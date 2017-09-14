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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лип, 2025 11:40
Hotab написав:katso
Було, Кацо, було..але в пізньому совку. В якому ріс і я. Там вже кдб займалось іншими справами.
А трохи раніше (з розповідей батька ще при союзі) було жорсткіше.
Просто для прикладу, я в середніх класах (якраз валився союз) читав від старшого (він в універі вже вчився) роздруківки на матричному принтері. І таскав їх в школу. Не дуже розуміючи що я таскаю)) . Там були політичні анекдоти. Батя дуже переживав. «Мовчи-мовчи» . Хантеру зараз треба було б за його висловлювання відрізати на ногах пальці по самі яйця. Це не пропозиція, це констатація ситуації.
Денис Елесеевич и ночной домашний арест за репосты - это не оно? 🤔
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Додано: Нед 20 лип, 2025 11:49
BIGor написав:
Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.
Ну не більшість - процентов 40% - примерно по нац. распределению...
Но так-то и в Канаде за французский достаточно народу топит.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 12:04
_hunter написав: BIGor написав:
Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.
Ну не більшість - процентов 40% - примерно по нац. распределению...
Но так-то и в Канаде за французский достаточно народу топит.
замість того, щоб створювати умови для розвитку мови і культури шукають ворогів щоб показувати патріотичність,
цікаво серіал СН в світлі боротьби коли визнають антидержавним?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 12:12
flyman написав: _hunter написав: BIGor написав:
Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.
Ну не більшість - процентов 40% - примерно по нац. распределению...
Но так-то и в Канаде за французский достаточно народу топит.
замість того, щоб створювати умови для розвитку мови і культури шукають ворогів щоб показувати патріотичність,
цікаво серіал СН в світлі боротьби коли визнають антидержавним?
Шо потрібно зробить для розвитку мови та викорінення москальщини?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 12:19
_hunter написав: Hotab написав:
Да не продал он кампусопрелесть.
Ні, дійсно не продавав. Вірю, що Київ чекають кращі часи. Поки що вірю.
Ну, значит что-то не так понял на "недвижимой" ветке. 🥵 Перефразирую: "как баулы евро вывез - так куда-то агит-задор и пропал"...
Знов в штангу ногою. Нічого нікуди не вивіз.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 12:19
Water написав:
Шо потрібно зробить для розвитку мови та викорінення москальщини?
поїхати в польщу і говорити на польскій
А якщо серйозно, то прийняти закон і заборонити російську. А те що 40 процентів проти то плювати. Тіки потом не дивуйтесь що люди виїхають або стають сепаратистами.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 12:25
Water написав: flyman написав: _hunter написав:
Ну не більшість - процентов 40% - примерно по нац. распределению...
Но так-то и в Канаде за французский достаточно народу топит.
замість того, щоб створювати умови для розвитку мови і культури шукають ворогів щоб показувати патріотичність,
цікаво серіал СН в світлі боротьби коли визнають антидержавним?
Шо потрібно зробить для розвитку мови та викорінення москальщини?
Не поверишь - развивать
- и народ к вам потянется. И москальщина - сама-собой пропадет...
У меня, например, до сих пор "детская травма" на "а с этой четверти, дети, мы будем учить историю на мове - приказ районо"
И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 12:28
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
Да не продал он кампусопрелесть.
Ні, дійсно не продавав. Вірю, що Київ чекають кращі часи. Поки що вірю.
Ну, значит что-то не так понял на "недвижимой" ветке. 🥵 Перефразирую: "как баулы евро вывез - так куда-то агит-задор и пропал"...
Знов в штангу ногою. Нічого нікуди не вивіз.
Перевёл?
- месадж там вполне конкретный был...
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Додано: Нед 20 лип, 2025 12:32
BIGor написав:
Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.
Тут більшість ждуни, ухилянти, тому нічого дивного.
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