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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1446314464144651446614467>
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:18

  prodigy написав:........
тим хто в окопах можна і на мандарині,
Они вам должны в ножки поклониться за такое милостивое разрешение?
Ну, разуважили. :)
ти ж не окопі (а вокопі-це російській ресурс, спалив контору черговий раз)

ти українець, чи козачок засланий з рпц, рясу знімай
Похоже, психологом тут не обойтись, нужны более сильнодействующие средства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:21

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:...........
Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м?
Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...

таки дурник :D 1924 рік, срср - ще немає диктатури :lol: чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?

в срср виборів не було вже, не будемо про імітацію. чи на яких виборах обрали Сталіна? ;)
............
С историей у вас совсем плохо. :(

аргументи, аргументи - оці загадкові фрази не канають 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:22

  fox767676 написав:Корупція та ще й проросійська
Потім її фракція їздила по Європі у 2011 12, закликали відмінити євро 2012 в Укранї, бо погана


Вот и номерной московит проявился

С очередным враньем )

Скоро и захребетники подтянутся
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:22

  Banderlog написав:
  prodigy написав:у себе в родині спілкуйтесь будь-якою мовою, навіть російською
не мороч людям голову, тим більше що ти сам говориш російською, і презедент наш, і вся верхівка ніфіга не україномовні. Добре що матюкатись можно публічно, а російською говорити не можно? Мож ти і тим хто вокопах російську заборониш?)))


>>> у себе в родині спілкуйтесь будь-якою мовою, навіть російською
перед тем, как свое личное мнение на всеобщее обозрение вываливать - хотя бы минимальную проверку на соответствие Конституции неплохобы проводить...
В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:25

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
тим хто в окопах можна і на мандарині,
Они вам должны в ножки поклониться за такое милостивое разрешение?
Ну, разуважили. :)
ти ж не окопі (а вокопі-це російській ресурс, спалив контору черговий раз)

ти українець, чи козачок засланий з рпц, рясу знімай
Похоже, психологом тут не обойтись, нужны более сильнодействующие средства.

ЛАД, в каком окопе Banderlog ?

он на форуме с утра до вечера )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:28

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м? ;)
Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...

таки дурник :D 1924 рік, срср - ще немає диктатури :lol: чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?
...

О! вижу начинает доходить... В 22м - не было. А потом - в 24м "появилась" :lol:

хочеш щось обговорити - сформулюй свою думку. а ти постійно висмикуєш якись окремі фрази - бо твоя мета - не обговорення, а постійний безглуздий флуд...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:34

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні? :lol:

наведи приклади, що в нас диктатура порівняно з Яником - бе це нахабна брехня. за виключенням обмежень військового стану. те, що Зеля не хоче створювати коаліцію - так, це його косяк й помилка, але маємо що маємо - я не прихильник Зе, вже казав неодноразово. й дзвіночки так, є.

а синок мільярдер за часи папи президента - це як? ти ж завжди якимось мутняком займався - особисто тобі може за Яника було й краще. знаєш що таке "програми". взяти під контроль основну частину "обналу" - це не так просто, але вони це зробили 8)

мета нашої держави - не воювати. й ми воюємо, бо на нас напали. а під контролем Раші - воювали б, тому що ми напали. але схоже, ти взагалі не розумієш різниці. в 33 році німці не хотіли воювати, а в 39 вже ніхто не питав. жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом.
то чому не воює білорусія в україні? :lol: думаю участь україни в війні з прибалтами також була б обмежена, можливо залучили б добровольців зі східних областей... і щось ти сильно загнув вгору- мета держави)))) а я тут при чі не треба путати моїх баранів з государствєнними. )))

щоб робили українці в складі Раші - питання відкрите. як мінімум їх бу змушували позбутися української мови та культури. для тебе це звісно не проблема...

а при нападі на країну це звісно ідея різних боягузів та хитрованів - а я тут до чого? але на це й існує держава, й є інструменти примусу. а не хочеш нести державні обов'язки - то давай кудись, де їх немає - типу Сомалі. але є обов'язки перед місцевими бандюками. ти ж чомусь маєш румунський паспорт 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:36

  pesikot написав:
  Banderlog написав:не мороч людям голову, тим більше що ти сам говориш російською, і презедент наш, і вся верхівка ніфіга не україномовні. Добре що матюкатись можно публічно, а російською говорити не можно? Мож ти і тим хто вокопах російську заборониш?)))

москалик, а ти шо, з окопа пишешь ? )

Чого ти так московитську мову захищаешь ? )

Це ж ти писав, який ти європейській вуйко, а це ми тут під московитами
Брехав же )

А сам під московитами )

а він такий - паспорт румунський, а мова та церква руські. то-то в нього буде розрив мозку, коли дізнається, що думають румуни з цього приводу :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:37

_hunter
Да и Хотабовские - как недвигу продал


Про яку «нєдвігу» мова? Не продавав багато років нічого. Хунтер хряпгув баварськлго шарового ради суботи?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 18:39

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав: 1924 рік, срср - ще немає диктатури :lol: чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?
...

О! вижу начинает доходить... В 22м - не было. А потом - в 24м "появилась" :lol:

хочеш щось обговорити - сформулюй свою думку. а ти постійно висмикуєш якись окремі фрази - бо твоя мета - не обговорення, а постійний безглуздий флуд...

Т записывайы, что ли, что десять минут назад писал - если запомнить не можешь...

Твои слова?
  Shaman написав:а ви посмійтеся... а то критикувати ви залюбки, а з аргументами слабко. при Янику диктатури звісно ще не було, він лише намагався зробити як на Раші чи в Біларусі - правити пожиттєво.

Я тебе пытаюсь объяснить, что за редким исключением - _никогда_ диктатуры не бывает вот прямо сразу.
Тут - ты это вроде бы понял.
  Shaman написав: 1924 рік, срср - ще немає диктатури :lol: чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?
...

Но, внимание, вопрос! - так а когда она появилась-то? - при Ульянове? - но значит ли это, что "сметуны" сметая царя таки и ребенка с водой выплеснули? :roll:
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 19 лип, 2025 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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