Додано: Суб 19 лип, 2025 19:41

ЛАД написав: Shaman написав: .........

Салазар та Франко обговорювати не буду. це більш стара історія. нас цікавить більше сучасні автократії та їх наслідки. може Франко ще таке виключення - й я бачу, для ЛАДа співпраця з нацистами не є вже харамом в цьому випадку. це лише Бандері та Шухевичу він закидає таку співпрацю, а Молотову та Франко - можна .........Салазар та Франко обговорювати не буду. це більш стара історія. нас цікавить більше сучасні автократії та їх наслідки. може Франко ще таке виключення - й я бачу, дляспівпраця з нацистами не є вже харамом в цьому випадку. це лише Бандері та Шухевичу він закидає таку співпрацю, а Молотову та Франко - можна

Молодец, ещё и Пиночета вспомнил!

Но вот с датами вы путаетесь.

"Салазар та Франко ... це більш стара історія".

Франко умер 20.11.1975, Салазар - правил практически до 27.09.1968, Пиночет пришёл к власти в 1973 (а к практически единоличной в конце 1974), Ли Куан Ю - пришёл к власти в 1959. Так что всё это практически одно и то же время.

Франко с нацистами "сотрудничал" (получал от них оружие) тогда же, когда с ними "сотрудничали" и Англия с Францией. Я для вас специально отметил, что во 2МВ он сохранял нейтралитет. В отличие от Шухевича.

Молотова с вами обсуждать не буду, вы слишком зашорены, слишком с большим пиететом относитесь к предвоенным Англии и Франции и не хотите отвечать на вопросы. Только мне задаёте.



P.s. И добавлю к вопросу о диктаторах: В начале XXI века Салазар остаётся популярным среди португальцев. 26 марта 2007 года в результате интерактивного голосования на шоу «Великий португалец» Салазар был назван самым великим португальцем в истории страны, обойдя Генриха Мореплавателя и Афонсу I (первого короля Португалии и основателя португальской государственности) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83_%D0%B4%D0%B8

О Ли Куан Ю, думаю, говорить не стоит. Его тут много раз превозносили. Но... диктатор.

Толку от того, что во многих странах демократия. Как были нищие, так и остаются.



P.p.s. И ещё раз напомню, о чём был разговор - все эти диктаторы обошлись без войн.

Как внешних, так и гражданских.

Так что не надо ваши домыслы и предположения выдавать за абсолютную истину. Молодец, ещё и Пиночета вспомнил!Но вот с датами вы путаетесь."Салазар та Франко ... це більш стара історія".Франко умер 20.11.1975, Салазар - правил практически до 27.09.1968, Пиночет пришёл к власти в 1973 (а к практически единоличной в конце 1974), Ли Куан Ю - пришёл к власти в 1959. Так что всё это практически одно и то же время.Франко с нацистами "сотрудничал" (получал от них оружие) тогда же, когда с ними "сотрудничали" и Англия с Францией. Я для вас специально отметил, что во 2МВ он сохранял нейтралитет. В отличие от Шухевича.Молотова с вами обсуждать не буду, вы слишком зашорены, слишком с большим пиететом относитесь к предвоенным Англии и Франции и не хотите отвечать на вопросы. Только мне задаёте.P.s. И добавлю к вопросу о диктаторах:О Ли Куан Ю, думаю, говорить не стоит. Его тут много раз превозносили. Но... диктатор.Толку от того, что во многих странах демократия. Как были нищие, так и остаются.P.p.s. И ещё раз напомню, о чём был разговор - все эти диктаторы обошлись без войн.Как внешних, так и гражданских.Так что не надо ваши домыслы и предположения выдавать за абсолютную истину.

Проте сам Салазар до кінця свого життя так і не дізнався про те, що він уже не є прем'єр-міністром. Очільники міністерств постійно навідували його в лікарні, подавали звіти та створювали ілюзію того, що Салазар залишається главою держави. Було навіть створено газету, яку випускали в єдиному екземплярі спеціально для самого Салазара, щоб він мав доступ лише до окремих «правильних» відомостей.



Салазар помер 27 липня 1970 року. Похований у рідному селі Вімейру, муніципалітет Санта-Комба-Дау. Режим, очолений його соратником Марселу Каетану, протримався лише чотири роки після смерті засновника. У 1974 році Нова держава припинила існування після чергової спроби перевороту, цього разу успішної. Жителі Лісабона зустрічали путчистів квітами, і переворот увійшов в історію як Революція гвоздик, після якої Португалія взяла курс на європейську інтеграцію.

оце класичні перекручування - будемо розбирати. розподіл нові-старі диктатори умовне. Просто Франко та Салазар прийшли до влади до 2СВ, а Піночет ті Лі Куан Ю - вже після. но то таке.Франко, Салазар, Піночет - що ж їх поєднує? може те, що всі - затяті антикомуністи?ось такнесподівано прийшов до висновку, що диктатори які щось зробили для країни - це лише антикомуністи - так, не дали жодного шансу цій заразіФранко не співпрацював, але батальйон воювати послав. а от УПА не воювала в складі німецьких військ - але це ж Шухевич.й дивиться - що Іспанія, що Португалія мають давню історію, свого часу навіть були імперії - але змогли відійти від цього статусу. тому перетравили й диктаторів. ми собі ці експерименти дозволити не можемо - є достатньо прикладів авторитаризму на території срср - позитивних немає.демократія - всі розвинені демократії мають розвинену економіку. так просто сталося, що навіть диктатури мімікрують під демократію - але це не значить, що всі демократії є такими насправді. розумієте, демократія - це можливість розвиватися. хтось зможе, хтось ні. автократія - це майже завжди деградація - ми скільки з вами нарахували післявоєних прикладів - три? Чілі, Корея, Сінгапур? а диктатур були десятки з відповідними наслідками - й КНДР, й Куба, й Лівія, й Сирія, й Іран, й Ірак купа в Південній Америці. тому у вас же освіта з науковим підходом, вірогідності вчили - от класичний приклад.про війни, якщо ви уважно прочитаєте, я не писав, що всі обов'язково. але це й Раша, й Ірак, й Греція часів "чорних полковників". громадянська війна - це та ж Сирія. й всі диктатури включно з обговореними - жорсткий терор про ворогів держави - в різних країнах вони різні. в деяких навіть правильні - комуністивисновок - якщо ви в країні будуєте демократії, то є можливість побудувати розвинену країну. вірогідність? а ніхто точно не знає. під керівництвом США - висока. а автократія та диктатура - з вірогідністю 90-95% відсотків отримаєте в країні дупу. ось й все. знову лонгрід вийшовps й ще трохи про диктаторів