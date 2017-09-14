unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Обгрунтуйте, будь ласка, нагальну потребу англійської мови в Україні. Вполне можно обойтись. Как в Союзе - все учили, но мало кто знал.
Шо в Союзє вчили? Доволі часто німецьку, чому? Тому-що багато технічної літератури було на німецькій. Англійську ми вчили раз на тиждень. Для чого англійська? Тому-що з високою вирогідністю можна спілкуватись будь з ким, китаєць це або німець, або турок.
unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Обгрунтуйте, будь ласка, нагальну потребу англійської мови в Україні. Вполне можно обойтись. Как в Союзе - все учили, но мало кто знал. Холопам воно не треба, а кому потрібно - навчимо. Чи самі навчаться.
P.s. Тут писали об изучении укр. и русского языка в школах. Насколько помню, когда я учился уроков было одинаково (в русскоязычных школах).
Брехня, англійська провідна мова в професійних контекстах, найбільш поширена розмовна мова у світі, а де тобі знадобиться русскій язик крім паРаші?
greenozon написав:армія недо фінансується а цар - багатіє
брехло, що заробив Зеленський від війни?
Згідно з декларацією за минулий рік, доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 грн.
Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати Глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.