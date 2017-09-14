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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14467144681446914470
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:58

  Shaman написав:
  _hunter написав:Точно помнишь? - а почему на неудобные вопросы не отвечаешь? :roll:
  Banderlog написав:ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?

тебе як звати? хіба Banderlogто що за нахабні запити - навчись спочатку свої питання задавати

Ты про вот этот?
  _hunter написав:
  Shaman написав:
  katso написав:То есть Вы считаете если б не Майдан то сейчас было бе ЕЩЕ ХУЖЕ?

тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б 8)

Интересно, чем беларусы от остальных отличаются? - вроде и диктатура, а не мобилизируют почему-то...
Ну и такое ощущение, что там ответ на какой-то другой вопрос: ок, результат диктатуры - война (гражданская) в будущем. Что имеем: война сейчас.
Так паритет, вроде?


-- так и там ты слился тихонечько :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:59

  BIGor написав:.........
так а нащо російські особливий статус? ........

А где вы сейчас видите "особливий статус"? И кто его требует?
Или "особливий статус" это отсутствие книг на русском языке?
Иногда окупал детям книжки в "Книголенде". Как-то пару месяцев назад зашёл, лежали пара книжек, явно не распроданные. Спросил продавца: "Мы больше получать не будем".
Или "особливий статус" это отсутствие уроков русского языка в школах русскоязычного Харькова?
И мне будут рассказывать о русификации в советские времена. Но тогда в магазинах Харькова были книги на украинском, и были школы с преподаванием на украинском. И никто не запрещал говорить на украинском языке.
И кроме перечисленного вами были и нормальные книги. И на последних 35 годах история не начинается. и не заканчивается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 22:08

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:А я не сумніваюсь.
Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко.

То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ. :)
Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим.
Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.

Вірно, для цього потрібні десятиліття


Да конечно, десятилетия. Вон границу на выезд закрыли одним телефонным звонком - и никто и не пикнул. Людей на улице хватают - что-то не слышно протестов "онижедети". Разговоры про запрет Телеграмма - чем не прямая аналогия с анекдотами на кухне? Надо будет - и интернет запретят, вот Вы просыпаетесь утром идете по привычке на форум - а оппа интернет запретили "для вашей же безопасности блаблабла", Ваши действия, чем Вы сможете тому помешать? Просто пока оно им не надо, вреда больше чем пользы - а ну как народ начнет этим маленькие черные коробочки из карманов выкидывать и как их контролировать тогда?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 22:08

  ЛАД написав:
  BIGor написав:.........
так а нащо російські особливий статус? ........

А где вы сейчас видите "особливий статус"? И кто его требует?
Или "особливий статус" это отсутствие книг на русском языке?
Иногда окупал детям книжки в "Книголенде". Как-то пару месяцев назад зашёл, лежали пара книжек, явно не распроданные. Спросил продавца: "Мы больше получать не будем".
Или "особливий статус" это отсутствие уроков русского языка в школах русскоязычного Харькова?
И мне будут рассказывать о русификации в советские времена. Но тогда в магазинах Харькова были книги на украинском, и были школы с преподаванием на украинском. И никто не запрещал говорить на украинском языке.
И кроме перечисленного вами были и нормальные книги. И на последних 35 годах история не начинается. и не заканчивается.

А навіщо взагалі русскій язик в Україні? Потреби в ньому не існує.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 22:10

  katso написав:Да конечно, десятилетия. Вон границу на выезд закрыли одним телефонным звонком - и никто и не пикнул. Людей на улице хватают - что-то не слышно протестов "онижедети". Разговоры про запрет Телеграмма - чем не прямая аналогия с анекдотами на кухне? Надо будет - и интернет запретят, вот Вы просыпаетесь утром идете по привычке на форум - а оппа интернет запретили "для вашей же безопасности блаблабла", Ваши действия, чем Вы сможете тому помешать? Просто пока оно им не надо, вреда больше чем пользы - а ну как народ начнет этим маленькие черные коробочки из карманов выкидывать и как их контролировать тогда?

Пішла кацапська пропаганда від ждуна кацапа.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 22:12

  ЛАД написав:
  BIGor написав:.........
так а нащо російські особливий статус? ........

А где вы сейчас видите "особливий статус"? И кто его требует?
Или "особливий статус" это отсутствие книг на русском языке?
Иногда окупал детям книжки в "Книголенде". Как-то пару месяцев назад зашёл, лежали пара книжек, явно не распроданные. Спросил продавца: "Мы больше получать не будем".


И чего они добились, стрельнули в ногу украинским издателям? Ну покупаю я теперь книги на русском в интернете у латвийского издательства, деньги пошли туда. Было бы чего толкового почитать и желание читать с бумаги.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 22:18

  Shaman написав:щоб робили українці в складі Раші - питання відкрите. як мінімум їх бу змушували позбутися української мови та культури. для тебе це звісно не проблема...


Ога. Ось так вот, як за часів срср

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katso
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 22:19

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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 22:22

  katso написав:
  Shaman написав:щоб робили українці в складі Раші - питання відкрите. як мінімум їх бу змушували позбутися української мови та культури. для тебе це звісно не проблема...


Ога. Ось так вот, як за часів срср

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чеченці після недавніх двох воєн позбулися?
flyman
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