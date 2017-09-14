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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1447214473144741447514476>
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:40

  BIGor написав:
  unicdima написав:
  BIGor написав:Свою національність ти не хочеш розкривати, але 99% імовірність що ти руський.

Не руський, а русскій.

Виправив, дякую. Не плутати з русинами ітд.

В українській мові ще потрібно змінити значення слова росіянин, це має бути лише громадянин рф, а не національність, бо не всі росіяни русскіє.
Востаннє редагувалось unicdima в Нед 20 лип, 2025 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:47

  unicdima написав:
  BIGor написав:Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.

Тут більшість ждуни, ухилянти, тому нічого дивного.

Давай список поимённо хто ждун, а хто ухылянт.
Кстати - а как ты определяешь кто есть кто из врагов вышиватного народу - нюхом, как П.П.Шарикофф кошек и котопёсов?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:48

  Water написав:Шо потрібно зробить для розвитку мови та викорінення москальщини?

Для початку пройти повний курс ютуба Nochkino (Nochkin Island)
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І головної відмінністю між різними елітами є орієнтування цих еліт на принцип відношення до суспільства-країни --- збагачуватися разом з країною-суспільством або збагачуватися за рахунок країни-суспільства.
У першому варіанті еліти працюють по максимуму своїх можливостей.
У другому -- по мінімуму (аби країна виживала та мінімально розвивалася).
Ще раз для тих хто не в стані зрозуміти написане опопнентом

Ще раз, місіонер - співай свої мантри якось без мене.
Звинувачуючи (когось) мене в бідах інших, стріляй собі в голову на звук з твого рота - згідно твоєї логіки.

Ну і чекай, ждун, поки кожен підійде до дзеркала або вимруть совки - що згідно твоєї позиції теоретика з розвитку країни-суспільства є автоматичним способом настання капіталістичного раю.

Я ж краще буду прислухатись до практиків-реформаторів - визнаних фахівців в цій галузі.
Ніж до упоротого місіонера з комплексами. Ще до того ж чорноротого брехунця про шкарпетки і т.д.
Лісом.
Ти давно не опонент і не співрозмовник, а місіонер. Місіонерів треба тільки на ...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 лип, 2025 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 12:59

  unicdima написав:
  Бетон написав:четырежды ухылянт с трибуны верховной рады рассказывает другому ухылянту, что тот должен идти на фронт.
я видел всё в жизни.

Брешеш як завжди, Зеленський не є ухилянтом.
А ти за скільки купив собі справку?
як не є? ) шо вже відео з ютубу удалив де йому прийшла повістка в ато?) Так люди памятають черчіля і до презедентства)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:01

  Banderlog написав:
  Water написав:Шо потрібно зробить для розвитку мови та викорінення москальщини?
поїхати в польщу і говорити на польскій :lol:

Цікаво, як спількуються в Ефіопії, бо в них 77 різних мов. :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:03

  Water написав:
  Banderlog написав:
  Water написав:Шо потрібно зробить для розвитку мови та викорінення москальщини?
поїхати в польщу і говорити на польскій :lol:

Цікаво, як спількуються в Ефіопії, бо в них 77 різних мов. :shock:

Та примерно так же, как в Индии сейчас или в Китае - до Великого Объединения...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:08

  _hunter написав:И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?

Я за таке: чим більше ти мов знаєш- тим краще.
Вивчать у школах досконало українську та англійську.
Свого часу ми вчили дуже добре російську, українська була 1 раз на тиждень з другого класу. Я знаю добре(не досконало) українську завдяки україномовній бабусі, а також завдяки тому, шо я деякий час жив на заході України.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:08

  Banderlog написав:
  unicdima написав:
  Бетон написав:четырежды ухылянт с трибуны верховной рады рассказывает другому ухылянту, что тот должен идти на фронт.
я видел всё в жизни.

Брешеш як завжди, Зеленський не є ухилянтом.
А ти за скільки купив собі справку?
як не є? ) шо вже відео з ютубу удалив де йому прийшла повістка в ато?) Так люди памятають черчіля і до презедентства)

Відео з концертним номером, повісток такого формату і з таким текстом не було.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:14

*Росія планує запустити до 2000 дронів одночасно по Україні, — заявив генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.

Він також зазначив, що Китай припинив постачання комплектуючих для безпілотників в Україну і тепер повністю зосередив свій експорт на Росії.

Вся западная пресса сегодня вышла с кучей текстов о новом миропорядке при Трампе, а СМИ в РФ с истериками о готовящихся пошлинах запретах на РФ от Трампа...

Первые смеКуйочки прошли... и... идет осознание того, что Трамп таки введет заградительные пошлины на РФ в 100% и введет 10% на БРИКС...

Ударит это по США или нет - то дело самих США... Но то, что это вжарит по РФ это точно... особенно вкупе с макро запретом на банковские операции с РФ...

В РФ уже малесь паника у производителей удобрений и нефтяников... не... харахорятсо, но вполне экспертно говорят, что будет и что поясочки нужно будет затянуть...

В США вынули из чулана Кондолизу... ту самую... я ее забыл вместе со Степашиным, коего в РФ тоже извлекли...

Так вот Кондолиза информирует: «Нужно признать, что мы, вероятно, не вернёмся к прежней системе»...* (С)
detroytred
 
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