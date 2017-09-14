Додано: Суб 19 лип, 2025 14:04

ЛАД написав: Banderlog написав: Shaman написав: тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.

Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?

І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні? ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні? Проблема шамана в том, что он подгоняет историю под свои взгляды. Вспоминает только то, что ему хочется.

Но можно вспомнить диктатуры Франко, Салазара, Ю. Кореи, популярного здесь Ли Куан Ю. Как-то все обошлись без войн, в т.ч. и гражданских.

Фашист Франко, хотя пришёл к власти с большой поддержкой нацистской Германии в борьбе с республиканцами, которым сильно помогал Союз, тем не менее отказался от участия во 2МВ, сохранив нейтралитет, хотя и послал на Восточный фронт одну добровольческую «Голубую дивизию».

Португалия при диктаторе Салазаре тоже осталась нейтральной во время 2МВ и 4 апреля 1949 года стала одним из государств-основателей НАТО.

А что касается диктатуры при Янеке... Даже не смешно. Проблема шамана в том, что он подгоняет историю под свои взгляды. Вспоминает только то, что ему хочется.Но можно вспомнить диктатуры Франко, Салазара, Ю. Кореи, популярного здесь Ли Куан Ю. Как-то все обошлись без войн, в т.ч. и гражданских.Фашист Франко, хотя пришёл к власти с большой поддержкой нацистской Германии в борьбе с республиканцами, которым сильно помогал Союз, тем не менее отказался от участия во 2МВ, сохранив нейтралитет, хотя и послал на Восточный фронтдобровольческую «Голубую дивизию».Португалия при диктаторе Салазаре тоже осталась нейтральной во время 2МВ и 4 апреля 1949 года стала одним из государств-основателей НАТО.А что касается диктатуры при Янеке... Даже не смешно.

а ви посмійтеся... а то критикувати ви залюбки, а з аргументами слабко. при Янику диктатури звісно ще не було, він лише намагався зробити як на Раші чи в Біларусі - правити пожиттєво. й всі це розуміють - ті люди, що при тямі. але це були лише спроба, й до виборів 2015 року він готувався ще як до виборів, хоч й брудними методами.чим відрізняється автократія від демократії - Порошенко програв вибори - просто пішов. ні махінацій, на маніпуляцій. бульбофюрер програв вибори - але вже порахували як треба, незгодних на 15-20 років подумати... путін може й реально виграв би вибори, але не ризикує, й НЕМАЄ жодного конкурента - лише статисти. як й в Казахстані, та й взагалі в Середній Азії...приклади Лі Куань Ю чи Піночета - є такі. але скільки їх порівняно зі звичайними диктатурами? отож. вірогідність дуже мало, тому гратися з автократичними формами дуже небезпечно, особливо державам з невеликої історією. а так й Південна Корея на початку була далеко не демократія. хоча ні - під керівництвом американців готовий ризикнути на певну автократію на деякий час.Салазар та Франко обговорювати не буду. це більш стара історія. нас цікавить більше сучасні автократії та їх наслідки. може Франко ще таке виключення - й я бачу, дляспівпраця з нацистами не є вже харамом в цьому випадку. це лише Бандері та Шухевичу він закидає таку співпрацю, а Молотову та Франко - можна