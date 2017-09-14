|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 19 лип, 2025 18:18
prodigy написав:
........
тим хто в окопах можна і на мандарині,
Они вам должны в ножки поклониться за такое милостивое разрешение?
Ну, разуважили.
ти ж не окопі (а вокопі-це російській ресурс, спалив контору черговий раз)
ти українець, чи козачок засланий з рпц, рясу знімай
Похоже, психологом тут не обойтись, нужны более сильнодействующие средства.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35327
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5346 раз.
- Подякували: 4857 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 19 лип, 2025 18:21
ЛАД написав: Shaman написав: _hunter написав:
...........
Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м?
Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...
таки дурник
1924 рік, срср - ще немає диктатури
чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?
в срср виборів не було вже, не будемо про імітацію. чи на яких виборах обрали Сталіна?
............
С историей у вас совсем плохо.
аргументи, аргументи - оці загадкові фрази не канають
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9117
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 769 раз.
- Подякували: 1628 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Суб 19 лип, 2025 18:22
fox767676 написав:
Корупція та ще й проросійська
Потім її фракція їздила по Європі у 2011 12, закликали відмінити євро 2012 в Укранї, бо погана
Вот и номерной московит проявился
С очередным враньем )
Скоро и захребетники подтянутся
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11652
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 19 лип, 2025 18:22
Banderlog написав: prodigy написав:
у себе в родині спілкуйтесь будь-якою мовою, навіть російською
не мороч людям голову, тим більше що ти сам говориш російською, і презедент наш, і вся верхівка ніфіга не україномовні. Добре що матюкатись можно публічно, а російською говорити не можно? Мож ти і тим хто вокопах російську заборониш?)))
>>> у себе в родині спілкуйтесь будь-якою мовою, навіть російською
перед тем, как свое личное мнение на всеобщее обозрение вываливать - хотя бы минимальную проверку на соответствие Конституции неплохобы проводить...
В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10065
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 19 лип, 2025 18:25
ЛАД написав: prodigy написав:
........
тим хто в окопах можна і на мандарині,
Они вам должны в ножки поклониться за такое милостивое разрешение?
Ну, разуважили.
ти ж не окопі (а вокопі-це російській ресурс, спалив контору черговий раз)
ти українець, чи козачок засланий з рпц, рясу знімай
Похоже, психологом тут не обойтись, нужны более сильнодействующие средства.
ЛАД, в каком окопе Banderlog ?
он на форуме с утра до вечера )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11652
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 19 лип, 2025 18:28
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м?
Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...
таки дурник
1924 рік, срср - ще немає диктатури
чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?
...
О! вижу начинает доходить... В 22м - не было. А потом - в 24м "появилась"
хочеш щось обговорити - сформулюй свою думку. а ти постійно висмикуєш якись окремі фрази - бо твоя мета - не обговорення, а постійний безглуздий флуд...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9117
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 769 раз.
- Подякували: 1628 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Суб 19 лип, 2025 18:34
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні?
наведи приклади, що в нас диктатура порівняно з Яником - бе це нахабна брехня. за виключенням обмежень військового стану. те, що Зеля не хоче створювати коаліцію - так, це його косяк й помилка, але маємо що маємо - я не прихильник Зе, вже казав неодноразово. й дзвіночки так, є.
а синок мільярдер за часи папи президента - це як? ти ж завжди якимось мутняком займався - особисто тобі може за Яника було й краще. знаєш що таке "програми". взяти під контроль основну частину "обналу" - це не так просто, але вони це зробили
мета нашої держави - не воювати. й ми воюємо, бо на нас напали. а під контролем Раші - воювали б, тому що ми напали. але схоже, ти взагалі не розумієш різниці. в 33 році німці не хотіли воювати, а в 39 вже ніхто не питав. жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом.
то чому не воює білорусія в україні?
думаю участь україни в війні з прибалтами також була б обмежена, можливо залучили б добровольців зі східних областей... і щось ти сильно загнув вгору- мета держави)))) а я тут при чі не треба путати моїх баранів з государствєнними. )))
щоб робили українці в складі Раші - питання відкрите. як мінімум їх бу змушували позбутися української мови та культури. для тебе це звісно не проблема...
а при нападі на країну це звісно ідея різних боягузів та хитрованів - а я тут до чого? але на це й існує держава, й є інструменти примусу. а не хочеш нести державні обов'язки - то давай кудись, де їх немає - типу Сомалі. але є обов'язки перед місцевими бандюками. ти ж чомусь маєш румунський паспорт
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9117
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 769 раз.
- Подякували: 1628 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Суб 19 лип, 2025 18:36
pesikot написав: Banderlog написав:
не мороч людям голову, тим більше що ти сам говориш російською, і презедент наш, і вся верхівка ніфіга не україномовні. Добре що матюкатись можно публічно, а російською говорити не можно? Мож ти і тим хто вокопах російську заборониш?)))
москалик, а ти шо, з окопа пишешь ? )
Чого ти так московитську мову захищаешь ? )
Це ж ти писав, який ти європейській вуйко, а це ми тут під московитами
Брехав же )
А сам під московитами )
а він такий - паспорт румунський, а мова та церква руські. то-то в нього буде розрив мозку, коли дізнається, що думають румуни з цього приводу
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9117
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 769 раз.
- Подякували: 1628 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Суб 19 лип, 2025 18:37
_hunter
Да и Хотабовские - как недвигу продал
Про яку «нєдвігу» мова? Не продавав багато років нічого. Хунтер хряпгув баварськлго шарового ради суботи?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15714
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2434 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Суб 19 лип, 2025 18:39
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
1924 рік, срср - ще немає диктатури
чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?
...
О! вижу начинает доходить... В 22м - не было. А потом - в 24м "появилась"
хочеш щось обговорити - сформулюй свою думку. а ти постійно висмикуєш якись окремі фрази - бо твоя мета - не обговорення, а постійний безглуздий флуд...
Т записывайы, что ли, что десять минут назад писал - если запомнить не можешь...
Твои слова?
Shaman написав:
а ви посмійтеся... а то критикувати ви залюбки, а з аргументами слабко. при Янику диктатури звісно ще не було, він лише намагався зробити як на Раші чи в Біларусі - правити пожиттєво.
Я тебе пытаюсь объяснить, что за редким исключением - _никогда_ диктатуры не бывает вот прямо сразу.
Тут - ты это вроде бы понял.
Shaman написав:
1924 рік, срср - ще немає диктатури
чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?
...
Но, внимание, вопрос! - так а когда она появилась-то? - при Ульянове? - но значит ли это, что "сметуны" сметая царя таки и ребенка с водой выплеснули?
Востаннє редагувалось _hunter
в Суб 19 лип, 2025 18:41, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10065
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|106674
|
|
|1493
|286684
|
|
|6076
|948094
|
|