Додано: Суб 19 лип, 2025 21:33

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Особисто тобі одразу після виборів я декілька разів тицяв про те як і чому голосував.

Викреслив обох... Особисто тобі одразу після виборів я декілька разів тицяв про те як і чому голосував.Викреслив обох... Якби страус також думає що він заховався коли суне голову в пісок...

Але

Викреслити= ПРОГОЛОСУВАТИ за переможця. Якби страус також думає що він заховався коли суне голову в пісок...АлеВикреслити= ПРОГОЛОСУВАТИ за переможця. Не маніпулюй.

Переможець визначається по результатам голосування.



Проголосувати за будь-кого - це саме віддати свій голос йому. І ніяк інакше.

Не прийняти участь, викреслити обох - це не віддати свій голос жодному з них.



За ТВОЄЮ ж маніпулятивною дурною логікою тоді: проголосувати не за переможця = піти проти (вибору) українського народу.

Проти народу.



Тому лісом місіонер. Не маніпулюй.Переможець визначається по результатам голосування.Проголосувати за будь-кого - це саме віддати свій голос йому. І ніяк інакше.Не прийняти участь, викреслити обох - це не віддати свій голос жодному з них.За ТВОЄЮ ж маніпулятивною дурною логікою тоді: проголосувати не за переможця = піти проти (вибору) українського народу.Проти народу.Тому лісом місіонер.

Ти мені свою логіку не приписуй. Якби я жив по твоїй то якраз би й лежав в порваних штапнях на дивані1 ПІД час голосування - не відомо за кого ГОЛОСУЄ народТомуТи ВИСЛОВЛЮЄШ СВОЄ бачення і не йдеш ПРОТИ того що ще не визначено (причинно наслідковий звязлк, для тебеТруси-хрестик)2 Викреслювання ОБОХ-це свідоме страусинеГолову в пісок....Ти ще не знаєш ХТО переможе , а тому уникаєш голосування що автоматично приводить тебе в табір переможців голосування.Звідси висновокСаме в цьому ти й проявляєшсяТи НІКОЛИ не казав нічого конкретного , завжди або ссилався на книжкових авторитетів ) і то по мудачному , щось типуя замахався вас дурням пояснювати те що написано в кіосакі...А що ж КОНКРЕТНО там написано - ти не озвучував жодного разу.От і виходитьТи ніби й позиціонуєш себе як РОЗУМНИЙа по факту - ПАРАЗИТУЄШ на чужих думках, бо довести ТОБІ що ти щось конкретна казав - неможливоТи по жодному з піднятих питань не озвучуєш ВЛАСНОЇ думки..Ти завжди ПІДТРИМУЄШ когось...і якщо тебезагнати на слизьке - то з тебе як з гуся вода..Ти ж такого не казав... правда.ПСХтось може нагадати мені чітке висловлення воєнпенса яке можна було б оспорити?Не його ссилку на когось , а саме його позицію?ППСне треба тільки галіматьї що класики реформування....ти ж не класик.