detroytred написав:І головної відмінністю між різними елітами є орієнтування цих еліт на принцип відношення до суспільства-країни --- збагачуватися разом з країною-суспільством або збагачуватися за рахунок країни-суспільства. У першому варіанті еліти працюють по максимуму своїх можливостей. У другому -- по мінімуму (аби країна виживала та мінімально розвивалася).
Ще раз для тих хто не в стані зрозуміти написане опопнентом 1 Я також за все хороше і проти всього поганого 2 Я також як і долярчик хочу виграти в піраміді... але я трошки розумніший тому НЕ ПРИЙМАЮ участі в пірамідах і тому хоч і не виграю на ХАЛЯВУ , але не програю СВОЄ. 3 Якщо хтось робить , то сотня дурнів переконана що ЗНАЮТЬ як зробити краще... І ця сотня ніколи не взнає що вона складається з дурнів... до моменту поки хоч один з них не спробує РЕАЛЬНО щось зробити Саме реалії так бють по фейсу теорії - що в подальному з побитим фейсом теоретик вже не настільки критично настроєний по відношенню до практика. 4 Практик же знає - якщо справа ДОВЕДЕНА до успішного закінчення, але при цьому ЗУПИНИЛАСЬ на рівні 70% від максимально теоретичного рівня - це вже дикий успіх за який можна присвоювати собі медальку.3 Виходячи з пункту 4 , і розуміючи що можновладці зробили більше ніж 85 і менше ніж 95% від максимально можливого ( в нашій ситуації і при умові що дії можновладців не доводили до соціальних вибухів) - я особисто ВВАЖАЮ це успіхом.
ПС а ти так і помреш фантазуючи про те як би було добре якби можновладці виконали все на 100%.... і ніколи не взнаєш , що одним з елементів виконання на 100%( того про що ти мрієш читаючи книжки)-це позбавлення тебе і тобі подібних - пенсій.Бо це а -ДОЦІЛЬНО б-СПРАВЕДЛДИВО. Ба більше, правильною дією можновладці-це копняк під дупу всім військовослужбовцям в період 1990-2010 роки , а звільнені кошти треба було направити на розбудову заводів( отримали б при цьому ЛАДа як симпатика діючої влади)
ппс уточню для дурнів можна підняти пенсійний стаж поступово як це зробила влада а треба було підняти різко стаж і так само відмовляти ВСІМ хто не має мінімум 30 років пенсійного у виплаті пенсій поки не отримають..
Другий варіант - різко прискорив би проведення реформ а - багато пенсіонерів так би й не дожило до отримання пенсії б -зекономлені гроші можна було направити на виплату силовикам які б кийками гасили невдоволення...
Тому Здурі можна й мягке зломати.. Але це знає тільки той хто пробував щось робити бо той хто не пробував-тому й ломати нічого.
Я ж краще буду прислухатись до практиків-реформаторів - визнаних фахівців в цій галузі.
Прислухайся... Я ж тобі не лікар... От тільки деколи перевіряй куди прийшов слухаючи... і якщо виявиться що дійшов ти навіть не в ліс куди мене відправляєш , а в ..упу.... Тоді може й згадаєш що були розумні, які пробували переконати тебе що НЕ ТРЕБА ВІРИТИ... Треба слухати і ПЕРЕВІРЯТИ почуте.... Ти не перевірив і де ти зараз? навіть в ЗСУ не беруть... От тобі й результат 25 річного служіння слухаючи але не думаючи.
Правильно - не лікар. Ти місіонер. Тобто отой типовий тупо сам лізучий до іншого зі своєю місією. Ще й дурний та брехливий. Ти сам особисто визнав, що не обмінюєшся думками, а маєш місію -- переконувати...
Тому З тобою тільки так, як з місіонерами - лісом.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 лип, 2025 14:43, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Обгрунтуйте, будь ласка, нагальну потребу англійської мови в Україні. Вполне можно обойтись. Как в Союзе - все учили, но мало кто знал. Холопам воно не треба, а кому потрібно - навчимо. Чи самі навчаться.
P.s. Тут писали об изучении укр. и русского языка в школах. Насколько помню, когда я учился уроков было одинаково (в русскоязычных школах).
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 лип, 2025 14:50, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тобто отой типовий тупо сам лізучий до іншого зі своєю місією. Ще й дурний та брехливий.
Місіонер - це той хто навертає тебе в свою віру. Я ж просто не даю тобі дурити інших. Тобто ти лохотронщик зазиваючий в піраміду.... Єдиний нюанс В тебе від того що когось в піраміду совкового ждунізму затягнеш - прибутку не буде. Єдине це в тебе буде моральне задоволення що кількість просравших життя так само як і ти -буде більша. І тебе бісить , що я своїми зауваженнями не даю іншим влізти в те лайно в якому ти й помреш. Але при цьому мене дивує Як людина яка дослужилась до старшого офіцера-не може проаналізувати що вона отримала від своїх переконань? У вас в ПТУ всі такі були - чи ти виділявся Рєдкім умом і сообразительностью...?
BIGor написав:ЛАД цікаво що коли у кацапа типу тебе закінчуються аргументи - то воно переходить на особисті образи.
Нацисты тоже не начинали с газовых камер и крематориев. Начиналось с деления на "своих" и "чуждых". Так что лучше сразу назвать дурака дураком, а подонка подонком. И вы задаёте много вопросов, но на вопросы к вам не отвечаете.
detroytred написав:Тобто отой типовий тупо сам лізучий до іншого зі своєю місією. Ще й дурний та брехливий.
Місіонер - це той хто навертає тебе в свою віру. Я ж просто не даю тобі дурити інших. Тобто ти лохотронщик зазиваючий в піраміду.... Єдиний нюанс В тебе від того що когось в піраміду совкового ждунізму затягнеш - прибутку не буде. Єдине це в тебе буде моральне задоволення що кількість просравших життя так само як і ти -буде більша. І тебе бісить , що я своїми зауваженнями не даю іншим влізти в те лайно в якому ти й помреш. Але при цьому мене дивує Як людина яка дослужилась до старшого офіцера-не може проаналізувати що вона отримала від своїх переконань? У вас в ПТУ всі такі були - чи ти виділявся Рєдкім умом і сообразительностью...?
BIGor написав:ЛАД цікаво що коли у кацапа типу тебе закінчуються аргументи - то воно переходить на особисті образи.
Нацисты тоже не начинали с газовых камер и крематориев. Начиналось с деления на "своих" и "чуждых". Так что лучше сразу назвать дурака дураком, а подонка подонком. И вы задаёте много вопросов, но на вопросы к вам не отвечаете.
Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России является «поворотным моментом» в украинском конфликте. Об этом заявила бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс.
«Прошедшая неделя была поворотным моментом», – заявила Райс в интервью газете The Hill.
Ранее сообщалось, что Трамп поставил РФ 50-дневный ультиматум с требованием заключить соглашение с Украиной для того, чтобы отсрочить введение санкций против России. Об этом 19 июля написало норвежское издание Steigan. https://absatz.media/news/127120-kondol ... mpa-rossii