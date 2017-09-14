Додано: Суб 19 лип, 2025 22:08

andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: А я не сумніваюсь.

Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко. А я не сумніваюсь.Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко.

То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ.

Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим.

Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже. То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ.Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим.Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.

Вірно, для цього потрібні десятиліття Вірно, для цього потрібні десятиліття

Да конечно, десятилетия. Вон границу на выезд закрыли одним телефонным звонком - и никто и не пикнул. Людей на улице хватают - что-то не слышно протестов "онижедети". Разговоры про запрет Телеграмма - чем не прямая аналогия с анекдотами на кухне? Надо будет - и интернет запретят, вот Вы просыпаетесь утром идете по привычке на форум - а оппа интернет запретили "для вашей же безопасности блаблабла", Ваши действия, чем Вы сможете тому помешать? Просто пока оно им не надо, вреда больше чем пользы - а ну как народ начнет этим маленькие черные коробочки из карманов выкидывать и как их контролировать тогда?