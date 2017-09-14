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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 144621446314464144651446614467>
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 17:49

  _hunter написав:он, возможно, даже и не считает, что врет - там какие-то серьезные возрастные изменения :(


Тебе под сраку лет и у тебя уже возрастное )

Ты свои личные комплексы проецируешь на других, как Шуба свои анальные игры )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 17:54

  prodigy написав:ЛАД

Повага до мов національних меншин є важливою. Проте необхідно скасувати особливий статус російської мови в Україні. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю "Укрінформу".

"Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не тільки засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації", - сказала вона.

Івановська також наполягає на необхідності сформувати єдиний україномовний простір. За її словами, це пріоритет безпеки, інтеграції та гуманітарної сфери.


у себе в родині спілкуйтесь будь-якою мовою, навіть російською

всі, ті, хто на форумі досі пише москальською, цим виказують свою зневагу як до української мови, так і до тих, хто пише українською

це суцільна зневага до громадян і до держави, мене це дивує? зовсім ні...таких у нас 40% на півдні і 25% на півночі
не мороч людям голову, тим більше що ти сам говориш російською, і презедент наш, і вся верхівка ніфіга не україномовні. Добре що матюкатись можно публічно, а російською говорити не можно? Мож ти і тим хто вокопах російську заборониш?)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:02

  Banderlog написав:не мороч людям голову, тим більше що ти сам говориш російською, і презедент наш, і вся верхівка ніфіга не україномовні. Добре що матюкатись можно публічно, а російською говорити не можно? Мож ти і тим хто вокопах російську заборониш?)))


москалик, а ти шо, з окопа пишешь ? )

Чого ти так московитську мову захищаешь ? )

Це ж ти писав, який ти європейській вуйко, а це ми тут під московитами
Брехав же )

А сам під московитами )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:02

  Banderlog написав:
  prodigy написав:ЛАД

Повага до мов національних меншин є важливою. Проте необхідно скасувати особливий статус російської мови в Україні. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю "Укрінформу".

"Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не тільки засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації", - сказала вона.

Івановська також наполягає на необхідності сформувати єдиний україномовний простір. За її словами, це пріоритет безпеки, інтеграції та гуманітарної сфери.


у себе в родині спілкуйтесь будь-якою мовою, навіть російською

всі, ті, хто на форумі досі пише москальською, цим виказують свою зневагу як до української мови, так і до тих, хто пише українською

це суцільна зневага до громадян і до держави, мене це дивує? зовсім ні...таких у нас 40% на півдні і 25% на півночі
не мороч людям голову, тим більше що ти сам говориш російською, і презедент наш, і вся верхівка ніфіга не україномовні. Добре що матюкатись можно публічно, а російською говорити не можно? Мож ти і тим хто вокопах російську заборониш?)))


тим хто в окопах можна і на мандарині,
ти ж не окопі (а вокопі-це російській ресурс, спалив контору черговий раз)

ти українець, чи козачок засланий з рпц, рясу знімай
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:12

prodigy
1. Разговаривать на родном языке, это называется проявлять неуважение к украинскому? :shock:
Интересные у вас стали понятия. Вы всю жизнь до недавнего времени "виказували свою суцільну зневагу до громадян і до держави"?
2. Очень интересно, где это вы вместе с "уповноваженою із захисту державної мови Оленою Івановською" увидели "особливий статус російської мови", который "необхідно скасувати"?
Похоже, вам вместе с уповноваженою стоит обратиться, как минимум, к психологу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 19 лип, 2025 18:19, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:15

  prodigy написав:тим хто в окопах можна і на мандарині,
ти ж не окопі (а вокопі-це російській ресурс, спалив контору черговий раз)

ти українець, чи козачок засланий з рпц, рясу знімай


Рясу зняти він не може, бо під нею ФСБешні погони )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:17

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:яких саме опонентів саджали? Юльку? Так її хто тільки не хотів посадити од кучми до ющенка) вродь її бос відсидів в сша?


Православний, я тобі вже писав, брехня - то гріх )

Ющенко не хотів посадити Юлю. Кучма щось там зображав, але дуже мляво

А Яник посадив, па бєспрєдєлу )

Саме це ти і полюбляєшь, щоб посадили, щоб крєпкая рука )
Та крєпкіє хазяйственікі
чому ж по бєспрєделу? Її засудили по закону за те що підписала невигідний газовий контракт не погодивши з урядом і нанесла збитки державі.


Корупція та ще й проросійська
Потім її фракція їздила по Європі у 2011 12, закликали відмінити євро 2012 в Укранї, бо погана
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:17

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:яких саме опонентів саджали? Юльку? Так її хто тільки не хотів посадити од кучми до ющенка) вродь її бос відсидів в сша?


Православний, я тобі вже писав, брехня - то гріх )

Ющенко не хотів посадити Юлю. Кучма щось там зображав, але дуже мляво

А Яник посадив, па бєспрєдєлу )

Саме це ти і полюбляєшь, щоб посадили, щоб крєпкая рука )
Та крєпкіє хазяйственікі
чому ж по бєспрєделу? Її засудили по закону за те що підписала невигідний газовий контракт не погодивши з урядом і нанесла збитки державі.


Корупція та ще й проросійська
Потім її фракція їздила по Європі у 2011 12, закликали відмінити євро 2012 в Укранї, бо погана
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:18

  ЛАД написав:prodigy
1. Разговаривать на родном языке, это называется проявлять не уважение к украинскому?


Так разговаривай, кто тебе запрещает ? )

Но ты же хочешь, чтобы не было украинского.
Тебя коробит от этого
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:18

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:яких саме опонентів саджали? Юльку? Так її хто тільки не хотів посадити од кучми до ющенка) вродь її бос відсидів в сша?


Православний, я тобі вже писав, брехня - то гріх )

Ющенко не хотів посадити Юлю. Кучма щось там зображав, але дуже мляво

А Яник посадив, па бєспрєдєлу )

Саме це ти і полюбляєшь, щоб посадили, щоб крєпкая рука )
Та крєпкіє хазяйственікі
чому ж по бєспрєделу? Її засудили по закону за те що підписала невигідний газовий контракт не погодивши з урядом і нанесла збитки державі.


Корупція та ще й проросійська
Потім її фракція їздила по Європі у 2011 12, закликали відмінити євро 2012 в Укранї, бо погана
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