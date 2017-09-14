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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:49
_hunter написав:
он, возможно, даже и не считает, что врет - там какие-то серьезные возрастные изменения
Тебе под сраку лет и у тебя уже возрастное )
Ты свои личные комплексы проецируешь на других, как Шуба свои анальные игры )
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:54
prodigy написав:ЛАД
Повага до мов національних меншин є важливою. Проте необхідно скасувати особливий статус російської мови в Україні. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю "Укрінформу".
"Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не тільки засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації", - сказала вона.
Івановська також наполягає на необхідності сформувати єдиний україномовний простір. За її словами, це пріоритет безпеки, інтеграції та гуманітарної сфери.
у себе в родині спілкуйтесь будь-якою мовою, навіть російською
всі, ті, хто на форумі досі пише москальською, цим виказують свою зневагу як до української мови, так і до тих, хто пише українською
це суцільна зневага до громадян і до держави, мене це дивує? зовсім ні...таких у нас 40% на півдні і 25% на півночі
не мороч людям голову, тим більше що ти сам говориш російською, і презедент наш, і вся верхівка ніфіга не україномовні. Добре що матюкатись можно публічно, а російською говорити не можно? Мож ти і тим хто вокопах російську заборониш?)))
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:02
Banderlog написав:
не мороч людям голову, тим більше що ти сам говориш російською, і презедент наш, і вся верхівка ніфіга не україномовні. Добре що матюкатись можно публічно, а російською говорити не можно? Мож ти і тим хто вокопах російську заборониш?)))
москалик, а ти шо, з окопа пишешь ? )
Чого ти так московитську мову захищаешь ? )
Це ж ти писав, який ти європейській вуйко, а це ми тут під московитами
Брехав же )
А сам під московитами )
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:02
Banderlog написав: prodigy написав:ЛАД
Повага до мов національних меншин є важливою. Проте необхідно скасувати особливий статус російської мови в Україні. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю "Укрінформу".
"Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не тільки засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації", - сказала вона.
Івановська також наполягає на необхідності сформувати єдиний україномовний простір. За її словами, це пріоритет безпеки, інтеграції та гуманітарної сфери.
у себе в родині спілкуйтесь будь-якою мовою, навіть російською
всі, ті, хто на форумі досі пише москальською, цим виказують свою зневагу як до української мови, так і до тих, хто пише українською
це суцільна зневага до громадян і до держави, мене це дивує? зовсім ні...таких у нас 40% на півдні і 25% на півночі
не мороч людям голову, тим більше що ти сам говориш російською, і презедент наш, і вся верхівка ніфіга не україномовні. Добре що матюкатись можно публічно, а російською говорити не можно? Мож ти і тим хто вокопах російську заборониш?)))
тим хто в окопах можна і на мандарині,
ти ж не окопі (а вокопі-це російській ресурс, спалив контору черговий раз)
ти українець, чи козачок засланий з рпц, рясу знімай
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:12
prodigy
1. Разговаривать на родном языке, это называется проявлять неуважение к украинскому?
Интересные у вас стали понятия. Вы всю жизнь до недавнего времени "виказували свою суцільну зневагу до громадян і до держави"?
2. Очень интересно, где это вы вместе с "уповноваженою із захисту державної мови Оленою Івановською" увидели "особливий статус російської мови"
, который "необхідно скасувати"
?
Похоже, вам вместе с уповноваженою стоит обратиться, как минимум, к психологу.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 19 лип, 2025 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:15
prodigy написав:
тим хто в окопах можна і на мандарині,
ти ж не окопі (а вокопі-це російській ресурс, спалив контору черговий раз)
ти українець, чи козачок засланий з рпц, рясу знімай
Рясу зняти він не може, бо під нею ФСБешні погони )
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:17
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
яких саме опонентів саджали? Юльку? Так її хто тільки не хотів посадити од кучми до ющенка) вродь її бос відсидів в сша?
Православний, я тобі вже писав, брехня - то гріх )
Ющенко не хотів посадити Юлю. Кучма щось там зображав, але дуже мляво
А Яник посадив, па бєспрєдєлу )
Саме це ти і полюбляєшь, щоб посадили, щоб крєпкая рука )
Та крєпкіє хазяйственікі
чому ж по бєспрєделу? Її засудили по закону за те що підписала невигідний газовий контракт не погодивши з урядом і нанесла збитки державі.
Корупція та ще й проросійська
Потім її фракція їздила по Європі у 2011 12, закликали відмінити євро 2012 в Укранї, бо погана
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:17
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
яких саме опонентів саджали? Юльку? Так її хто тільки не хотів посадити од кучми до ющенка) вродь її бос відсидів в сша?
Православний, я тобі вже писав, брехня - то гріх )
Ющенко не хотів посадити Юлю. Кучма щось там зображав, але дуже мляво
А Яник посадив, па бєспрєдєлу )
Саме це ти і полюбляєшь, щоб посадили, щоб крєпкая рука )
Та крєпкіє хазяйственікі
чому ж по бєспрєделу? Її засудили по закону за те що підписала невигідний газовий контракт не погодивши з урядом і нанесла збитки державі.
Корупція та ще й проросійська
Потім її фракція їздила по Європі у 2011 12, закликали відмінити євро 2012 в Укранї, бо погана
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:18
ЛАД написав:prodigy
1. Разговаривать на родном языке
, это называется проявлять не уважение к украинскому?
Так разговаривай, кто тебе запрещает ? )
Но ты же хочешь, чтобы не было украинского.
Тебя коробит от этого
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:18
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
яких саме опонентів саджали? Юльку? Так її хто тільки не хотів посадити од кучми до ющенка) вродь її бос відсидів в сша?
Православний, я тобі вже писав, брехня - то гріх )
Ющенко не хотів посадити Юлю. Кучма щось там зображав, але дуже мляво
А Яник посадив, па бєспрєдєлу )
Саме це ти і полюбляєшь, щоб посадили, щоб крєпкая рука )
Та крєпкіє хазяйственікі
чому ж по бєспрєделу? Її засудили по закону за те що підписала невигідний газовий контракт не погодивши з урядом і нанесла збитки державі.
Корупція та ще й проросійська
Потім її фракція їздила по Європі у 2011 12, закликали відмінити євро 2012 в Укранї, бо погана
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fox767676
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