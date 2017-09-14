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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:09
pesikot написав: _hunter написав: detroytred написав:
Але й до введення санкцій проти своїх же громадян якось не дійшли ((
detroytred, це ж ти голосував за Зеленського.
Це ж ти верещав тоді "я не стільки голосую за Зеленського, скільки проти Порошенко" та "військові за зеленського і проти Порошенко
Тому не потрібно зараз робити вигляд, що ти не при справах
"Не нужно стыдливо натягивать юбочку на коленки на приему у венеролога" )
Брешеш же знов.
І сам чудово знаєш про це.
Особисто тобі одразу після виборів я декілька разів тицяв про те як і чому голосував.
Викреслив обох...
Кажу ж -- ви типові косильовці-брехуни. Один в один. Все у вас будується суто на брехні.
Лише пряма відверта брехня є підставою для бризкання в інших слиною-претензіями-закидами.
Це факт.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:13
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )
яких саме опонентів саджали? Юльку? Так її хто тільки не хотів посадити од кучми до ющенка) вродь її бос відсидів в сша?
Православний, я тобі вже писав, брехня - то гріх )
Ющенко не хотів посадити Юлю. Кучма щось там зображав, але дуже мляво
А Яник посадив, па бєспрєдєлу )
Саме це ти і полюбляєшь, щоб посадили, щоб крєпкая рука )
Та крєпкіє хазяйственікі
чому ж по бєспрєделу? Її засудили по закону за те що підписала невигідний газовий контракт не погодивши з урядом і нанесла збитки державі.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:15
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )
яких саме опонентів саджали? Юльку? Так її хто тільки не хотів посадити од кучми до ющенка) вродь її бос відсидів в сша?
Православний, я тобі вже писав, брехня - то гріх )
Я ж тебе тільки учора цитатою від влади, президента макнув в ТВОЮ брехню.
Згадай скільки разів ти зливався перевірки твоєї брехні на особисту адресу. Більше десятка...
Сьогодні ти збрехав про як я голосував.
І поясни: як ти, отаке брехливе чмо, ще й про гріх брехні опоненту тицяєш?
Це треш трешовий в кубі...
Кисильовщина ж чистої води.
Імхо. Хворі люди...
Хворі на підлоту-мудоту...
Про таких в народі кажуть - чорнороті.
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detroytred
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:23
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
яких саме опонентів саджали? Юльку? Так її хто тільки не хотів посадити од кучми до ющенка) вродь її бос відсидів в сша?
Православний, я тобі вже писав, брехня - то гріх )
Ющенко не хотів посадити Юлю. Кучма щось там зображав, але дуже мляво
А Яник посадив, па бєспрєдєлу )
Саме це ти і полюбляєшь, щоб посадили, щоб крєпкая рука )
Та крєпкіє хазяйственікі
чому ж по бєспрєделу? Її засудили по закону за те що підписала невигідний газовий контракт не погодивши з урядом і нанесла збитки державі.
Banderlog, брехати - то гріх
Вона була тоді головою уряду, з ким вона повинна була погоджувати, з тобою ? )
Також політичні експерти відзначають, що Тимошенко була засуджена за вказівкою В.Януковича з метою усунення її як головного конкурента від участі в президентських виборах—2015[112].
Вищий спеціалізований суд України був зобов'язаний, на підставі рішення ЄСПЛ, передати заяву Тимошенко про перегляд вироку в «газовій» справі до Верховного Суду України, однак двічі відмовився це зробити[113][114].
У жовтні 2011 року було відновлено провадження в кримінальних справах, пов'язаних з діяльністю Тимошенко на посаді керівниці ЄЕСУ[115]. Захисники експрем'єра наголошували, що справи щодо ЄЕСУ були закриті ще у 2005 році за відсутністю складу злочину, а також на тому, що сплив термін давності щодо цих справ[116][117]. Згодом кримінальні справи проти Тимошенко щодо ЄЕСУ були об'єднані в одне провадження[118].
8 грудня 2011 року Тимошенко судили в приміщенні Лук'янівського СІЗО протягом 12 годин, під час суду до неї тричі викликали лікарів. Суд постановив ще раз заарештувати вже ув'язнену Тимошенко[119]. Посли країн-членів Євросоюзу організували зустріч з омбудсменом Карпачовою, після чого заявили, що виїзне засідання суду є порушенням Європейської конвенції з прав людини[120]. Посол США зазначив, що проведення суду в ізоляторі не відповідає міжнародним нормам судочинства[121].
PS. Тобто, про Ющенко та Кучму ти набрехав і зробив вигляд, що цього не було
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pesikot
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:27
detroytred написав: pesikot написав: _hunter написав:
detroytred, це ж ти голосував за Зеленського.
Це ж ти верещав тоді "я не стільки голосую за Зеленського, скільки проти Порошенко" та "військові за зеленського і проти Порошенко
Тому не потрібно зараз робити вигляд, що ти не при справах
"Не нужно стыдливо натягивать юбочку на коленки на приему у венеролога" )
Брешеш же знов.
І сам чудово знаєш про це.
Особисто тобі одразу після виборів я декілька разів тицяв про те як і чому голосував.
Викреслив обох...
Кажу ж -- ви типові косильовці-брехуни. Один в один. Все у вас будується суто на брехні.
Лише пряма відверта брехня є підставою для бризкання в інших слиною-претензіями-закидами.
Це факт.
он, возможно, даже и не считает, что врет - там какие-то серьезные возрастные изменения
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:31
Hotab написав:
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Всі повідомлення зводяться до
«30 см вставити в сфінктер»
«Пробити калові маси»
«виклади фотку ануса в хорошем разрешении, я скажу ти підар чи ні»
.......
Справедливости ради стоит заметить, что посты песикота не сильно отличаются.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:41
ЛАД
Повага до мов національних меншин є важливою. Проте необхідно скасувати особливий статус російської мови в Україні. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю "Укрінформу".
"Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не тільки засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації", - сказала вона.
Івановська також наполягає на необхідності сформувати єдиний україномовний простір. За її словами, це пріоритет безпеки, інтеграції та гуманітарної сфери.
у себе в родині спілкуйтесь будь-якою мовою, навіть російською
всі, ті, хто на форумі досі пише москальською, цим виказують свою зневагу як до української мови, так і до тих, хто пише українською
це суцільна зневага до громадян і до держави, мене це дивує? зовсім ні...таких у нас 40% на півдні і 25% на півночі
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:42
ЛАД написав: Hotab написав:
..........
Всі повідомлення зводяться до
«30 см вставити в сфінктер»
«Пробити калові маси»
«виклади фотку ануса в хорошем разрешении, я скажу ти підар чи ні»
.......
Справедливости ради стоит заметить, что посты песикота не сильно отличаются.
Да и Хотабовские - как недвигу продал - все однотипные пошли...
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:43
_hunter написав: detroytred написав: pesikot написав:
detroytred, це ж ти голосував за Зеленського.
Це ж ти верещав тоді "я не стільки голосую за Зеленського, скільки проти Порошенко" та "військові за зеленського і проти Порошенко
Тому не потрібно зараз робити вигляд, що ти не при справах
"Не нужно стыдливо натягивать юбочку на коленки на приему у венеролога" )
Брешеш же знов.
І сам чудово знаєш про це.
Особисто тобі одразу після виборів я декілька разів тицяв про те як і чому голосував.
Викреслив обох...
Це факт.
detroytred, хамовито брешешь саме ти зараз )
Ти голосував за Зеленського, а зараз робишь вигляд, що це не ти
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:45
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 19 лип, 2025 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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