Додано: Нед 20 лип, 2025 01:24

detroytred написав: Тупень, ти роками оспорюєш мою чітку позицію про вирішальну роль-вплив можновладців-управлінців-регуляторів в загальному процесі суспільних подій. Тупень, ти роками оспорюєш мою чітку позицію про вирішальну роль-вплив можновладців-управлінців-регуляторів в загальному процесі суспільних подій.

ДупеньЧітка позиція- це та яку можна пояснити і повторити...Тому те що ти називаєш місіонерство або єралашик - це позиція..Суть її в наступномуБереш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал. який в подальшому дозволить тобі і твоїй сімї НЕ ЗАЛЕЖАТИ від рішень інших...А те що ти пропонуєшпрочитати теоретиків від економікичи теоретиків від совкачи ще якихось теоретиків..Немає нічого спільного з ТВОЄЮ думкою.Ти простий паразито-ретранслятор білого шуму...Нікого не цікавить думка зіновьє на совковому шабаші в 1929 році....Бо це вже історія і повторити ДІЇ тих часів-СЬОГОДНІ не можливо , точно так само як не можливо повторити дії Бальцеровича чи Лікуаня....Але ти як попугай розповідаєш що вчорашні варіанти можливі в сьогоднішній час.Я ж пояснюютреба взяти вчорашній варіант, модернізувати його з урахуванням дій сьогоднішніх успішних - тоді й вийде результат..І такМожновладці можуть працювати краще... як і будь-хто з нас, але при цьомупокращення НАШИХ зусиль-покращує НАШЕ життяа от чи буде покращення НАШОГО життя від покращення дій можновладців-це вилами по воді писано , бо не можливо ПОКРАЩИТИ одночасно життя всіх.