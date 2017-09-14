В українській мові ще потрібно змінити значення слова росіянин, це має бути лише громадянин рф, а не національність, бо не всі росіяни русскіє.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 12:40
В українській мові ще потрібно змінити значення слова росіянин, це має бути лише громадянин рф, а не національність, бо не всі росіяни русскіє.
Востаннє редагувалось unicdima в Нед 20 лип, 2025 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лип, 2025 12:47
Давай список поимённо хто ждун, а хто ухылянт.
Кстати - а как ты определяешь кто есть кто из врагов вышиватного народу - нюхом, как П.П.Шарикофф кошек и котопёсов?
Додано: Нед 20 лип, 2025 12:48
Для початку пройти повний курс ютуба Nochkino (Nochkin Island)
Додано: Нед 20 лип, 2025 12:58
Ще раз, місіонер - співай свої мантри якось без мене.
Звинувачуючи (когось) мене в бідах інших, стріляй собі в голову на звук з твого рота - згідно твоєї логіки.
Ну і чекай, ждун, поки кожен підійде до дзеркала або вимруть совки - що згідно твоєї позиції теоретика з розвитку країни-суспільства є автоматичним способом настання капіталістичного раю.
Я ж краще буду прислухатись до практиків-реформаторів - визнаних фахівців в цій галузі.
Ніж до упоротого місіонера з комплексами. Ще до того ж чорноротого брехунця про шкарпетки і т.д.
Лісом.
Ти давно не опонент і не співрозмовник, а місіонер. Місіонерів треба тільки на ...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 лип, 2025 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лип, 2025 12:59
як не є? ) шо вже відео з ютубу удалив де йому прийшла повістка в ато?) Так люди памятають черчіля і до презедентства)
Додано: Нед 20 лип, 2025 13:01
Додано: Нед 20 лип, 2025 13:03
Додано: Нед 20 лип, 2025 13:08
Я за таке: чим більше ти мов знаєш- тим краще.
Вивчать у школах досконало українську та англійську.
Свого часу ми вчили дуже добре російську, українська була 1 раз на тиждень з другого класу. Я знаю добре(не досконало) українську завдяки україномовній бабусі, а також завдяки тому, шо я деякий час жив на заході України.
Додано: Нед 20 лип, 2025 13:08
Відео з концертним номером, повісток такого формату і з таким текстом не було.
Додано: Нед 20 лип, 2025 13:14
*Росія планує запустити до 2000 дронів одночасно по Україні, — заявив генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.
Він також зазначив, що Китай припинив постачання комплектуючих для безпілотників в Україну і тепер повністю зосередив свій експорт на Росії.
Вся западная пресса сегодня вышла с кучей текстов о новом миропорядке при Трампе, а СМИ в РФ с истериками о готовящихся пошлинах запретах на РФ от Трампа...
Первые смеКуйочки прошли... и... идет осознание того, что Трамп таки введет заградительные пошлины на РФ в 100% и введет 10% на БРИКС...
Ударит это по США или нет - то дело самих США... Но то, что это вжарит по РФ это точно... особенно вкупе с макро запретом на банковские операции с РФ...
В РФ уже малесь паника у производителей удобрений и нефтяников... не... харахорятсо, но вполне экспертно говорят, что будет и что поясочки нужно будет затянуть...
В США вынули из чулана Кондолизу... ту самую... я ее забыл вместе со Степашиным, коего в РФ тоже извлекли...
Так вот Кондолиза информирует: «Нужно признать, что мы, вероятно, не вернёмся к прежней системе»...* (С)
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