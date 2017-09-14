RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1448014481144821448314484>
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:14

  unicdima написав:.......
Це і треба зробити. Конституцію приймали коли народ був задурений русскім фейком про братскій народ, а треба було вчити історію, русскіє завжди були, є і будуть головним ворогом України.

С историей у вас очень плохо.
Когда Богдан подписывал угоду з москалями, то тоже "русскіє ... були ... головним ворогом України"?
Не напомните, Бандера был осуждён российским/советским судом "за організацію вбивства Броніслава Перацького", который был міністром внутрішніх справ России/СССР?
Львов до 1939 когда-нибудь входил в состав России?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35351
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:16

  _hunter написав:Не поверишь - развивать :) - и народ к вам потянется. И москальщина - сама-собой пропадет...
У меня, например, до сих пор "детская травма" на "а с этой четверти, дети, мы будем учить историю на мове - приказ районо"
И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?

ти коли брешеш, то якось себе обмежуй - бо моя дитяча травма - терпіти не можу, коли нахабно брешуть 8) про Чечню я згадав в конкретному питанні - чи треба руським чеченців боятися - з дуже показовим прикладом. але чеченці - це вже історія, а буряти та тувинці - це поки що майбутнє.

а все інше - це твої вигадки. я тільки не розумію, чи в тебе дійсно в голові думки плутаються, чи ти цинічний провокатор? :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9130
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не напомните, Бандера был осуждён российским/советским судом "за організацію вбивства Броніслава Перацького", который был міністром внутрішніх справ России/СССР?
Львов до 1939 когда-нибудь входил в состав России?
На той момент було ДВА ворога
СРСР і Польща
Перші хотіли знищити капіталізм але за це вимагали забути мову
Другі хотіли знищити мову/віру але не проти щоб залишився капіталізм...

Ми надавали по пиці і першим і другим.
І станом на сьогодні
Польща нам союзник
наступник СРСР педерація - ворог...

Тобто Бандера воював з ворогами... І до речі застрелив його кагебіст СРСР без суду і слідства...
Як бачиш- Поляки виявились більш адекватними.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26633
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:30

  Shaman написав:
  _hunter написав:Не поверишь - развивать :) - и народ к вам потянется. И москальщина - сама-собой пропадет...
У меня, например, до сих пор "детская травма" на "а с этой четверти, дети, мы будем учить историю на мове - приказ районо"
И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?


а все інше - це твої вигадки. я тільки не розумію, чи в тебе дійсно в голові думки плутаються, чи ти цинічний провокатор? :shock:


Дивіться, успішний юрист _hunter виїхав, очікуючи, що все швидко закінчиться - або Україна переможє, або Росію все захопить (скоріше, це він очікував)

Виявилось, що все це затягнулось, йому доводиться всі свої юридичні знання витрачати, щоб не злітити з 500 ойро допомоги
Зусилль багато, а вихлопу мало )

Тому він такий нервовий )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11663
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:39

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
Що за подвійні трактування?
.........

ви не маєте права ВИМАГАТИ від українців говорити або розуміти російську
А где я такого вимагав? :shock:
А вот как раз вы вимагаєте. Называя разговор на русском підлістю или зрадою.

не забувайте, ЛАД, що ми зараз живемо під час війни, коли російської розмовляють окупанти, а 76% населення радісно російською це підтримують. тому так, я розумію НЕБАЖАННЯ когось чути/читати російську мову в публічній площині. зверніть увагу, тут ніхто не каже про заборону спілкування в побуті. питання в публічний площині. й ще в тому, що українську мову зобов'язані розуміти, а російську - ні.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9130
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:42

  unicdima написав:
  холява написав:
  _hunter написав:там очень большие вопросы к тому, как национальность писалась - "со слов стало известно"? - у меня, например, записанно "украинец", но если "по крови" считать - ее меньше 50%... Ну и опять же: если русский - национальности не помеха - о чем, вообще, "терки"?


а решта , що більша 50% , НЕВЖЕ НІМЕЦЬ ?(лицар )

"Мама – русская, папа – юрист" :D

я теж подумав так, до того ж з тієї категорії, яку називають трьома буквами - але не можу написати, бо звинуватять в антисемітизмі 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9130
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:48

  Shaman написав:
  unicdima написав:
  холява написав: а решта , що більша 50% , НЕВЖЕ НІМЕЦЬ ?(лицар )

"Мама – русская, папа – юрист" :D

я теж подумав так, до того ж з тієї категорії, яку називають трьома буквами - але не можу написати, бо звинуватять в антисемітизмі 8)


_hunter - типовий росіянин ) то ж ніякого антисемітизму )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11663
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:48

  unicdima написав:
  detroytred написав:
  unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.

Дик, сама по собі наявність громадян УКРАЇНИ, які мають потребу в російській мові, вже є цілком достатнім обгрунтуванням "потреби русского язика в Україні."

Ти обгрунтуй потребу, а не займайся словоблудством.

потреба у виконанні положень КУ це що?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40121
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2846 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:56

  Water написав:
  ЛАД написав:
  unicdima написав:Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Обгрунтуйте, будь ласка, нагальну потребу англійської мови в Україні.
Вполне можно обойтись. Как в Союзе - все учили, но мало кто знал.

Шо в Союзє вчили? Доволі часто німецьку, чому? Тому-що багато технічної літератури було на німецькій.
Англійську ми вчили раз на тиждень.
Для чого англійська? Тому-що з високою вирогідністю можна спілкуватись будь з ким, китаєць це або німець, або турок.

німецьку історично так склалось,
також вивчали в школі: французьку, англійську, за іспанську не чув, хоча теж одна із основних мов ООН
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40121
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2846 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:10

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не напомните, Бандера был осуждён российским/советским судом "за організацію вбивства Броніслава Перацького", который был міністром внутрішніх справ России/СССР?
Львов до 1939 когда-нибудь входил в состав России?
На той момент було ДВА ворога
СРСР і Польща
За часів Богдана теж?
Перші хотіли знищити капіталізм але за це вимагали забути мову
Другі хотіли знищити мову/віру але не проти щоб залишився капіталізм...
Щось погано вимагали (перші). Видавили масовими тиражами українських письменників. Сьогодні таких тиражей і близько нема.

Ми (?) надавали по пиці і першим і другим.
Це з розряду: "И мы пахали"?
І станом на сьогодні
Польща нам союзник
наступник СРСР педерація - ворог...
Станом на сьогодні -так. З єдиною поправкою РФ - не наступник СРСР, скоріше наступник Російської імперії (щодо ідеології).
Але це сьогодні.
unicdima писав: " русскіє завжди були, є і будуть головним ворогом України". Можливо, якби не Богдан, ми б вже давно були поляками. Чи ще хтозна ким.
Географічне положення на перехресті дає вигоди, але і дуже небезпечне.
Мали або приєднатись до когось, або самім стати імперією.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35351
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1448014481144821448314484>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 106872
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 287023
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 948606
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.