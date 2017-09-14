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Додано: Суб 19 лип, 2025 21:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
проклацав останніх 10 сторінок теми, сьогодні бенефіс шамана з песікотом, дуже цікаві думки
Додано: Суб 19 лип, 2025 21:12
тебе як звати? хіба Banderlog? здається, ху.нтер... то що за нахабні запити - навчись спочатку свої питання задавати
Додано: Суб 19 лип, 2025 21:22
навчись без помилок нікнейм копіювати
Додано: Суб 19 лип, 2025 21:33
Ти мені свою логіку не приписуй. Якби я жив по твоїй то якраз би й лежав в порваних штапнях на дивані
1 ПІД час голосування - не відомо за кого ГОЛОСУЄ народ
Тому
Ти ВИСЛОВЛЮЄШ СВОЄ бачення і не йдеш ПРОТИ того що ще не визначено (причинно наслідковий звязлк, для тебе
Труси-хрестик)
2 Викреслювання ОБОХ-це свідоме страусине
Голову в пісок....
Ти ще не знаєш ХТО переможе , а тому уникаєш голосування що автоматично приводить тебе в табір переможців голосування.
Звідси висновок
Саме в цьому ти й проявляєшся
Ти НІКОЛИ не казав нічого конкретного , завжди або ссилався на книжкових авторитетів ) і то по мудачному , щось типу
я замахався вас дурням пояснювати те що написано в кіосакі...
А що ж КОНКРЕТНО там написано - ти не озвучував жодного разу.
От і виходить
Ти ніби й позиціонуєш себе як РОЗУМНИЙ
а по факту - ПАРАЗИТУЄШ на чужих думках, бо довести ТОБІ що ти щось конкретна казав - неможливо
Ти по жодному з піднятих питань не озвучуєш ВЛАСНОЇ думки..
Ти завжди ПІДТРИМУЄШ когось...
і якщо тебезагнати на слизьке - то з тебе як з гуся вода..
Ти ж такого не казав... правда.
ПС
Хтось може нагадати мені чітке висловлення воєнпенса яке можна було б оспорити?
Не його ссилку на когось , а саме його позицію?
ППС
не треба тільки галіматьї що класики реформування....
ти ж не класик.
Додано: Суб 19 лип, 2025 21:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 19 лип, 2025 21:42
Лайномуха
ти чим думаєш?
те що ти приписуєш мені - це припущення яку б відповідь на моє повідомлення дав воєнпенс..
видно що постійне сидіння в підвалі без сонця з регулярним подрочуванням на картинку філіпінки з журнала - залишило тебе повністю без мозку
признайся, щоб зекономити злизуєш з картинки свої результати? щоб скомпенсувати відсутність білка в харчуванні?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 19 лип, 2025 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 лип, 2025 21:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Муха, навіщо ти прийшов сюди зараз? Що ти розумного чи корисного написав за вечір?
Прийти придурком, написати маячні, і з дебільною гагааузькою посмішкою з 11-річними мріями про секс піти надрачувати.
Та йди вже зараз! Нічого ж розумного до ночі не напишеш.
Додано: Суб 19 лип, 2025 21:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
щойно написав
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 лип, 2025 22:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 19 лип, 2025 21:52
60+
тільки наших турбо активістів там нема, або нетойфос, або топ 5%, або ще яка причина
Додано: Суб 19 лип, 2025 21:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А підвальні халамидники там ж? Чи не та сітківка?
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