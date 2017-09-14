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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14457144581445914460>
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:56

  барабашов написав:Ты дывы - наш нэзламный пражский пропагондон ёпнyл крушовице с утречка за ахметкины кроны и пошла каловентиляторная жара.
Половина гневных заклыкив на сторынци от нашего дтековского троцкого.


Шо, субботний опохмел у тебя пошел не по плану ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жду с нетерпением когда полк "Ахмат" пробьёт каловую пробку с тыла потужного квадробера.
А ты тоже на ахметкином подсосе?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:10

  Shaman написав:

тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б 8)
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:10

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так Україна та українці повинні орієнтуватися на Європу та європейські цінності чи аби ліпше, ніж в Ордло-рф?
Не зрозумів проти чого ти виступаєш?
1 Все залежить від системи координат
2 Так якщо ми в системі близькій до стану справ в ОРДЛО - то спочатку достатньо просто бути краще від ОРДЛО
2 Після виконання пункту 2 треба переходити до наступного правила
Треба робити краще ніж було зроблено так як описано в попередньому пункті.

От ця ЕВОЛЮЦІЙНІСТЬ і є тим шляхом який приведе людей туди куди вони хочуть прийти.

ПС
Останні 50 років розвитку світової економіки показали
Чим ліберальніший ринок - тим більша нерівномірність доходів
Чим ліберальніший ринок - тим швидше ростуть доходи як бідних так і багатих
Чим зарегульованіший ринок-тим повільніший ріст доходів але повільніший і ріст нерівномірності доходів
При зарегульованому ринку доходи бідних ростуть повільніше ніж доходи бідних в ліберальному ринку.

Тому зрозуміло , що завжди буде можливість бути як
Баба Яга завжди проти...
Бо бідні хочуть швидше багатіти( і це можливо в ліберальному але не можливо в зарегульованому) але бідні не хочуть щоб зростала нерівність( а це можливо тільки в зарегульованому)
Тому яке б рішення не прийняла влада - бідні( які більшість)-ЗАВЖДИ будуть проти... але варіант є
Загнати їх в концтабір щоб не зважати на їх бажання.


Що? Ніяк місія, співи без рефлексії на мене не виходять?(((((((((
Терпця вистачило лише на декілька діб...

Да ти ніколи не розумів... й не можеш, бо ... місіонер (ще й до того ж тупо-впертий з комплексами..).
Місіонери ... апріорі не спроможні розуміти нікого й нічого хто-що знаходиться поза межами їх місії-місіонерства.
Тому й ти вимушений постійно рефлексити та будувати свої співи на брехні, складати єралашики, як влучно визначив тут ще роки тому колега Пуенте.

З тобою обмін думками, обговорення, як з адвентистами 7 дня, свідками Єгови й те -- вони хоч не такі агресивні та підло-мудачі, як ти. Не брешуть на особисту адресу співрозмовника.

Тому лісом, впертий місіонер, лісом. Співай якось без мене, халявщик. Лікуй комплекси.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:15

  барабашов написав:Жду с нетерпением когда полк "Ахмат" пробьёт каловую пробку с тыла потужного квадробера.
А ты тоже на ахметкином подсосе?


Ты, шо ли, проснулся без трусов и сильной болью в жопной дырке ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:17

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б 8)
ну по перше не було ніякої диктатури при янику


Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:18

МАДЯР базує

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:23

  Banderlog написав:Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?

Ключовий момент!
Однозначна побудова на найнегативнійшому з можливих варіантів.
В якості підстави для випереджувальних дій.

І хз вірне таке рішення чи ні.
Але застосувується воно дуже часто.
І всіма.
В тому числі і рфією.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:26

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:

тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б 8)
ну по перше не було ніякої диктатури при янику


Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )

Але й до введення санкцій проти своїх же громадян якось не дійшли ((
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:39

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: ну по перше не було ніякої диктатури при янику


Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )

Але й до введення санкцій проти своїх же громадян якось не дійшли ((

>>> Тільки бізнеса віджимали
А пэрэсичному точно не пофиг как сегодня зовут владельца завода, на котором этот пэрэсичный работает? 🤔
А ту же Мотор Сич продали под утилизацию...
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