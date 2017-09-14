Додано: Суб 19 лип, 2025 11:27

Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав: все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса.

І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність. все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса.І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність.

думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.



Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...



очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати... думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати... хіба на кубі і кндр не перемогла революція? ) що саме Україна виграла від євромайданівскої революції ? хіба на кубі і кндр не перемогла революція? ) що саме Україна виграла від євромайданівскої революції ?

katso написав: То есть Вы считаете если б не Майдан то сейчас было бе ЕЩЕ ХУЖЕ? То есть Вы считаете если б не Майдан то сейчас было бе ЕЩЕ ХУЖЕ?

давайте трошки про загалом - декілька очевидних речей (але не для всіх).так от диктатура, якщо вкоренілася - то знести її дуже важко. це або військове іноземних країн (нацистська Німеччина або Ірак, Ізраіль зараз намагається в Газі), або довга та кривава громадянська війна (Сирія) - або що більш розповсюджено - новий диктатор скидає старого - але саме диктатура залишається.диктатура - це завжди шлях в нікуди, деградація розвитку (КНДР як приклад довготривалої диктатури). а оскільки диктатура не може визнати деградацію, то завжди починаються пошуки ворога - спочатку внутрішнього, потім зовнішнього. війна починається не завжди, але дуже часто - це й сучасна Раша, й Ірак.й тому рано чи пізно диктатура набридає - й населення починає обурюватися. якщо беззубо, як в Біларусі - то отримує лише строки, еміграцію та закручування гайок. або маємо приклади Венесуели, тієї ж Сирії, Лівії. висновок - диктатура завжди закінчиться громадянською війною - й чим пізніше це станеться, тим гіршими будуть наслідки. Румунії якось пощастило - диктатора розстріляли за тиждень й не вскочили в халепу.в Україні якраз був той випадок, коли диктатура почала формуватися, але суспільство вчасно схаменулося - й запобігло такому розвитку подій. так ціною жертв - але відносно невеликих. якби цього не було, за яким шляхом пішов би сценарій - невідомо - але всі приклади погані або ще гірші.тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б