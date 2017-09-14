RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14484144851448614487>
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:09

  Shaman написав:
  _hunter написав:А еще не все понимают, в чем смысл "антисемитского" юмора: и почему в совке принадлежность к приходилось учень тщательно скрывать...

один дурень може більше запитати, ніж десять розумних відповісти

та мне от тебя подтверждения не нужно - я и так в курсе :lol:
  Shaman написав:а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 20 лип, 2025 20:10, всього редагувалось 2 разів.
_hunter
 
Повідомлень: 10085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:09

В Одесі лікар із Харкова потрапив до реанімації після сутички з представниками ТЦК https://zn.ua/ukr/UKRAINE/v-odesi-likar ... -ttsk.html
Там було два буси. Від одного він утік. Другий збив у такий спосіб, що поламалось три ребра. Одне ребро прокололо легеню. У момент, коли його намагалися посадити до салону, йому затисло голову дверима. Лікарі змогли врятувати його життя".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/7522635/

лікар переїхав з Харкова до Одеси, 1-й день вийшов на роботу... :shock:


На Волині чоловік побив лопатою військовослужбовців ТЦК та втік.
На відео видно, як чоловік напав на п’ятьох представників ТЦК, після чого ті розбіглися та поїхали. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/7522591/

епічне відео :lol:
5 цивільних непридатних до бойових дій, розбіглись як миші до нір :lol:
намагались паканути тєрпілу
Тєрпіла виявився працьовитим хлопцем, узяв до мозолистих рук лопату...
jump
 
Повідомлень: 4840
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:14

  Shaman написав:....... в'язні концтабору можуть собі дозволити жартувати про себе, хоч гумор й чорний, бо інакше можна з глузду з'їхати........

Вы не в'язень концтабору. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35357
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:15

  Water написав:
  ЛАД написав:Какая доля людей читала технічну літературу хоть на немецком, хоть на английском? Да и сегодня это на уровне 1, может, 2% населения. + для чтения специальной литературы нужен несколько "специальный" английский и техническую литературу читать проще.

Я читав та продовжую читать.
"З високою вирогідністю можна спілкуватись будь з ким" - возможно. Но и с "високою вирогідністю" не сможете. С другой стороны, у многих возникает такая необходимость?

Не скажу за всю Україну, на власному прикладі можу сказать: є можливість навчатись та працювать. З російською це дуже важко, де б ви не були, це тільки на росісі. В Болгарії, Грузії, Молдові, Турції, Естонії трішки знають, але для роботи думаю ні.

Аналогично на власному прикладі можу сказать - в Европе с английским именно для работы - все примерно так же: "трішки знають, але для роботи думаю ні"
_hunter
 
Повідомлень: 10085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:24

  Water написав:.........
Я читав та продовжую читать.
.........
Не скажу за всю Україну, на власному прикладі можу сказать: є можливість навчатись та працювать. З російською це дуже важко, де б ви не були, це тільки на росісі. В Болгарії, Грузії, Молдові, Турції, Естонії трішки знають, але для роботи думаю ні.
А я с этим спорил?
Но ещё раз. Сколько людей в Украине, которым это необходимо?
1%? Или всё-таки 2%?
Это не нужно даже нашим заробитчанам, которые пополняют статистику украинцев, выезжавших за границу. Большинство ездят в Польшу, в Чехию. Вряд ли они там общаются на английском. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35357
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:32

  Faceless написав:
ЛАД написав:P.s. Тут писали об изучении укр. и русского языка в школах. Насколько помню, когда я учился уроков было одинаково (в русскоязычных школах).

В російськомовних школах все викладання - російською, плюс урокі руского язика і літератури і українська мова звучала тільки на уроках української мови і літератури, яких було бувало менше ніж уроків англійської. Оце і є русифікація на практиці.

"В російськомовних школах все викладання - російською" - верно. Естественно, кроме уроков укр. языка и литературы. То, что их было меньше, чем уроков английского, вы что-то путаете. Разве что в спецшколах с углублённым изучением английского. Но сколько их было в то время?
Тем не менее, у нас все после школы свободно говорили по-украински. Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35357
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:36

  Banderlog написав:
  unicdima написав:.......
З тобою кацаповірун все ясно, ти б на фронті в своїх русскіх братушек не стріляв би.
ти дибіл? не здатний відрізнити солдат що воюють проти України від росіян громадян України? Так Сирський теж росіянин і розмовляє російською і повно солдат говорить російською і полковників з третина російськомовних.
Де ти служиш , чудо пришелепкувате, що росіян не бачиш?
То мож тут памятаєш Фріза? Він теж російськомовний...
Мне интересно, в кого стреляет на фронте unicdima.
По легенде он в армии.
Интересно, в своей части он уже отстрелял всех російськомовних?
Может уже переходить к уничтожению врагов по ту сторону фронта?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35357
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:41

Schmit
 
Повідомлень: 5100
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:41

  Shaman написав:......
а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...
И к чему вы об этом вспомнили?
Что сказать-то хотели?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35357
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:42

  ЛАД написав:
  Shaman написав:не зрозумів про Корею - а чого не було - будівництва демократії чи під керівництвом США? про США я трохи утрую, аде на підставі розвитку трьох країн після 2СВ - Німеччини, Японії та тієї ж Кореї - результати ми бачимо 8)
Я специально выделил.
По-моему, понятно, что вопрос "под руководством США".

а чиї військові бази були в Кореї? від кого залежала небезпека? тому й вплив був відповідний
два головних недоліки - при автократіях закінчується змінність людей при владі, й не лише на верхніх рівнях, а всюди. як наслідок - значно зростає корупція - не завжди, але дуже вірогідно.
Угу.
При Сталине совершенно не было "змінності людей при владі". :)

є й такі моделі диктатур - але ви гадаєте це надто ефективним? й гадаєте при такій системі люди визнають свої помилки чи ховають їх до останнього? 8)
й ще головна проблема автократій - відсутність негативного зворотного зв'язку для влади. ви ЛАД ніколи в житті не стикалися з питанням, хто піде до керівництва розповідати про проблеми? так от, в автократіях такі люди просто зникають при владі, й диктатор чує лише приємні новини.
Вы уверены?
так впевнений. це вже психологія - ніхто не любить слухати погані новини. а у диктаторів це ще дуже підсилюється манією величчі...
не здивуюсь, що путін вважає, що перемога близько, бо йому так доповідають, й нема ЖОДНОЇ людини, яка сказала б - треба приставати на угоду Трампа - дурних немає.
Может, и так. А, может, и нет. Возможно, они ошибаются все вместе, а, возможно, и не ошибаются. Посмотрите на условия, которые им предлагают сегодня. В 2022 требовали отвод войск со всех оккупированных территорий, в т.ч., если не ошибаюсь, и из Крыма. Сегодня США согласны признать Крым российским официально. И согласны на рпв (и мир) по сегодняшней ЛБЗ. Кто знает, что будет позже.

це припущення. й неважливо помиляються вони чи ні - але вони не обговорюють навіть варіант капітуляції - з царем звичайно, між собою може й обговорюють, але дуже обережно.

в 2022 році США нічого не вимагали офіційно, наскільки пам'ятаю. а ця пропозиція Трампа - це для путіна була пропозиція стати чи то царицею, чи то дворянкою. путін що? правильно, захотів стати володаркою морською (дивись вище про манію величчі диктаторів) - подивимось, чим це закінчиться. можемо ще раз казку перечитати.

й ще раз - рішення почати війну прийняв путін й невеличке коло наближених. велика купа людей при владі була в шоці від цього - але їх не питали - теж класична ознака автократії.
успішні розвинені країни можна назвати багато - назвіть хоч одну успішну автократію з часів 2СВ
Уже в зубах навязло - Сингапур.
Да и Китай вы вряд ли назовёте "демократией".

чому Сінгапур виключення - бо там лідер знайшов в собі сили відійти від влади й запровадити вибори. до речі, розвиток Китаю теж співпав, коли Ден відійшов від влади, ба більше запровадив змінність влади. але ця змінність без Дена спрацювала лише один цикл, а потім Сі вирішив - а навіщо, я найкращий керівник Китаю 8) й історія Китаю - ми її спостерігаємо - а що станеться з Китаєм, коли він пішов на конфронтації з Заходом?

ви багато знаєте диктатур, де перейшли до виборів за життя диктатора - ми їх неодноразово називали, бо їх дуже небагато - Чілі, Сінгапур, та ж Корея. все здається. а у нас пів СНД керівники планують правити до смерті...
Кстати, вы много назовёте государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи.
Все остальные "успішні розвинені країни" были такими и до войны. Восстановились после войны, действительно, с поддержкой США. Финансовой, а не благодаря "построению демократии под руководством США". Ещё как-то можно подвести под эту категорию Японию, но она тоже не была слаборазвитой до 2МВ.

Східна Європа - після розвалу срср - хтось більше, хтось менше - але розвинулися всі. а в Німеччині Схід досі не може наздогнати Захід - а різниця лише 50 років.

взагалі Корея та Німеччина дуже показово - одна нація, але різні системи господарювання (в Кореї навіть навпаки - розвинена Північ й бідний сг Південь). рахунок - на табло. Фінляндія рахується? Китай та Тайвань ті ж самі - одна нація, різні системи.

ЛАД, ви ж бачите, що ну немає прикладів ефективного розвитку автократій. на окремих етапах - так. при наявності енергоресурсів - є можливість деякий час (але Венесуела вже все). там, де треба виробляти - автократії програють. КНДР приклад незмінної автократії протягом десятирічь.

бо ми ще не обговорили цю різницю - капіталізм-соціалізм. соціалізм в Венесуелі - бензин - це вже дефіцит. впровадять соціалізм в Сахарі - пісок стане дефіцитом :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9143
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 14484144851448614487>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 106901
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 287074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 948685
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9183)
20.07.2025 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.