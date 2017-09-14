А при чому тут англійська?)))
Ні один русскомірний не може пояснити, навіщо в Україні русскій язик?
В тебе теж русская щелепа?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 00:00
А при чому тут англійська?)))
Ні один русскомірний не може пояснити, навіщо в Україні русскій язик?
В тебе теж русская щелепа?
Додано: Нед 20 лип, 2025 00:07
О, хоч свиноматка пояснила про що Хантер мав на увазі.
Ні, дійсно не продавав. Вірю, що Київ чекають кращі часи. Поки що вірю.
Дніпропетровським 120-кг «патріотам» з не тим лейтенантським ВОСом продам дорого. Коли каби почнуть розчесувати їм всі 3 борозди сала на холці. Коли не буде куди діватися, будуть купляти за скільки скажу. Так, хряк? Так!! Бо в мусульманському Стамбулі свиней не люблять
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