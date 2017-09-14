_hunter написав:Точно помнишь? - а почему на неудобные вопросы не отвечаешь?
Banderlog написав:ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії. Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
тебе як звати? хіба Banderlogто що за нахабні запити - навчись спочатку свої питання задавати
Ты про вот этот?
_hunter написав:
Shaman написав:
katso написав:То есть Вы считаете если б не Майдан то сейчас было бе ЕЩЕ ХУЖЕ?
тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б
Интересно, чем беларусы от остальных отличаются? - вроде и диктатура, а не мобилизируют почему-то... Ну и такое ощущение, что там ответ на какой-то другой вопрос: ок, результат диктатуры - война (гражданская) в будущем. Что имеем: война сейчас. Так паритет, вроде?
BIGor написав:......... так а нащо російські особливий статус? ........
А где вы сейчас видите "особливий статус"? И кто его требует? Или "особливий статус" это отсутствие книг на русском языке? Иногда окупал детям книжки в "Книголенде". Как-то пару месяцев назад зашёл, лежали пара книжек, явно не распроданные. Спросил продавца: "Мы больше получать не будем". Или "особливий статус" это отсутствие уроков русского языка в школах русскоязычного Харькова? И мне будут рассказывать о русификации в советские времена. Но тогда в магазинах Харькова были книги на украинском, и были школы с преподаванием на украинском. И никто не запрещал говорить на украинском языке. И кроме перечисленного вами были и нормальные книги. И на последних 35 годах история не начинается. и не заканчивается.
andrijk777 написав:А я не сумніваюсь. Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко.
То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ. Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим. Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.
Вірно, для цього потрібні десятиліття
Да конечно, десятилетия. Вон границу на выезд закрыли одним телефонным звонком - и никто и не пикнул. Людей на улице хватают - что-то не слышно протестов "онижедети". Разговоры про запрет Телеграмма - чем не прямая аналогия с анекдотами на кухне? Надо будет - и интернет запретят, вот Вы просыпаетесь утром идете по привычке на форум - а оппа интернет запретили "для вашей же безопасности блаблабла", Ваши действия, чем Вы сможете тому помешать? Просто пока оно им не надо, вреда больше чем пользы - а ну как народ начнет этим маленькие черные коробочки из карманов выкидывать и как их контролировать тогда?
BIGor написав:......... так а нащо російські особливий статус? ........
А где вы сейчас видите "особливий статус"? И кто его требует? Или "особливий статус" это отсутствие книг на русском языке? Иногда окупал детям книжки в "Книголенде". Как-то пару месяцев назад зашёл, лежали пара книжек, явно не распроданные. Спросил продавца: "Мы больше получать не будем". Или "особливий статус" это отсутствие уроков русского языка в школах русскоязычного Харькова? И мне будут рассказывать о русификации в советские времена. Но тогда в магазинах Харькова были книги на украинском, и были школы с преподаванием на украинском. И никто не запрещал говорить на украинском языке. И кроме перечисленного вами были и нормальные книги. И на последних 35 годах история не начинается. и не заканчивается.
А навіщо взагалі русскій язик в Україні? Потреби в ньому не існує.
katso написав:Да конечно, десятилетия. Вон границу на выезд закрыли одним телефонным звонком - и никто и не пикнул. Людей на улице хватают - что-то не слышно протестов "онижедети". Разговоры про запрет Телеграмма - чем не прямая аналогия с анекдотами на кухне? Надо будет - и интернет запретят, вот Вы просыпаетесь утром идете по привычке на форум - а оппа интернет запретили "для вашей же безопасности блаблабла", Ваши действия, чем Вы сможете тому помешать? Просто пока оно им не надо, вреда больше чем пользы - а ну как народ начнет этим маленькие черные коробочки из карманов выкидывать и как их контролировать тогда?
BIGor написав:......... так а нащо російські особливий статус? ........
А где вы сейчас видите "особливий статус"? И кто его требует? Или "особливий статус" это отсутствие книг на русском языке? Иногда окупал детям книжки в "Книголенде". Как-то пару месяцев назад зашёл, лежали пара книжек, явно не распроданные. Спросил продавца: "Мы больше получать не будем".
И чего они добились, стрельнули в ногу украинским издателям? Ну покупаю я теперь книги на русском в интернете у латвийского издательства, деньги пошли туда. Было бы чего толкового почитать и желание читать с бумаги.