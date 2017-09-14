У Міністерстві оборони спростували своє повідомлення від 13 квітня, в якому йшлося, що Володимир Зеленський чотири рази отримував повістки про призов на військову службу, але нібито не прибував у військкомат.
Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на відповідь відомства.
«Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу по мобілізації протягом 2014—2015 років не викликався», — повідомили в міністерстві, хоча раніше повідомляли, що Зеленський отримував повістки 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.
У відомстві також зазначили, що президент придатний до військової служби, перебуває на військовому обліку у Металургійно-Довгинцівському військкоматі Кривого Рогу та має військово-облікову спеціальність «діловод діловодства».
13 квітня Міноборони заявило, що Зеленський проігнорував чотири повістки про призов на строкову військову службу в 2014—2015 роках. Це повідомлення було відповіддю на запити депутатів Верховної Ради Юлія Мамчура, Олександра Бригинця (обидва від «Блоку Петра Порошенка»), Тетяни Чорновол і Михайла Бондаря (обидва від «Народного фронту»). У штабі Зеленського тоді заперечували отримання повісток. https://babel.ua/news/31902-u-minoboron ... 2015-rokah
detroytred написав:У Міністерстві оборони спростували своє повідомлення від 13 квітня, в якому йшлося, що Володимир Зеленський чотири рази отримував повістки про призов на військову службу, але нібито не прибував у військкомат.
Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на відповідь відомства.
«Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу по мобілізації протягом 2014—2015 років не викликався», — повідомили в міністерстві, хоча раніше повідомляли, що Зеленський отримував повістки 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.
У відомстві також зазначили, що президент придатний до військової служби, перебуває на військовому обліку у Металургійно-Довгинцівському військкоматі Кривого Рогу та має військово-облікову спеціальність «діловод діловодства».
13 квітня Міноборони заявило, що Зеленський проігнорував чотири повістки про призов на строкову військову службу в 2014—2015 роках. Це повідомлення було відповіддю на запити депутатів Верховної Ради Юлія Мамчура, Олександра Бригинця (обидва від «Блоку Петра Порошенка»), Тетяни Чорновол і Михайла Бондаря (обидва від «Народного фронту»). У штабі Зеленського тоді заперечували отримання повісток. https://babel.ua/news/31902-u-minoboron ... 2015-rokah
Уточню, повідомлення про нібито наявність повісток не було офіційним документом, не мало реєстраційного номера і прізвища відповідальної особи, на відміну від заперечення.
unicdima написав:Брешеш як завжди, Зеленський не є ухилянтом. А ти за скільки купив собі справку?
як не є? ) шо вже відео з ютубу удалив де йому прийшла повістка в ато?) Так люди памятають черчіля і до презедентства)
Відео з концертним номером, повісток такого формату і з таким текстом не було.
концертним номером? кому ти чешеш? Старайся закусювати як пєш до обіду) Кажу ж тобі що народ черчіля помнить і до булави.
Кандидат у президенти Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, які надсилалися йому під час мобілізації 2014-2015 років.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони у відповідь на звернення народних депутатів Тетяни Чорновол, Олександра Бригинця, Юлія Мамчура та Михайла Бондаря.
"Інформуємо, що громадянин Зеленський В.О. перебуває на військовому обліку військовозобов’язаних у Металургійно-Довгинцівському об’єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і по теперішній час, військове звання — солдат, військово-облікова спеціальність — діловод діловодства", - зазначили в Міноборони.
Там додали, що Зеленський придатний до військової служби, однак військову службу у ЗС України не проходив.
"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
12 квітня у Верховній Раді передали запит до Міністерства оборони, щоб дізнатися, чи дезертирував кандидат у президенти Володимир Зеленський у 2014 році від армії. У міністерстві відповіли, що перевірять. Підполковник, командир 43-го батальйону "Патріот" Сергій Мацейко в репортажі УП розповідав, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував Зеленському повістку, яку віднесли його мамі.
_hunter написав:И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?
Я за таке: чим більше ти мов знаєш- тим краще. Вивчать у школах досконало українську та англійську. Свого часу ми вчили дуже добре російську, українська була 1 раз на тиждень з другого класу. Я знаю добре(не досконало) українську завдяки україномовній бабусі, а також завдяки тому, шо я деякий час жив на заході України.
Так учите: никто ж не запрещает, вроде Но почему-то даже на уровне анекдотичного индо-английского не выходит... А я знаю добре(не досконало) українську завдяки "так получилось" - вроде особо и не нужно было нигде, а как-то зацепилась...
там очень большие вопросы к тому, как национальность писалась - "со слов стало известно"? - у меня, например, записанно "украинец", но если "по крови" считать - ее меньше 50%... Ну и опять же: если русский - национальности не помеха - о чем, вообще, "терки"?
_hunter написав:И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?
Я за таке: чим більше ти мов знаєш- тим краще. Вивчать у школах досконало українську та англійську. Свого часу ми вчили дуже добре російську, українська була 1 раз на тиждень з другого класу. Я знаю добре(не досконало) українську завдяки україномовній бабусі, а також завдяки тому, шо я деякий час жив на заході України.
Так учите: никто ж не запрещает, вроде Но почему-то даже на уровне анекдотичного индо-английского не выходит... А я знаю добре(не досконало) українську завдяки "так получилось" - вроде особо и не нужно было нигде, а как-то зацепилась...
Вмієш ти перекрутить. Де я писав шо не потрібна? На роботі спілкування та документи- українська. Я навчався у школі за часів срср. Ще була робота, де спілкування англійською, потрібно було багато вчить.