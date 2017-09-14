|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 20 лип, 2025 16:56
_hunter написав:
ссылку на закон - в студию
Є правила хорошого тону
В себе дома - ти можеш сидіти в лайні і навіть не вмиватись..
Але якщо йдеш в гості то тебе приймуть тільки в тому випадку якщо приймеш правила тих до кого йдеш..
Правда москалям це не відомо , якщо їх бачити не хочуть - вони в танк сідають...
От тільки проблема
Воювати в танку-ще таке собі заняття
а от все життя жити ....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26633
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 20 лип, 2025 16:59
_hunter написав:
ссылку на закон - в студию
Про закон заговорил, а ты по закону не вернулся в Украину, после выезда )
_hunter, ты за любой закон, чтобы получать 500 ойро.
Но примут закон, что тебе нужно пойти работать и ты ... будешь снова бежать туда, где халява ))
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 20 лип, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11663
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 20 лип, 2025 16:59
budivelnik написав:
.............
Я вам допомогти хочу, але ви настільки вперто/примітивні що не хочете навіть зрозуміти про що я пишу.
А я вас просил о помощи?
Что-то не припоминаю.
ПС
коли я в Прибалтиці хотів заправити авто , то молодий латвієць говорим зі мною виключно латвійською і англійською , а я пробував пояснити йому те що мені треба ломаною німецькою
При чому ні він ні я російську навіть не пробували використовувати.
Звідси висновок з педераційної мови
С своим самоваром(вкрадений в китайців) в чужую избу - не лезь.
А, может, стоило попробовать?
Возможно, лучше вышло бы, чем ломать язык.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35351
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5346 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:00
budivelnik написав: detroytred написав:
То я дурю і винуватий в бідах інших?
Ти деколи мене читай..
1 Ти дуриш
2 Той хто дурень він просто сволота, але не винуватий в бідах того хто повірив брехні
3 Той хто прийняв рішення- той несе відповідальність за це рішення.
Ти винуватий в розповсюдженні поганих рішень.
Чим більше таких розповсюджувачів - тим більша кількість людей приймає не вірне рішення
Чим більша кількість людей приймає не вірне рішення- тим більше розповсюджувачів поганих рішень дохне з голоду.
Але ти настільки примітивний - що зрозуміти цей логічний ланцюжок не в стані.
Тому спеціально для примітива
Якщо в тебе є нащадки - то те що ти подохнеш - це твоє рішення
А от те що ти розповсюдив море брехні - за це своїм поганим життям будуть розраховуватись твої нащадки.
Отже
якщо ти одинак- то тобі пофік
якщо є нащадки - то ти дурень в кубі.
Місіонер, щоб виправдати себе, вигадав маячню -- дурить (тобто обманює) і не винуватий.
Самому-то не смішно?
Від своєї ж дурні.
Додав до цієї своєї маячні суто свою місіонерську оцінку - начебто моє бачення є неправильним.
А його, місіонерське, звісно правильне((
Намалював дурню про розповсюдження - на гілці з менш сотні відвідувачів(((
Прифантазував про розплату нащадків.
Тобто склепав чергового свого єралашика.
Тупий дурний місіонеришко.
Який вийшов сам на себе з пострілом на звук.
Лісом, брехунець.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24862
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:01
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
P.s. Не хотел отвечать на этот пост.
Намагався не встрягати в мовне питання.
Бо по своєму праві обидві сторони.
І нема однозначної відповіді на нього, як краще поступити.
В таких випадках орієнтуватися потрібно на закон. В Конституції ж (законі прямої дії) поки все чітко визначено.
Конституцию при желании можно достаточно легко изменить.
Как сделали с "постоянным нейтралитетом". Точно так же можно изменить положения о языках и даже равноправие людей, независимо от национальности. Можно восстановить "5 параграф" и ограничить в правах. Пусть даже неофициально, как было в Союзе.
Но есть некоторые принципы повыше даже Конституции.
Це і треба зробити. Конституцію приймали коли народ був задурений русскім фейком про братскій народ, а треба було вчити історію, русскіє завжди були, є і будуть головним ворогом України.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 3005
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:01
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
............Що за подвійні трактування?
.........
ви не маєте права ВИМАГАТИ від українців говорити або розуміти російську
А где я такого вимагав?
А вот как раз вы вимагаєте
. Называя разговор на русском підлістю или зрадою.
Чому ви важаєте що населення України ХОЧЕ чути російську на своїх вулицях?
Чому у Вас в заголовку кожного повідомлення - не стоїть вибачення перед українцями за те що ви використовуєте російську?
Статья Конституции 10? 🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10082
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:03
budivelnik написав: _hunter написав:
ссылку на закон - в студию
Є правила хорошого тону
...
мне на _твои_ правила как бы пофиг
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10082
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:04
budivelnik написав:
Я вам допомогти хочу, але ви настільки вперто/примітивні що не хочете навіть зрозуміти про що я пишу.
Ну типовий придуркуватий старий місіонер.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24862
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:05
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 20 липня про санкції щодо 5 осіб, серед яких колишні нардепи Геннадій Балашов і Наталія Королевська, а також російська журналістка Юлія Латиніна.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 3005
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:09
_hunter написав:
мне на _твои_ правила как бы пофиг
Так сиди в Германии и хлеборезку свою завали )
Дело-то ))
Но преступника всегда тянет на место преступления )
Ты сбежал, нарушивши закон, но тебя так тянет в Украину, так тянет, кюшать не можешь )
Даже пиво халявное не пьётся, всё переживаешь и переживаешь
Когда же Украина исчезнет ... чтобы совесть тебя по ночам не мучала, что ты сбежал )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11663
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
, Shaman
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|106872
|
|
|1493
|287023
|
|
|6076
|948606
|
|