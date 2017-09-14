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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:17
Корупція та ще й проросійська
Потім її фракція їздила по Європі у 2011 12, закликали відмінити євро 2012 в Укранї, бо погана
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fox767676
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:18
ЛАД написав:prodigy
1. Разговаривать на родном языке
, это называется проявлять не уважение к украинскому?
Так разговаривай, кто тебе запрещает ? )
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pesikot
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:18
prodigy написав:
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тим хто в окопах можна і на мандарині,
Они вам должны в ножки поклониться за такое милостивое разрешение?
Ну, разуважили.
ти ж не окопі (а вокопі-це російській ресурс, спалив контору черговий раз)
ти українець, чи козачок засланий з рпц, рясу знімай
Похоже, психологом тут не обойтись, нужны более сильнодействующие средства.
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ЛАД
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:21
ЛАД
аргументи, аргументи - оці загадкові фрази не канають
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Shaman
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:34
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні?
наведи приклади, що в нас диктатура порівняно з Яником - бе це нахабна брехня. за виключенням обмежень військового стану. те, що Зеля не хоче створювати коаліцію - так, це його косяк й помилка, але маємо що маємо - я не прихильник Зе, вже казав неодноразово. й дзвіночки так, є.
а синок мільярдер за часи папи президента - це як? ти ж завжди якимось мутняком займався - особисто тобі може за Яника було й краще. знаєш що таке "програми". взяти під контроль основну частину "обналу" - це не так просто, але вони це зробили
мета нашої держави - не воювати. й ми воюємо, бо на нас напали. а під контролем Раші - воювали б, тому що ми напали. але схоже, ти взагалі не розумієш різниці. в 33 році німці не хотіли воювати, а в 39 вже ніхто не питав. жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом.
то чому не воює білорусія в україні?
думаю участь україни в війні з прибалтами також була б обмежена, можливо залучили б добровольців зі східних областей... і щось ти сильно загнув вгору- мета держави)))) а я тут при чі не треба путати моїх баранів з государствєнними. )))
щоб робили українці в складі Раші - питання відкрите. як мінімум їх бу змушували позбутися української мови та культури. для тебе це звісно не проблема...
а при нападі на країну це звісно ідея різних боягузів та хитрованів - а я тут до чого? але на це й існує держава, й є інструменти примусу. а не хочеш нести державні обов'язки - то давай кудись, де їх немає - типу Сомалі. але є обов'язки перед місцевими бандюками. ти ж чомусь маєш румунський паспорт
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Shaman
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:36
а він такий - паспорт румунський, а мова та церква руські. то-то в нього буде розрив мозку, коли дізнається, що думають румуни з цього приводу
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Shaman
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:40
ЛАД
ЛАД написав:prodigy
1. Разговаривать на родном языке, это называется проявлять неуважение к украинскому?
Интересные у вас стали понятия. Вы всю жизнь до недавнего времени "виказували свою суцільну зневагу до громадян і до держави"?
2. Очень интересно, где это вы вместе с "уповноваженою із захисту державної мови Оленою Івановською" увидели "особливий статус російської мови"
, который "необхідно скасувати"
?
Похоже, вам вместе с уповноваженою стоит обратиться, как минимум, к психологу.
, питання до Вас - чого так топите за російську мову? За мову з особливим статусом я би замінив російську на англійську чи навіть прости господи есперанто. Російська мова з кінця 80-хх нуляча в плані культури, літератури, технологій чи науки.
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BIGor
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:43
Shaman
Вы всё хорошо знаете и без аргументов.
А мне терять время. Я, как ни странно, ещё и думаю, когда пишу. И ищу подтверждения своим словам. Это занимает достаточно много времени.
Кстати, Сталин никуда не избирался, т.к. до 1941 он не занимал никаких государственных постов. Он был "всего лишь" Генеральным секретарём ЦК РКП(б).
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ЛАД
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:44
так румун це я. Можеш спитати мене, що я думаю з цього приводу)
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:47
BIGor написав:
ЛАД
ЛАД написав:prodigy
1. Разговаривать на родном языке, это называется проявлять неуважение к украинскому?
Интересные у вас стали понятия. Вы всю жизнь до недавнего времени "виказували свою суцільну зневагу до громадян і до держави"?
2. Очень интересно, где это вы вместе с "уповноваженою із захисту державної мови Оленою Івановською" увидели "особливий статус російської мови"
, который "необхідно скасувати"
?
Похоже, вам вместе с уповноваженою стоит обратиться, как минимум, к психологу.
, питання до Вас - чого так топите за російську мову? За мову з особливим статусом я би замінив російську на англійську чи навіть прости господи есперанто. Російська мова з кінця 80-хх нуляча в плані культури, літератури, технологій чи науки.
Чому замінив ? А не добавив англійську.
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