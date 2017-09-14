_hunter написав:а при Сталине - диктатура уже была или ещё нет? 🤔
дурника вмикаєш? чи типу петросян?
була, була - сталінізм - одна з найжорстокіших диктатур з великою кількістю жертв. українці це відчули, як ніхто інший...
Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м? Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...
таки дурник 1924 рік, срср - ще немає диктатури чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?
в срср виборів не було вже, не будемо про імітацію. чи на яких виборах обрали Сталіна?
а в нас зараз вибори на ПАУЗІ, бо війна - про яку різні провокатори постійно мовчать й намагаються прикладного МИРНОГО життя співставити з країною, що воює...
_hunter написав:........... Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м? Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...
таки дурник 1924 рік, срср - ще немає диктатури чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?
в срср виборів не було вже, не будемо про імітацію. чи на яких виборах обрали Сталіна? ............
Притула розповів про плани сина щодо навчання та чи стоїть він на обліку у ТЦК Сергій наголосив, що Дмитро має бажання навчатися в Україні, проте це залежить від того, чи зможе він за результатами НМТ вступити на державне навчання.
"Навчання за кордоном він закінчить у червні наступного року, по ідеї. Але якщо він зараз добре здасть НМТ і зможе пробитися на державний в один виш, то ми схилимося до навчання там. Поки так. Останні кілька тижнів у нас будуть дискусії з ним, його мамою для вирішення короткотривалої перспективи. Та я такий, щоби тут, звичайно. Тим більше, що є його бачення і бажання. Він хоче тут. Але знову ж таки, є багато моментів", - підсумував Притула. https://tabloid.pravda.com.ua/lounge/se ... i-2011040/
Притула закликав молодь не виїжджати з України: "Після війни тут будуть високі зарплати" Під час зустрічі з молоддю Сергій Притула зазначив, що демографічна ситуація в Україні створює унікальні можливості для працевлаштування та стрімкого кар’єрного зростання.
За його словами, 7 мільйонів українців наразі перебувають у країнах ЄС, ще 5 мільйонів залишаються на тимчасово окупованих територіях. Притула каже, що дуже важливо, аби в країні залишалися молоді спеціалісти, адже це необхідно для її відновлення після війни.
була, була - сталінізм - одна з найжорстокіших диктатур з великою кількістю жертв. українці це відчули, як ніхто інший...
Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м? Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...
таки дурник 1924 рік, срср - ще немає диктатури чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були? ...
О! вижу начинает доходить... В 22м - не было. А потом - в 24м "появилась"
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 19 лип, 2025 17:01, всього редагувалось 1 раз.