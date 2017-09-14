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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14473144741447514476>
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:17

Матриця((

У Міністерстві оборони спростували своє повідомлення від 13 квітня, в якому йшлося, що Володимир Зеленський чотири рази отримував повістки про призов на військову службу, але нібито не прибував у військкомат.

Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на відповідь відомства.

«Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу по мобілізації протягом 2014—2015 років не викликався», — повідомили в міністерстві, хоча раніше повідомляли, що Зеленський отримував повістки 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.

У відомстві також зазначили, що президент придатний до військової служби, перебуває на військовому обліку у Металургійно-Довгинцівському військкоматі Кривого Рогу та має військово-облікову спеціальність «діловод діловодства».

13 квітня Міноборони заявило, що Зеленський проігнорував чотири повістки про призов на строкову військову службу в 2014—2015 роках. Це повідомлення було відповіддю на запити депутатів Верховної Ради Юлія Мамчура, Олександра Бригинця (обидва від «Блоку Петра Порошенка»), Тетяни Чорновол і Михайла Бондаря (обидва від «Народного фронту»). У штабі Зеленського тоді заперечували отримання повісток.
https://babel.ua/news/31902-u-minoboron ... 2015-rokah
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:24

  detroytred написав:У Міністерстві оборони спростували своє повідомлення від 13 квітня, в якому йшлося, що Володимир Зеленський чотири рази отримував повістки про призов на військову службу, але нібито не прибував у військкомат.

Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на відповідь відомства.

«Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу по мобілізації протягом 2014—2015 років не викликався», — повідомили в міністерстві, хоча раніше повідомляли, що Зеленський отримував повістки 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.

У відомстві також зазначили, що президент придатний до військової служби, перебуває на військовому обліку у Металургійно-Довгинцівському військкоматі Кривого Рогу та має військово-облікову спеціальність «діловод діловодства».

13 квітня Міноборони заявило, що Зеленський проігнорував чотири повістки про призов на строкову військову службу в 2014—2015 роках. Це повідомлення було відповіддю на запити депутатів Верховної Ради Юлія Мамчура, Олександра Бригинця (обидва від «Блоку Петра Порошенка»), Тетяни Чорновол і Михайла Бондаря (обидва від «Народного фронту»). У штабі Зеленського тоді заперечували отримання повісток.
https://babel.ua/news/31902-u-minoboron ... 2015-rokah

Уточню, повідомлення про нібито наявність повісток не було офіційним документом, не мало реєстраційного номера і прізвища відповідальної особи, на відміну від заперечення.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:25

  unicdima написав:
  Banderlog написав:
  unicdima написав:Брешеш як завжди, Зеленський не є ухилянтом.
А ти за скільки купив собі справку?
як не є? ) шо вже відео з ютубу удалив де йому прийшла повістка в ато?) Так люди памятають черчіля і до презедентства)

Відео з концертним номером, повісток такого формату і з таким текстом не було.
концертним номером? :lol: кому ти чешеш? Старайся закусювати як пєш до обіду)
Кажу ж тобі що народ черчіля помнить і до булави.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, які надсилалися йому під час мобілізації 2014-2015 років.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони у відповідь на звернення народних депутатів Тетяни Чорновол, Олександра Бригинця, Юлія Мамчура та Михайла Бондаря.

"Інформуємо, що громадянин Зеленський В.О. перебуває на військовому обліку військовозобов’язаних у Металургійно-Довгинцівському об’єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і по теперішній час, військове звання — солдат, військово-облікова спеціальність — діловод діловодства", - зазначили в Міноборони.

Там додали, що Зеленський придатний до військової служби, однак військову службу у ЗС України не проходив.


"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

12 квітня у Верховній Раді передали запит до Міністерства оборони, щоб дізнатися, чи дезертирував кандидат у президенти Володимир Зеленський у 2014 році від армії. У міністерстві відповіли, що перевірять.
Підполковник, командир 43-го батальйону "Патріот" Сергій Мацейко в репортажі УП розповідав, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував Зеленському повістку, яку віднесли його мамі.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:29

  Water написав:
  _hunter написав:И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?

Я за таке: чим більше ти мов знаєш- тим краще.
Вивчать у школах досконало українську та англійську.
Свого часу ми вчили дуже добре російську, українська була 1 раз на тиждень з другого класу. Я знаю добре(не досконало) українську завдяки україномовній бабусі, а також завдяки тому, шо я деякий час жив на заході України.

Так учите: никто ж не запрещает, вроде :shock:
Но почему-то даже на уровне анекдотичного индо-английского не выходит...
А я знаю добре(не досконало) українську завдяки "так получилось" - вроде особо и не нужно было нигде, а как-то зацепилась...
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:32

  _hunter написав:
  BIGor написав:Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.

Ну не більшість - процентов 40% - примерно по нац. распределению...
Но так-то и в Канаде за французский достаточно народу топит.

Щось брешеш, росіян по нац. розподілу по даним 2001 року всього 17%. Без окупованих територій і того менше.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B8
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:37

  katso написав:
  Shaman написав:щоб робили українці в складі Раші - питання відкрите. як мінімум їх бу змушували позбутися української мови та культури. для тебе це звісно не проблема...


Ога. Ось так вот, як за часів срср

Зображення

А вже в 1981 році я пішов до школи, де було викладання виключно российским языком, хоча до цього було виключно українською мовою

Вивіски магазинів були российским языком, хоча бачив багато фоток, коли вивіски ще були українською мовою
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:40

  detroytred написав:
  unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.

Дик, сама по собі наявність громадян УКРАЇНИ, які мають потребу в російській мові, вже є цілком достатнім обгрунтуванням "потреби русского язика в Україні."

Ти обгрунтуй потребу, а не займайся словоблудством.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:40

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.

Ну не більшість - процентов 40% - примерно по нац. распределению...
Но так-то и в Канаде за французский достаточно народу топит.

Щось брешеш, росіян по нац. розподілу по даним 2001 року всього 17%. Без окупованих територій і того менше.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B8

там очень большие вопросы к тому, как национальность писалась - "со слов стало известно"? - у меня, например, записанно "украинец", но если "по крови" считать - ее меньше 50%... Ну и опять же: если русский - национальности не помеха - о чем, вообще, "терки"?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:44

  _hunter написав:
  Water написав:
  _hunter написав:И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?

Я за таке: чим більше ти мов знаєш- тим краще.
Вивчать у школах досконало українську та англійську.
Свого часу ми вчили дуже добре російську, українська була 1 раз на тиждень з другого класу. Я знаю добре(не досконало) українську завдяки україномовній бабусі, а також завдяки тому, шо я деякий час жив на заході України.

Так учите: никто ж не запрещает, вроде :shock:
Но почему-то даже на уровне анекдотичного индо-английского не выходит...
А я знаю добре(не досконало) українську завдяки "так получилось" - вроде особо и не нужно было нигде, а как-то зацепилась...

Вмієш ти перекрутить.
Де я писав шо не потрібна? На роботі спілкування та документи- українська. Я навчався у школі за часів срср. Ще була робота, де спілкування англійською, потрібно було багато вчить.
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