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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14475144761447714478
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:17

  ЛАД написав:
  unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Обгрунтуйте, будь ласка, нагальну потребу англійської мови в Україні.
Вполне можно обойтись. Как в Союзе - все учили, но мало кто знал.

Шо в Союзє вчили? Доволі часто німецьку, чому? Тому-що багато технічної літератури було на німецькій.
Англійську ми вчили раз на тиждень.
Для чого англійська? Тому-що з високою вирогідністю можна спілкуватись будь з ким, китаєць це або німець, або турок.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:19

армія недо фінансується
а цар - багатіє

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:19

  ЛАД написав:
  unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Обгрунтуйте, будь ласка, нагальну потребу англійської мови в Україні.
Вполне можно обойтись. Как в Союзе - все учили, но мало кто знал.
Холопам воно не треба, а кому потрібно - навчимо. Чи самі навчаться.

P.s. Тут писали об изучении укр. и русского языка в школах. Насколько помню, когда я учился уроков было одинаково (в русскоязычных школах).

Брехня, англійська провідна мова в професійних контекстах, найбільш поширена розмовна мова у світі, а де тобі знадобиться русскій язик крім паРаші?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:19

Дурень, який вийшов сам на себе

  budivelnik написав:Я ж просто не даю тобі дурити інших.

То я дурю і винуватий в бідах інших?

Тоді:
Окремо місіонеру самопостріл згідно його ж логіки прямо в лоба:
  budivelnik написав:Тому ще раз
Коли який довбень розповідає вам що у ВАШИХ бідах винуватий ХТОСЬ - стріляйте на звук.


Проблема всіх місіонерів -- зачастую вони дуже тупуваті...
Вперті, бо тупі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:27

  Water написав:
  ЛАД написав:
  unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Обгрунтуйте, будь ласка, нагальну потребу англійської мови в Україні.
Вполне можно обойтись. Как в Союзе - все учили, но мало кто знал.

Для чого англійська? Тому-що з високою вирогідністю можна спілкуватись будь з ким, китаєць це або німець, або турок.

Угу, такая высокая вероятность, что мама не горюй :lol:
Близько двох третин українців (69%) ніколи не бували за кордоном.

Найбільше подорожують жителі Західної України, де менше тих, хто жодного разу в житті не їздив за кордон (54% проти 70-78% в інших регіонах).

Если то (за 2017й) какой-то неправильный опрос был -- вот другой (за 12й год)

Более 70% граждан Украины никогда в жизни не выезжали за границу.

Об этом во время пресс-конференции заявил социолог Евгений Копатько, сообщает УНН.

«Главная причина такой печальной статистики — финансовая несостоятельность украинцев», — сказал Копатько.

Тем не менее, отметил социолог, люди выезжают за границу все больше, и можно рассчитывать, что в будущем цифры изменятся.


С немцем, кстати, на английском (особенно в "бавариях") можно примерно так же пообщаться, как с французом во Франции или с итальянцем в Италии.
С турком - 50\50 (английский\русский)
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2
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:28

  greenozon написав:армія недо фінансується
а цар - багатіє

брехло, що заробив Зеленський від війни?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 15:32

  unicdima написав:
  greenozon написав:армія недо фінансується
а цар - багатіє

брехло, що заробив Зеленський від війни?


Згідно з декларацією за минулий рік, доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати Глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.

Збільшення доходів родини Президента України порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів.
https://www.president.gov.ua/news/prezi ... -vit-96917
detroytred
 
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