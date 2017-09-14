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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лип, 2025 13:51
unicdima написав: detroytred написав: unicdima написав:
Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Дик, сама по собі наявність громадян УКРАЇНИ, які мають потребу в російській мові, вже є цілком достатнім обгрунтуванням "потреби русского язика в Україні."
Ти обгрунтуй потребу, а не займайся словоблудством.
Ти не гальмуй.
Потреба громадянина в мові апріорі не вимагає обгрунтування.
Це його власна особиста потреба.
Обгрунтування вимагає лише заборона громадянину мати таку потребу.
Тобто -- це тобі треба обгрунтовувати.
Треш...
Кажу ж --- нічим такі, як ти, від комуняк тощо не відрізняєтесь...
Тільки одежкою. В тих були кожанки, косинки та маузери.
___________________________
Питання можна ставити лише в площині: чи є змога або чи доцільно збільшувати можливість задоволення отакої потреби громадян в існуючих на момент умовах -- рашоагресії.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 13:52
Water написав: _hunter написав: Water написав:
Я за таке: чим більше ти мов знаєш- тим краще.
Вивчать у школах досконало українську та англійську.
Свого часу ми вчили дуже добре російську, українська була 1 раз на тиждень з другого класу. Я знаю добре(не досконало) українську завдяки україномовній бабусі, а також завдяки тому, шо я деякий час жив на заході України.
Так учите: никто ж не запрещает, вроде
Но почему-то даже на уровне анекдотичного индо-английского не выходит...
А я знаю добре(не досконало) українську завдяки "так получилось" - вроде особо и не нужно было нигде, а как-то зацепилась...
Вмієш ти перекрутить.
Де я писав шо не потрібна? На роботі спілкування та документи- українська. Я навчався у школі за часів срср. Ще була робота, де спілкування англійською, потрібно було багато вчить.
то я пио себя писал, что нигде особо не нужна была.
И про английский я ровно то же и написал: в школах его преподают на уровне "на отвали", хотя никто ж не запрещает, казалось...
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Додано: Нед 20 лип, 2025 14:01
_hunter написав:
то я пио себя писал, что нигде особо не нужна была.
И про английский я ровно то же и написал: в школах его преподают на уровне "на отвали", хотя никто ж не запрещает, казалось...
Зараз не знаю, але раніше тільки додатково потрібно було вивчати, плюс специфічні для роботи теми.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 14:07
Water написав: _hunter написав:
то я пио себя писал, что нигде особо не нужна была.
И про английский я ровно то же и написал: в школах его преподают на уровне "на отвали", хотя никто ж не запрещает, казалось...
Зараз не знаю, але раніше тільки додатково потрібно було вивчати, плюс специфічні для роботи теми.
так в этом и вопрос: 30 лет независимости - додатково потрібно було вивчати, а тут "внезапно" выстрелило...
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Додано: Нед 20 лип, 2025 14:13
detroytred написав:
Ти не гальмуй.
Потреба громадянина в мові апріорі не вимагає обгрунтування.
Це його власна особиста потреба.
Обгрунтування вимагає лише заборона громадянину мати таку потребу.
Тобто -- це тобі треба обгрунтовувати.
Треш...
Кажу ж --- нічим такі, як ти, від комуняк тощо не відрізняєтесь...
Тільки одежкою. В тих були кожанки, косинки та маузери.
___________________________
Питання можна ставити лише в площині: чи є змога або чи доцільно збільшувати можливість задоволення отакої потреби громадян в існуючих на момент умовах -- рашоагресії.
Тобто потреба рівня потреби курити траву.
Ти сам і підтвердив, що кацапоязик не потрібен.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 14:14
BIGor написав: ЛАД написав: BIGor написав:
Якась у Вас топорна пропаганда. Хочу спитати хто ви по національності?
Вы не первый умник, который задаёт этот вопрос.
Чернокожий китаец. Устроит?
За русифікацію в УСРСР можу сказати, що моя школа за часів совка була русифікована повністю.
Це що за страна УСРСР?
Ваша школа це вся Україна?
Хоча б Західна?
Не було поблизу жодної української школи? Чи ліньки було ходити трохи далі?
Нащо кацапи таке робили на західній Україні? Чи наприклад мої батьки і бабуся мали великі домашні бібліотеки - 98% в вибірці - росмовні книги. Вибору не було.
Точно не було? Чи не було бажання?
Я купував і Лесю Українку, і Шевченка, і Франка.
Хіба сраний совок не міг перекласти українською Марка Твена чи Конан Дойля?
Зараз вже переклали?
Видали? Який тираж?
Чи в Польщі воно вже й не потрібно?
Щось в тебе підгорає. Лесю Українку, і Шевченка, і Франка - друкували українською, очевидно напевно не хотіли перекладати. Всю іншу літературу - технічну, закордонну художню - все було кацапомовне.
По школам - там шкіл в районі не було інших. Чи кататись в інший район за гроші яких не було? В цьому була суть совка - дефіцит всього, навіть можливостей.
До речі, щодо Конан Дойля, я купляв ще в Україні книги українського видавництва англійською. Так що українці - не бидло як ти вважаєш і пропагуєш на цьому форумі 24/7.
Свою національність ти не хочеш розкривати, але 99% імовірність що ти русскій
.
Дерьмовый программист "с большим опытом", не способный заработать на квартиру ни в Украине, ни в Польше; "патриот", который при первой же опасности сбежал в Польшу, не способный понять объяснение katso
. В Польше исполнилась ваша мечта - нашли переводы литературы на украинский? Или уже не нужно?flyman
на другой ветке выкладывал короткое видео о "Єлизавета Окпокоро без жодної помилки склала українську мову, математику та історію України". Интересно, вы у этой девочки тоже будете в первую очередь интересоваться национальностью? Вместо того, чтобы восхищаться её достижениями?
Мне не интересна ваша национальность. Главная ваша черта - непроходимая тупость.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 14:18
_hunter написав:
там очень большие вопросы к тому, как национальность писалась - "со слов стало известно"? - у меня, например, записанно "украинец", но если "по крови" считать - ее меньше 50%... Ну и опять же: если русский - национальности не помеха - о чем, вообще, "терки"?
а решта , що більша 50% , НЕВЖЕ НІМЕЦЬ ?(лицар )
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Додано: Нед 20 лип, 2025 14:24
холява написав: _hunter написав:
там очень большие вопросы к тому, как национальность писалась - "со слов стало известно"? - у меня, например, записанно "украинец", но если "по крови" считать - ее меньше 50%... Ну и опять же: если русский - национальности не помеха - о чем, вообще, "терки"?
а решта , що більша 50% , НЕВЖЕ НІМЕЦЬ ?(лицар )
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Додано: Нед 20 лип, 2025 14:26
холява написав: BIGor написав: Banderlog написав:
то після ссср української літератури і фільмів стало більше ? Чи менше? Чомусь після розвалу клятого совка що давив на українську культуру розквіту не наступило? На останній момент все дійшло до потапа і насті та 95 кварталу?
Звичайно більше ніж при конченому совку. Просто іноді хоч цікавтеся свою культурою. Чи вона не своя?
....зрада форуму !!!
Чолв,яга який воює за Україну ,не цікавится своєю культурою !
А той ,що за кордоном ( зїбав ) тому від того зле .
Колись про це напишуть опопвідання .
Не напишут.
Кому интересен лицемер, который зїбав за кордон і звідти дуже переживає за переклади літератури українською мовою.
Так багато перекладів з'явилося за роки незалежності? Чи за кордоном це вже неважлтво?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 14:28
unicdima написав:
Тобто потреба рівня потреби курити траву.
Ти сам і підтвердив, що кацапоязик не потрібен.
Хоч це некоректне порівняння (з травою), але навіть нехай і так.
Обгрунтування вимагає саме заборона, утиск чи спротив розвитку мови, а не її потреба.
Тож сам і обгрутовуй свою таку хатєлку -- а-ля джаз в совдепі не потрібен, коли частині громадян він потрібен.
Це буде цікаво на фоні діючої Конституції ст.10:
*В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.*
Розвиток, використання і захист!!!!
(хоч суахілі))
Згідно Конституції від твоїх хатєлок треба захищати((
____________________________
Кажу ж: такі, як ти, поки лише не мають інструментів влади .... а так би не гірше отих комуняк творили...
Тож краще бариги...
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