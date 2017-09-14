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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14473144741447514476
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:51

  unicdima написав:
  detroytred написав:
  unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.

Дик, сама по собі наявність громадян УКРАЇНИ, які мають потребу в російській мові, вже є цілком достатнім обгрунтуванням "потреби русского язика в Україні."

Ти обгрунтуй потребу, а не займайся словоблудством.

Ти не гальмуй.
Потреба громадянина в мові апріорі не вимагає обгрунтування.
Це його власна особиста потреба.

Обгрунтування вимагає лише заборона громадянину мати таку потребу.
Тобто -- це тобі треба обгрунтовувати.

Треш...
Кажу ж --- нічим такі, як ти, від комуняк тощо не відрізняєтесь...
Тільки одежкою. В тих були кожанки, косинки та маузери.
___________________________
Питання можна ставити лише в площині: чи є змога або чи доцільно збільшувати можливість задоволення отакої потреби громадян в існуючих на момент умовах -- рашоагресії.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:52

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:Я за таке: чим більше ти мов знаєш- тим краще.
Вивчать у школах досконало українську та англійську.
Свого часу ми вчили дуже добре російську, українська була 1 раз на тиждень з другого класу. Я знаю добре(не досконало) українську завдяки україномовній бабусі, а також завдяки тому, шо я деякий час жив на заході України.

Так учите: никто ж не запрещает, вроде :shock:
Но почему-то даже на уровне анекдотичного индо-английского не выходит...
А я знаю добре(не досконало) українську завдяки "так получилось" - вроде особо и не нужно было нигде, а как-то зацепилась...

Вмієш ти перекрутить.
Де я писав шо не потрібна? На роботі спілкування та документи- українська. Я навчався у школі за часів срср. Ще була робота, де спілкування англійською, потрібно було багато вчить.

то я пио себя писал, что нигде особо не нужна была.
И про английский я ровно то же и написал: в школах его преподают на уровне "на отвали", хотя никто ж не запрещает, казалось...
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 14:01

  _hunter написав:то я пио себя писал, что нигде особо не нужна была.
И про английский я ровно то же и написал: в школах его преподают на уровне "на отвали", хотя никто ж не запрещает, казалось...

Зараз не знаю, але раніше тільки додатково потрібно було вивчати, плюс специфічні для роботи теми.
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