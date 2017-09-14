unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Обгрунтуйте, будь ласка, нагальну потребу англійської мови в Україні. Вполне можно обойтись. Как в Союзе - все учили, но мало кто знал.
Шо в Союзє вчили? Доволі часто німецьку, чому? Тому-що багато технічної літератури було на німецькій. Англійську ми вчили раз на тиждень. Для чого англійська? Тому-що з високою вирогідністю можна спілкуватись будь з ким, китаєць це або німець, або турок.
unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Обгрунтуйте, будь ласка, нагальну потребу англійської мови в Україні. Вполне можно обойтись. Как в Союзе - все учили, но мало кто знал. Холопам воно не треба, а кому потрібно - навчимо. Чи самі навчаться.
P.s. Тут писали об изучении укр. и русского языка в школах. Насколько помню, когда я учился уроков было одинаково (в русскоязычных школах).
Брехня, англійська провідна мова в професійних контекстах, найбільш поширена розмовна мова у світі, а де тобі знадобиться русскій язик крім паРаші?
greenozon написав:армія недо фінансується а цар - багатіє
брехло, що заробив Зеленський від війни?
Згідно з декларацією за минулий рік, доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 грн.
Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати Глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.
В 2022: Згідно з декларацією 2022 року, доходи Глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн.
В 2021: Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи Глави держави та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП – 5 млн 359 тис. 600 грн. Доходи родини Володимира Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 лип, 2025 15:41, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Разговаривать на родном языке, это называется проявлять неуважение к украинскому?
Під час війни з москалями , за межами сімї у публічних місцях - так- це НЕПОВАГА скажу більше Це підлість. Адже ти таким чином робиш оточуючих тебе українців або невиховними ( якщо не будуть відповідати тобі на мові на якій ти до них звертаєшся) або зрадниками своїх дітей які гинуть за право використовувати УКРАЇНСЬКУ.
Надоела эта тема. Думал, уже успокоились. Но нет, некоторым умникам неймётся. Но вы же позиционируете себя как умного. У меня в доме сейчас есть женщина, которая говорит исключительно по-украински. Не знаю, это было всегда или в связи с войной (думаю, так). Общаемся довольно часто (у неё дочка примерно того же возраста, что и моя внучка, и они дружат). Когда мы с ней общаемся, иногда перехожу на украинский (она не переходит на русский никогда). Это нам никак не мешает - мы друг друга понимаем. И никто не предъявляет претензий друг к другу. И никаких проблем. Мой зять (который в армии), к сожалению, мову знає погано. У него в подразделении часть людей україномовних (причём, изначально, а не в связи с войной), часть русскоязычных. Общаются абсолютно без проблем. И никто не рассматривает русскую речь как подлость или зраду.
Интересно, почему-то больше всего за этот вопрос переживают те, кто з'..ся, и те, кто в армию точно не попадёт. Это что - комплекс вины? Желание доказать, что они "настоящие патриоты"?
P.s. Не хотел отвечать на этот пост. Но это было возможно, пока он был почти единственным (+ prodigy, которому я ответил сразу). Но тут некоторые начали раскручивать в 1000-й раз эту тему.
unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Обгрунтуйте, будь ласка, нагальну потребу англійської мови в Україні. Вполне можно обойтись. Как в Союзе - все учили, но мало кто знал.
Шо в Союзє вчили? Доволі часто німецьку, чому? Тому-що багато технічної літератури було на німецькій. Англійську ми вчили раз на тиждень. Для чого англійська? Тому-що з високою вирогідністю можна спілкуватись будь з ким, китаєць це або німець, або турок.
В моё время было 2 урока английского. Но не важно. Какая доля людей читала технічну літературу хоть на немецком, хоть на английском? Да и сегодня это на уровне 1, может, 2% населения. + для чтения специальной литературы нужен несколько "специальный" английский и техническую литературу читать проще. "З високою вирогідністю можна спілкуватись будь з ким" - возможно. Но и с "високою вирогідністю" не сможете. С другой стороны, у многих возникает такая необходимость? Разве что в отпуске за границей. Какой % населения у нас ездит отдыхать за границу? Да и в Турции/Египте вполне можно обойтись без английского.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 лип, 2025 16:10, всього редагувалось 1 раз.