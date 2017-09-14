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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14464144651446614467
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Особисто тобі одразу після виборів я декілька разів тицяв про те як і чому голосував.
Викреслив обох...
Якби страус також думає що він заховався коли суне голову в пісок...
Але
Викреслити= ПРОГОЛОСУВАТИ за переможця.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Та никто ж не против, но есть одна проблемка: это Конституцию менять нужно.
А що Конституція заважає жити правильно по власним переконанням?
Тобто якщо в Конституції буде записано що пяту точку треба підтирати виключно лівою рукою - то ти так завжди будеш робити? чи деколи згадаєш і про праву?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 19:10

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Та никто ж не против, но есть одна проблемка: это Конституцию менять нужно.
А що Конституція заважає жити правильно по власним переконанням?

:?:
Она позволяет совсем нахрапистых "якателей" - на абсолютно законных началах - посылать во всем известное место - вместе с их "гениальными идеями" :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 19:24

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Та никто ж не против, но есть одна проблемка: это Конституцию менять нужно.
А що Конституція заважає жити правильно по власним переконанням?

:?:
Она позволяет совсем нахрапистых "якателей" - на абсолютно законных началах - посылать во всем известное место - вместе с их "гениальными идеями" :wink:


А также позволяешь тебя посылать в раздел "Обов"язки" )
Который ты не хочешь замечать
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 19:31

  ЛАД написав:
  BIGor написав:.........
ЛАД, питання до Вас - чого так топите за російську мову? За мову з особливим статусом я би замінив російську на англійську чи навіть прости господи есперанто. Російська мова з кінця 80-хх нуляча в плані культури, літератури, технологій чи науки.
Banderlog уже ответил: "Чому замінив ? А не добавив англійську."
Добавлю ещё - у нас практически нет (крайне мало) людей, для которых английский родной, и очень много таких, для которых родной язык русский.
И ещё аргумент - русский у нас все уже знают. Зачем его терять. Знание лишнего языка лишним не бывает.
Это не противоречит необходимости учить английский. Только хорошо учить, а не так, как было раньше - учили в школе, потом в вузе, а всё равно не знали.

так а нащо російські особливий статус? Вже 35 років пройшло, звичайно є російська меншина в Україні - але не думаю що вони якось притісняються, за часи незалежності притіснялась українська мова - памятаю тільки в 2010-хх почали прокат фільмів дубльованих українською в кіно.

А досягнення рос. культури за часи з розпаду совка (останні 35 років) - це "Братва", "Брігада", "Жмурки", "Уроди" і (російською) "Слово пацана. Кровь на асфальте". Яка ж потрібна нам російська мова :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 19:32

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Особисто тобі одразу після виборів я декілька разів тицяв про те як і чому голосував.
Викреслив обох...
Якби страус також думає що він заховався коли суне голову в пісок...
Але
Викреслити= ПРОГОЛОСУВАТИ за переможця.

Оце недолуге detroytred, знову бреше

В 2019 році на форумі було до фіга за Зеленського, а зараз нікого не знайдешь
Всі оці інфантили, які голосували за Голобородько, зараз поховались.
Роблять вигляд, що це не вони, це хтось інші.

Хтось обрав Зеленського, а не вони.
Вони не при справах

detroytred агітував за Зеленського, голосував за Зеленського ...
Нехай не бреше, що викреслив обох
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 19:41

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
Салазар та Франко обговорювати не буду. це більш стара історія. нас цікавить більше сучасні автократії та їх наслідки. може Франко ще таке виключення - й я бачу, для ЛАДа співпраця з нацистами не є вже харамом в цьому випадку. це лише Бандері та Шухевичу він закидає таку співпрацю, а Молотову та Франко - можна :lol:

Молодец, ещё и Пиночета вспомнил!
Но вот с датами вы путаетесь.
"Салазар та Франко ... це більш стара історія".
Франко умер 20.11.1975, Салазар - правил практически до 27.09.1968, Пиночет пришёл к власти в 1973 (а к практически единоличной в конце 1974), Ли Куан Ю - пришёл к власти в 1959. Так что всё это практически одно и то же время.
Франко с нацистами "сотрудничал" (получал от них оружие) тогда же, когда с ними "сотрудничали" и Англия с Францией. Я для вас специально отметил, что во 2МВ он сохранял нейтралитет. В отличие от Шухевича.
Молотова с вами обсуждать не буду, вы слишком зашорены, слишком с большим пиететом относитесь к предвоенным Англии и Франции и не хотите отвечать на вопросы. Только мне задаёте.

P.s. И добавлю к вопросу о диктаторах:
В начале XXI века Салазар остаётся популярным среди португальцев. 26 марта 2007 года в результате интерактивного голосования на шоу «Великий португалец» Салазар был назван самым великим португальцем в истории страны, обойдя Генриха Мореплавателя и Афонсу I (первого короля Португалии и основателя португальской государственности)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83_%D0%B4%D0%B8
О Ли Куан Ю, думаю, говорить не стоит. Его тут много раз превозносили. Но... диктатор.
Толку от того, что во многих странах демократия. Как были нищие, так и остаются.

P.p.s. И ещё раз напомню, о чём был разговор - все эти диктаторы обошлись без войн.
Как внешних, так и гражданских.
Так что не надо ваши домыслы и предположения выдавать за абсолютную истину.

оце класичні перекручування - будемо розбирати. розподіл нові-старі диктатори умовне. Просто Франко та Салазар прийшли до влади до 2СВ, а Піночет ті Лі Куан Ю - вже після. но то таке.

Франко, Салазар, Піночет - що ж їх поєднує? може те, що всі - затяті антикомуністи? 8) ось так ЛАД несподівано прийшов до висновку, що диктатори які щось зробили для країни - це лише антикомуністи - так, не дали жодного шансу цій заразі :lol:

Франко не співпрацював, але батальйон воювати послав. а от УПА не воювала в складі німецьких військ - але це ж Шухевич.

й дивиться - що Іспанія, що Португалія мають давню історію, свого часу навіть були імперії - але змогли відійти від цього статусу. тому перетравили й диктаторів. ми собі ці експерименти дозволити не можемо - є достатньо прикладів авторитаризму на території срср - позитивних немає.

демократія - всі розвинені демократії мають розвинену економіку. так просто сталося, що навіть диктатури мімікрують під демократію - але це не значить, що всі демократії є такими насправді. розумієте, демократія - це можливість розвиватися. хтось зможе, хтось ні. автократія - це майже завжди деградація - ми скільки з вами нарахували післявоєних прикладів - три? Чілі, Корея, Сінгапур? а диктатур були десятки з відповідними наслідками - й КНДР, й Куба, й Лівія, й Сирія, й Іран, й Ірак купа в Південній Америці. тому у вас же освіта з науковим підходом, вірогідності вчили - от класичний приклад.

про війни, якщо ви уважно прочитаєте, я не писав, що всі обов'язково. але це й Раша, й Ірак, й Греція часів "чорних полковників". громадянська війна - це та ж Сирія. й всі диктатури включно з обговореними - жорсткий терор про ворогів держави - в різних країнах вони різні. в деяких навіть правильні - комуністи :lol:

висновок - якщо ви в країні будуєте демократії, то є можливість побудувати розвинену країну. вірогідність? а ніхто точно не знає. під керівництвом США - висока. а автократія та диктатура - з вірогідністю 90-95% відсотків отримаєте в країні дупу. ось й все. знову лонгрід вийшов :oops:

ps й ще трохи про диктаторів
Проте сам Салазар до кінця свого життя так і не дізнався про те, що він уже не є прем'єр-міністром. Очільники міністерств постійно навідували його в лікарні, подавали звіти та створювали ілюзію того, що Салазар залишається главою держави. Було навіть створено газету, яку випускали в єдиному екземплярі спеціально для самого Салазара, щоб він мав доступ лише до окремих «правильних» відомостей.

Салазар помер 27 липня 1970 року. Похований у рідному селі Вімейру, муніципалітет Санта-Комба-Дау. Режим, очолений його соратником Марселу Каетану, протримався лише чотири роки після смерті засновника. У 1974 році Нова держава припинила існування після чергової спроби перевороту, цього разу успішної. Жителі Лісабона зустрічали путчистів квітами, і переворот увійшов в історію як Революція гвоздик, після якої Португалія взяла курс на європейську інтеграцію.
Shaman
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