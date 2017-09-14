Додано: Нед 20 лип, 2025 11:22

detroytred написав: І головної відмінністю між різними елітами є орієнтування цих еліт на принцип відношення до суспільства-країни --- збагачуватися разом з країною-суспільством або збагачуватися за рахунок країни-суспільства.

У першому варіанті еліти працюють по максимуму своїх можливостей.

У другому -- по мінімуму (аби країна виживала та мінімально розвивалася). І головної відмінністю між різними елітами є орієнтування цих еліт на принцип відношення до суспільства-країни --- збагачуватися разом з країною-суспільством або збагачуватися за рахунок країни-суспільства.У першому варіанті еліти працюють по максимуму своїх можливостей.У другому -- по мінімуму (аби країна виживала та мінімально розвивалася).

Ще раз для тих хто не в стані зрозуміти написане опопнентом1 Я також за все хороше і проти всього поганого2 Я також як і долярчик хочу виграти в піраміді... але я трошки розумніший тому НЕ ПРИЙМАЮ участі в пірамідах і тому хоч і не виграю на ХАЛЯВУ , але не програю СВОЄ.3 Якщо хтось робить , то сотня дурнів переконана що ЗНАЮТЬ як зробити краще...І ця сотня ніколи не взнає що вона складається з дурнів... до моменту поки хоч один з них не спробує РЕАЛЬНО щось зробитиСаме реалії так бють по фейсу теорії - що в подальному з побитим фейсом теоретик вже не настільки критично настроєний по відношенню до практика.4 Практик же знає - якщо справа ДОВЕДЕНА до успішного закінчення, але при цьому ЗУПИНИЛАСЬ на рівні 70% від максимально теоретичного рівня - це вже дикий успіх за який можна присвоювати собі медальку.3 Виходячи з пункту 4 , і розуміючи що можновладці зробили більше ніж 85 і менше ніж 95% від максимально можливого ( в нашій ситуації і при умові що дії можновладців не доводили до соціальних вибухів) - я особисто ВВАЖАЮ це успіхом.ПСа ти так і помреш фантазуючи про те як би було добре якби можновладці виконали все на 100%.... і ніколи не взнаєш , що одним з елементів виконання на 100%( того про що ти мрієш читаючи книжки)-це позбавлення тебе і тобі подібних - пенсій.Бо цеа -ДОЦІЛЬНОб-СПРАВЕДЛДИВО.Ба більше, правильною дією можновладці-це копняк під дупу всім військовослужбовцям в період 1990-2010 роки , а звільнені кошти треба було направити на розбудову заводів( отримали б при цьому ЛАДа як симпатика діючої влади)ппсуточню для дурнівможна підняти пенсійний стаж поступово як це зробила владаа треба було підняти різко стаж і так само відмовляти ВСІМ хто не має мінімум 30 років пенсійного у виплаті пенсій поки не отримають..Другий варіант - різко прискорив би проведення реформа - багато пенсіонерів так би й не дожило до отримання пенсіїб -зекономлені гроші можна було направити на виплату силовикам які б кийками гасили невдоволення...ТомуЗдурі можна й мягке зломати..Але це знає тільки той хто пробував щось робитибо той хто не пробував-тому й ломати нічого.