Празі чи у Відні? :D чи це твої хворі фантазії? :lol:

записуй мене в соросню-свідок розвалу. ти ж як нащадок імперських угорців Сороса теж не полюбляєш? як це вільні люди? в твоєму світі таких немає 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:01

  ЛАД написав:...
Они, естественно, этому крайне рады и единогласно за это голосуют в страхе перед бурятами и чеченами, которые их в противном случае просто вырежут.

помилка імперської людини... не підкажеш, скільки руських зараз мешкає в Чечні? ;) як тут часто пишуть новітню історію теж треба вчити...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:12

  whois2010 написав:
  pesikot написав:11 травня ТУ ДБР у місті Києві повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

"Я розповім вам про Україну своєї мрії" — Зелінський, 2019р.
І реальні пріорітети "краіни мрії" зразка 2025р.: за вбивство опрічнікамі раба дають (можливо) 8-12 років. За знищення прокурорського скотовоза - 15 років з конфіскацією.

15 років дали за роботу на ворога під час війни, бовдур й брехун 8)
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:15

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Они, естественно, этому крайне рады и единогласно за это голосуют в страхе перед бурятами и чеченами, которые их в противном случае просто вырежут.

помилка імперської людини... не підкажеш, скільки руських зараз мешкає в Чечні? ;) як тут часто пишуть новітню історію теж треба вчити...

1.2%
Для понимания масштаба - крымских татаров - 0.5%
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:27

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса.
І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність.

думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.

Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...

очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати... 8)
хіба на кубі і кндр не перемогла революція? ) що саме Україна виграла від євромайданівскої революції ?

давайте трошки про загалом - декілька очевидних речей (але не для всіх).

так от диктатура, якщо вкоренілася - то знести її дуже важко. це або військове іноземних країн (нацистська Німеччина або Ірак, Ізраіль зараз намагається в Газі), або довга та кривава громадянська війна (Сирія) - або що більш розповсюджено - новий диктатор скидає старого - але саме диктатура залишається.

диктатура - це завжди шлях в нікуди, деградація розвитку (КНДР як приклад довготривалої диктатури). а оскільки диктатура не може визнати деградацію, то завжди починаються пошуки ворога - спочатку внутрішнього, потім зовнішнього. війна починається не завжди, але дуже часто - це й сучасна Раша, й Ірак.

й тому рано чи пізно диктатура набридає - й населення починає обурюватися. якщо беззубо, як в Біларусі - то отримує лише строки, еміграцію та закручування гайок. або маємо приклади Венесуели, тієї ж Сирії, Лівії. висновок - диктатура завжди закінчиться громадянською війною - й чим пізніше це станеться, тим гіршими будуть наслідки. Румунії якось пощастило - диктатора розстріляли за тиждень й не вскочили в халепу.

в Україні якраз був той випадок, коли диктатура почала формуватися, але суспільство вчасно схаменулося - й запобігло такому розвитку подій. так ціною жертв - але відносно невеликих. якби цього не було, за яким шляхом пішов би сценарій - невідомо - але всі приклади погані або ще гірші.
  katso написав:То есть Вы считаете если б не Майдан то сейчас было бе ЕЩЕ ХУЖЕ?

тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:30

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Они, естественно, этому крайне рады и единогласно за это голосуют в страхе перед бурятами и чеченами, которые их в противном случае просто вырежут.

помилка імперської людини... не підкажеш, скільки руських зараз мешкає в Чечні? ;) як тут часто пишуть новітню історію теж треба вчити...

1.2%
Для понимания масштаба - крымских татаров - 0.5%

а за часів срср - майже 25%. що ж сталося? :shock: про кримських татар не зрозумів...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:39

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:помилка імперської людини... не підкажеш, скільки руських зараз мешкає в Чечні? ;) як тут часто пишуть новітню історію теж треба вчити...

1.2%
Для понимания масштаба - крымских татаров - 0.5%

а за часів срср - майже 25%. що ж сталося? :shock: про кримських татар не зрозумів...

судя по намёкам - пришли русские и всех их забрали? 🤔

нац меншины не случайно так называются...
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:44

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:[
думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.

Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...

очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати... 8)
хіба на кубі і кндр не перемогла революція? ) що саме Україна виграла від євромайданівскої революції ?


  katso написав:То есть Вы считаете если б не Майдан то сейчас было бе ЕЩЕ ХУЖЕ?

тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б 8)

Интересно, чем беларусы от остальных отличаются? - вроде и диктатура, а не мобилизируют почему-то...

Ну и такое ощущение, что там ответ на какой-то другой вопрос: ок, результат диктатуры - война (гражданская) в будущем. Что имеем: война сейчас.
Так паритет, вроде?
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ты дывы - наш нэзламный пражский пропагондон ёпнyл крушовице с утречка за ахметкины кроны и пошла каловентиляторная жара.
Половина гневных заклыкив на сторынци от нашего дтековского троцкого.
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо ключовими є -- примушування; вироблення (іншого) людства; (іншої) епохи.

Методи вироблювання з ухилянтів (боягузів та ждунів) козаків((
Я ж казав
Головною ознакою совковості - є переконання що найшвидшим і найправильнішим варіантом швидкого досягнення мети - є примус...
Наш теоретик всмоктавши отруту совка - так і не отримав протиотруту у вигляді інструмент - мотивація..

І так і не навчився розуміти , що примус
а - потребує дуже великих витрат ресурсу
б- знищує людину як особистість...

Тому моє йому послання.
Якщо людину треба знищити (влаштувати голодомор) для того щоб Держава пройшла 5 років розвитку за 3... - то це совкова маячня.
Бо виграш(програш) для Держави в якої тривалість існування виражається сотнями років не йде ні в яке порівняння з життям людини яка повинна 100% свого життя мучитись щоб держава пришвидшилась на 0,1-1% часу свого існування.

От і виходить
Якщо люди живуть так як хочуть жити і тільки 5% САМОСТІЙНО і без примусу міняючи своє життя-міняють життя Держави- так повільно ,- то це для ЛЮДЕЙ в рази краще ніж ломати їх як це робили комуняки чи совки.

Тому моя теза про те що
КОЖЕН може покращити своє життя, але НЕ ЗОБОВЯЗАНИЙ його покращувати заради інших
і є головним принципом майбутнього співіснування громадян і Держави.
Держава для людей а не люди для Держави...

Во дурень...

В тексті саме про совок, совковіість та інші аналогічні одєжонки, але де є ПРИМУС, хоч і назва-штукатурка може бути капіталізм, і вказано.
І автор каже про примусове перероблення в будівнників капіталізму.

Ти ідіотіще...
Яке не здатне осягнути увесь текст, думку, а лише здатне рефлексувати на окремі слова, речення.
На цьому ти й побудував оцей єралашик - тупо вихопив і відрефлексив.
Лісом, дуриндище, лісом.
detroytred
 
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