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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14467144681446914470>
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

проклацав останніх 10 сторінок теми, сьогодні бенефіс шамана з песікотом, дуже цікаві думки
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:12

  _hunter написав:Точно помнишь? - а почему на неудобные вопросы не отвечаешь? :roll:
  Banderlog написав:ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?

тебе як звати? хіба Banderlog? здається, ху.нтер... то що за нахабні запити - навчись спочатку свої питання задавати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:22

  Shaman написав:
  _hunter написав:Точно помнишь? - а почему на неудобные вопросы не отвечаешь? :roll:
  Banderlog написав:ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?

тебе як звати? хіба Banderlog? здається, ху.нтер... то що за нахабні запити - навчись спочатку свої питання задавати 8)

навчись без помилок нікнейм копіювати
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:33

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Особисто тобі одразу після виборів я декілька разів тицяв про те як і чому голосував.
Викреслив обох...
Якби страус також думає що він заховався коли суне голову в пісок...
Але
Викреслити= ПРОГОЛОСУВАТИ за переможця.
Не маніпулюй.
Переможець визначається по результатам голосування.

Проголосувати за будь-кого - це саме віддати свій голос йому. І ніяк інакше.
Не прийняти участь, викреслити обох - це не віддати свій голос жодному з них.

За ТВОЄЮ ж маніпулятивною дурною логікою тоді: проголосувати не за переможця = піти проти (вибору) українського народу.
Проти народу.

Тому лісом місіонер.
Ти мені свою логіку не приписуй. Якби я жив по твоїй то якраз би й лежав в порваних штапнях на дивані
1 ПІД час голосування - не відомо за кого ГОЛОСУЄ народ
Тому
Ти ВИСЛОВЛЮЄШ СВОЄ бачення і не йдеш ПРОТИ того що ще не визначено (причинно наслідковий звязлк, для тебе
Труси-хрестик)
2 Викреслювання ОБОХ-це свідоме страусине
Голову в пісок....
Ти ще не знаєш ХТО переможе , а тому уникаєш голосування що автоматично приводить тебе в табір переможців голосування.

Звідси висновок
Саме в цьому ти й проявляєшся
Ти НІКОЛИ не казав нічого конкретного , завжди або ссилався на книжкових авторитетів ) і то по мудачному , щось типу
я замахався вас дурням пояснювати те що написано в кіосакі...
А що ж КОНКРЕТНО там написано - ти не озвучував жодного разу.
От і виходить
Ти ніби й позиціонуєш себе як РОЗУМНИЙ
а по факту - ПАРАЗИТУЄШ на чужих думках, бо довести ТОБІ що ти щось конкретна казав - неможливо
Ти по жодному з піднятих питань не озвучуєш ВЛАСНОЇ думки..
Ти завжди ПІДТРИМУЄШ когось...
і якщо тебезагнати на слизьке - то з тебе як з гуся вода..
Ти ж такого не казав... правда.

ПС
Хтось може нагадати мені чітке висловлення воєнпенса яке можна було б оспорити?
Не його ссилку на когось , а саме його позицію?

ППС
не треба тільки галіматьї що класики реформування....
ти ж не класик.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:я замахався вас дурням пояснювати те що написано в кіосакі...

якщо такий розумний то чому строєм не ходиш?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:42

  flyman написав:
  budivelnik написав:Звідси висновок
Саме в цьому ти й проявляєшся
Ти НІКОЛИ не казав нічого конкретного , завжди або ссилався на книжкових авторитетів ) і то по мудачному , щось типу
я замахався вас дурням пояснювати те що написано в кіосакі...
А що ж КОНКРЕТНО там написано - ти не озвучував жодного разу.
От і виходить.
якщо такий розумний то чому строєм не ходиш?
Лайномуха
ти чим думаєш?
те що ти приписуєш мені - це припущення яку б відповідь на моє повідомлення дав воєнпенс..
видно що постійне сидіння в підвалі без сонця з регулярним подрочуванням на картинку філіпінки з журнала - залишило тебе повністю без мозку
признайся, щоб зекономити злизуєш з картинки свої результати? щоб скомпенсувати відсутність білка в харчуванні?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 19 лип, 2025 21:43, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Муха, навіщо ти прийшов сюди зараз? Що ти розумного чи корисного написав за вечір?
Прийти придурком, написати маячні, і з дебільною гагааузькою посмішкою з 11-річними мріями про секс піти надрачувати.
Та йди вже зараз! Нічого ж розумного до ночі не напишеш.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

щойно написав
Алієв закликав Україну “не погоджуватися на окупацію” і заявив, що Азербайджан готує позов проти РФ через збитий літак
Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Україну "не погоджуватися на окупацію" територій, а також заявив, що Азербайджан готує позов проти Росії через збитий російською ППО пасажирський літак AZAL, передає DW.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 лип, 2025 22:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:52

60+

тільки наших турбо активістів там нема, або нетойфос, або топ 5%, або ще яка причина
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну


тільки наших турбо активістів там нема,


А підвальні халамидники там ж? Чи не та сітківка?
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