А при чому тут англійська?)))
Ні один русскомірний не може пояснити, навіщо в Україні русскій язик?
В тебе теж русская щелепа?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 00:00
А при чому тут англійська?)))
Ні один русскомірний не може пояснити, навіщо в Україні русскій язик?
В тебе теж русская щелепа?
Додано: Нед 20 лип, 2025 00:07
О, хоч свиноматка пояснила про що Хантер мав на увазі.
Ні, дійсно не продавав. Вірю, що Київ чекають кращі часи. Поки що вірю.
Дніпропетровським 120-кг «патріотам» з не тим лейтенантським ВОСом продам дорого. Коли каби почнуть розчесувати їм всі 3 борозди сала на холці. Коли не буде куди діватися, будуть купляти за скільки скажу. Так, хряк? Так!! Бо в мусульманському Стамбулі свиней не люблять
Додано: Нед 20 лип, 2025 00:17
Аргументація дещо змінилась.
Тоді було: "Щоб мою наречену не мацали".
Зараз лякають, щоб буряти мужика не згвалтували.
Додано: Нед 20 лип, 2025 00:36
Ниччё
Когда ты отправишься к Мариняку на восточном фронте мы найдём правильного нотариуса у нас, который отпишет нашему защитнику твоё уже ненужное тебе имущество
В том числе и виллу на адриатике
Додано: Нед 20 лип, 2025 01:02
Завжди хотів спитати, хто у цієї переляканої свиноматки «ми»??
Його хтось 30-сметровим в дупло розкумарює??
Може (лайт-версія) під обліківкою «Барабашов» пише з десяток розкормлених свиней з кружка «похудій з нами недорого»??
Про кяких «нам» свиноматка, яка не має ні друзів, ні приятелів, може тут казати??
Вадік спився. Спить дома обриганий, комбайн більше не заводиться.
Висуваємо тут версії.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 лип, 2025 01:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лип, 2025 01:04
Да нет же, это результат другой стороны совка - тотального дефицита - и никакой мовной подоплеки он не имеет. Какую новую книгу удалось купить ту и читаешь. Если хочешь читать конечно. В своей русскоязычной школе я помню читал "Таємничий Острів" Жюль Верна на украинском, ну вот была она. Учитель геометрии учил геометрии по украиноязычной книге и ничего ей за это не было (ну мовного омбудсмена не придумали еще тогда). Просто сказала "сорри гайз тут лучше подан материал", и ниче, никто и не подумал задавать вопросы - учитель был еще авторитет. А самый прикол был когда маме как-то удалось купить класную книгу Приключения Буратино с иллюстрациями и глянцем, на ... болгарском языке - в эпоху дефицита такое бралось не задумываясь, главное достать - какой там язык потом разберемся главное буквы понятные.
Додано: Нед 20 лип, 2025 01:12
katso
Було, Кацо, було..але в пізньому совку. В якому ріс і я. Там вже кдб займалось іншими справами.
А трохи раніше (з розповідей батька ще при союзі) було жорсткіше.
Просто для прикладу, я в середніх класах (якраз валився союз) читав від старшого (він в універі вже вчився) роздруківки на матричному принтері. І таскав їх в школу. Не дуже розуміючи що я таскаю)) . Там були політичні анекдоти. Батя дуже переживав. «Мовчи-мовчи» . Хантеру зараз треба було б за його висловлювання відрізати на ногах пальці по самі яйця. Це не пропозиція, це констатація ситуації.
Додано: Нед 20 лип, 2025 01:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дупень
Чітка позиція- це та яку можна пояснити і повторити...
Тому те що ти називаєш місіонерство або єралашик - це позиція..
Суть її в наступному
Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал. який в подальшому дозволить тобі і твоїй сімї НЕ ЗАЛЕЖАТИ від рішень інших...
А те що ти пропонуєш
прочитати теоретиків від економіки
чи теоретиків від совка
чи ще якихось теоретиків..
Немає нічого спільного з ТВОЄЮ думкою.
Ти простий паразито-ретранслятор білого шуму...
Нікого не цікавить думка зіновьє на совковому шабаші в 1929 році....
Бо це вже історія і повторити ДІЇ тих часів-СЬОГОДНІ не можливо , точно так само як не можливо повторити дії Бальцеровича чи Лікуаня....
Але ти як попугай розповідаєш що вчорашні варіанти можливі в сьогоднішній час.
Я ж пояснюю
треба взяти вчорашній варіант, модернізувати його з урахуванням дій сьогоднішніх успішних - тоді й вийде результат..
І так
Можновладці можуть працювати краще... як і будь-хто з нас, але при цьому
покращення НАШИХ зусиль-покращує НАШЕ життя
а от чи буде покращення НАШОГО життя від покращення дій можновладців-це вилами по воді писано , бо не можливо ПОКРАЩИТИ одночасно життя всіх.
Додано: Нед 20 лип, 2025 01:31
Shaman
Можно сказать, случайно попалось о войне:
viewtopic.php?p=5874123#p5874123
После этого _hunter вам задавал вопросы:
viewtopic.php?p=5874127#p5874127
Ответа, вроде, не было. Или я прозевал?
И добавлю о Салазаре. Вы почитали укр. Вики. К сожалению, она заметно слабее русской, а та, в свою очередь, сильно уступает английской. Честно говоря, английскую не смотрел, поэтому рекомендую посмотреть русскую. Там немного понятнее станет, почему салазаровское Новое государство так быстро рухнуло после его смерти. Весьма отрицательную роль сыграло его стремление сохранить колонии. На это тратилось слишком много денег + недовольство мужчин, которым приходилось воевать в Африке. В войнах участвовала почти четверть взрослого мужского населения.
P.s. К вопросу о дискуссиях здесь. Почитайте последние страницы. Так это я ещё почти ничего не сказал.
И на фига мне это?
Додано: Нед 20 лип, 2025 02:12
Вы с katso говорите о разных вещах.
katso говорил о книгах на разных языках и о языковых проблемах вообще.
Это не полит. анекдоты. Об отношении наших родителей к полит. анекдотам я на днях писал - на кухне и то шёпотом. Моё поколение уже относилось гораздо проще. Но распечатки в школу тоже не одобрили бы.
О хантере не понял. Это к чему?
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