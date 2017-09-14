аргументи, аргументи - оці загадкові фрази не канають
Зачем? Вы всё хорошо знаете и без аргументов. А мне терять время. Я, как ни странно, ещё и думаю, когда пишу. И ищу подтверждения своим словам. Это занимает достаточно много времени. Кстати, Сталин никуда не избирался, т.к. до 1941 он не занимал никаких государственных постов. Он был "всего лишь" Генеральным секретарём ЦК РКП(б).
так я теж витрачаю багато часу, щоб показати що оці всі лівацькі ідеї нежиттєві, які ви так регулярно висловлюєте
тому або аргументуйте, або це означає що з аргументами біда. але так, в 70ті роки сонце була яскравим, трава зелена, й прохідна рідного заводу
Shaman написав:аргументи, аргументи - оці загадкові фрази не канають
Зачем? Вы всё хорошо знаете и без аргументов. А мне терять время. Я, как ни странно, ещё и думаю, когда пишу. И ищу подтверждения своим словам. Это занимает достаточно много времени. Кстати, Сталин никуда не избирался, т.к. до 1941 он не занимал никаких государственных постов. Он был "всего лишь" Генеральным секретарём ЦК РКП(б).
так я теж витрачаю багато часу, щоб показати що оці всі лівацькі ідеї нежиттєві, які ви так регулярно висловлюєте
тому або аргументуйте, або це означає що з аргументами біда. але так, в 70ті роки сонце була яскравим, трава зелена, й прохідна рідного заводу
В 1970-ті у ЛАДа ще стояв, тому і ностальгує )
Він звик нижньої головою думати Вона у нього зараз не працює, все ж таки вік
Shaman написав:хочеш щось обговорити - сформулюй свою думку. а ти постійно висмикуєш якись окремі фрази - бо твоя мета - не обговорення, а постійний безглуздий флуд...
Т записывайы, что ли, что десять минут назад писал - если запомнить не можешь...
Твои слова?
Shaman написав:а ви посмійтеся... а то критикувати ви залюбки, а з аргументами слабко. при Янику диктатури звісно ще не було, він лише намагався зробити як на Раші чи в Біларусі - правити пожиттєво.
Я тебе пытаюсь объяснить, что за редким исключением - _никогда_ диктатуры не бывает вот прямо сразу. Тут - ты это вроде бы понял.
Shaman написав: 1924 рік, срср - ще немає диктатури чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були? ...
Но, внимание, вопрос! - так а когда она появилась-то? - при Ульянове? - но значит ли это, что "сметуны" сметая царя таки и ребенка с водой выплеснули?
що я писав, я добре пам'ятаю. а от які ти зробив з цього висновки - я хз. особливо коли з дописів зрозуміло, що твоя свідомість непогано так розширена незрозуміло чим. для чого зробили цитування???
диктатури відразу бувають - ХАМАС, нацисти на чолі з Гітлером, радянська диктатура - вибори там ще в лютому проводили, в жовтні вже все було по-іншому. та й взагалі вся Східна Європа після 2СВ.
якщо ти хочеш сказати, що під час скидання однієї диктатури може встановитися нова? таке було неодноразово. зараз спостерігаємо, що буде в Сирія - особливо в країні, де взагалі не було демократичних традицій. так, відразу погоджусь - чомусь в арабських країнах - або авторитарні, або мусульманські, або військові диктатури - щось пороблено там, не працюють демократії...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 лип, 2025 20:18, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:......... ЛАД, питання до Вас - чого так топите за російську мову? За мову з особливим статусом я би замінив російську на англійську чи навіть прости господи есперанто. Російська мова з кінця 80-хх нуляча в плані культури, літератури, технологій чи науки.
Banderlog уже ответил: "Чому замінив ? А не добавив англійську." Добавлю ещё - у нас практически нет (крайне мало) людей, для которых английский родной, и очень много таких, для которых родной язык русский. И ещё аргумент - русский у нас все уже знают. Зачем его терять. Знание лишнего языка лишним не бывает. Это не противоречит необходимости учить английский. Только хорошо учить, а не так, как было раньше - учили в школе, потом в вузе, а всё равно не знали.
далеко не всі. покоління 40+ - так знає. але все більше й більше тих, хто не знає. й таке у всіх пострадянських країнах - окрім Біларусі. тому так, знаєш мову - це добре. але якщо її треба вивчати - то ще є багато інших мов, окрім російської. зараз must have стає англійська - навіть китайці вчать
Shaman написав:хочеш щось обговорити - сформулюй свою думку. а ти постійно висмикуєш якись окремі фрази - бо твоя мета - не обговорення, а постійний безглуздий флуд...
Т записывайы, что ли, что десять минут назад писал - если запомнить не можешь...
Твои слова?
Shaman написав:а ви посмійтеся... а то критикувати ви залюбки, а з аргументами слабко. при Янику диктатури звісно ще не було, він лише намагався зробити як на Раші чи в Біларусі - правити пожиттєво.
Я тебе пытаюсь объяснить, что за редким исключением - _никогда_ диктатуры не бывает вот прямо сразу. Тут - ты это вроде бы понял.
Shaman написав: 1924 рік, срср - ще немає диктатури чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були? ...
Но, внимание, вопрос! - так а когда она появилась-то? - при Ульянове? - но значит ли это, что "сметуны" сметая царя таки и ребенка с водой выплеснули?
що я писав, я добре пам'ятаю. а от які ти зробив з цього висновки - я хз. ...
Точно помнишь? - а почему на неудобные вопросы не отвечаешь?
Banderlog написав:ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії. Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
Російські чиновники зображують рішучість Путіна продовжувати боротьбу як необхідний стратегічний вибір, але західні аналітики вважають відмову російського диктатора від компромісу стратегічною помилкою з колосальною ціною щодо міжнародного впливу, ринків для експорту енергоносіїв та глобальних союзників, сказано у статті.
Майкл Кіммедж, експерт з питань Росії та професор Католицького університету Америки, висловив думку, що відмова Путіна від головних поступок Трампа — заборони Україні вступити до НАТО та дозволу Росії зберегти захоплені нею території — є радше емоційною фіксацією для Путіна, а не захистом раціональних інтересів Росії.
«Якщо говорити прямо і просто, війна — це величезна стратегічна помилка для Росії. Це не та війна, яку Росія може виграти в довгостроковій перспективі. Ціна війни неймовірна. Ми говоримо приблизно про мільйон смертей і поранених до кінця цього календарного року, і війна об'єктивно, я думаю, сприяє погіршенню геополітичного становища Росії», — сказав він.
Кіммедж також заявив, що, хоча Путін частково керується побоюваннями через розширення НАТО, є також відчуття, що російський диктатор «мститься» Україні за те, що вона не є слухняною державою-клієнтом, як Білорусь.
«Це глибоко ірраціонально, навіть фанатично, але це одна з багатьох причин, чому, на мою думку, Путін просто не може відокремити себе від цієї війни», — вважає експерт з питань Росії.
WP зауважує, що Путін замість швидкої війни, яку він планував, отримав зруйновані відносини з ЄС та активізацію НАТО: до Альянсу долучились Фінляндія та Швеція, а країни-члени погодились збільшити витрати до 5% ВВП.
ЛАД забув про цікавий поки успішний приклад ще не диктатури, але вже автократії - Азербайджан. там й розвиток (але в першу чергу завдяки енергоносіям), й приклад маленької "победоносной" війни (Карабах), який підняв авторитет Алієва на недосяжну висоту в середині країни. бачите, Алієв вже на рівних розмовляє з Пуйлом.