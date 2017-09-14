budivelnik написав:

detroytred написав: Так Україна та українці повинні орієнтуватися на Європу та європейські цінності чи аби ліпше, ніж в Ордло-рф? Так Україна та українці повинні орієнтуватися на Європу та європейські цінності чи аби ліпше, ніж в Ордло-рф?

Не зрозумів проти чого ти виступаєш?1 Все залежить від системи координат2 Так якщо ми в системі близькій до стану справ в ОРДЛО - то спочатку достатньо просто бути краще від ОРДЛО2 Після виконання пункту 2 треба переходити до наступного правилаТреба робити краще ніж було зроблено так як описано в попередньому пункті.От ця ЕВОЛЮЦІЙНІСТЬ і є тим шляхом який приведе людей туди куди вони хочуть прийти.ПСОстанні 50 років розвитку світової економіки показалиЧим ліберальніший ринок - тим більша нерівномірність доходівЧим ліберальніший ринок - тим швидше ростуть доходи як бідних так і багатихЧим зарегульованіший ринок-тим повільніший ріст доходів але повільніший і ріст нерівномірності доходівПри зарегульованому ринку доходи бідних ростуть повільніше ніж доходи бідних в ліберальному ринку.Тому зрозуміло , що завжди буде можливість бути якБаба Яга завжди проти...Бо бідні хочуть швидше багатіти( і це можливо в ліберальному але не можливо в зарегульованому) але бідні не хочуть щоб зростала нерівність( а це можливо тільки в зарегульованому)Тому яке б рішення не прийняла влада - бідні( які більшість)-ЗАВЖДИ будуть проти... але варіант єЗагнати їх в концтабір щоб не зважати на їх бажання.