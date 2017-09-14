Shaman написав:...... а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...
И к чему вы об этом вспомнили? Что сказать-то хотели?
а чого ви попереднє запитання не залишили в цитаті? людина спитала, чого в срср приховували, що єврей, й як це заважало? я відповів, що явище антисемітизму доволі поширене й має довгу історію.
_hunter написав:А еще не все понимают, в чем смысл "антисемитского" юмора: и почему в совке принадлежность к приходилось учень тщательно скрывать...
один дурень може більше запитати, ніж десять розумних відповісти
та мне от тебя подтверждения не нужно - я и так в курсе
Shaman написав:а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...
а якщо в курсі, то закінчуй тролінг, бо він недолугий. ти зайвий раз підтверджуєш, що ти щось пишеш не з метою спілкування, а для втягування в беззмістовну суперечку...
епічне відео 5 цивільних непридатних до бойових дій, розбіглись як миші до нір намагались паканути тєрпілу Тєрпіла виявився працьовитим хлопцем, узяв до мозолистих рук лопату...
а чого від тебе немає новин, як закатували наших полонених? як людей піддають тортурам в тюрмах Раші? як людям важко потрапити на окуповані території за потреби? ні, це не цікавить? цікавить один нетиповий випадок з тисячі на день, які проходять?
Shaman написав:один дурень може більше запитати, ніж десять розумних відповісти
та мне от тебя подтверждения не нужно - я и так в курсе
Shaman написав:а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...
ти зайвий раз підтверджуєш, що ти щось пишеш не з метою спілкування, а для втягування в беззмістовну суперечку...
Т.е. это я начал весь вечер петросянить на тему вопроса о национальности?
барабашов написав:Уже по шесть постов на странице от пражского ахметкиного пропагондона. Такое рвение от хорошей оплаты за гиперпотужный пост об улучшении и антирусификации или там плётка хорошая на галере?
Боров, в тебе алкоголь закінчився? абстинентний синдром?
барабашов написав:А все комсомольские и партийные активисты(ну и "буряты" в КГБ и милиции) доморощенные были или засланцы с Нижних Тагилов?
У нас було засилля дітей військових , які відслуживши в сибіру/далекому сході - на пенсію їхали жити в Прибалтику, Західну Україну, Крим....
Про то что холёные штабные офицеры пропив 20лет в Заьайклье или на Камчатке могли выбить себе квартиру в Крыму(ну не в село ж под Джанкоем к татарам они ехали) я в курсе. Квартир же опять сильно много там и не строили. Чисто под таких военных. Не генералов. Ладно в Ригу и Юрмалу они так выбирались, хотя там море не каждый год фонтан. Хотя опять же там под них новотройки не строили гектарами. Во Львов им(кацапью проперженному) с сибирских пердей переться то зачем? Где им там жить, им микрорайоны панелек Горбачёв понастраивал? Или они в вашем регионе родились и с 17ти лет до пенсии в СА в пердях окацапились полностью, а их дети в тех школах Сахалина и Хакасии про Шевченко и Тычину с Сосюрой и не слышали?