ЛАД написав:Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык.
Серйозно? А шо там, чисто русскіх термінів дуже багато, чи може все таки запозичених з інших мов? Трохи тобі для лікбезу, перша в світі Енциклопедія кібернетики вийшла 1973 року українською мовою і лише потім через рік русскім язиком.
Спасибо, не знал. Это благодаря Глушкову и созданному им Институту кибернетики НАН Украины. Но интересно, кто этому посодействовал. Возможно, Щербицкий. Чисто русских терминов там, может, и вообще почти нет. Но даже "производная - похідна" уже разница.
ЛАД написав:Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.
Единицы. Тема была непопулярная даже с практической точки зрения "ну хорошо Вася ты освобожден от третьего по порядку урока и куда ты пойдешь и чем займешься в это время?". Хулиганья "сядь на последнюю парту сиди молча и мы тебя не тронем" было в разы больше чем официально освобожденных.
ЛАД написав: Не знаю. Когда я учился освобождали и от того, и от другого.
70-е, табели и аттестат держал в руках.
ЛАД написав:Слабо себе представляю изучение литературы без изучения языка.
Реакция предсказуемая. Насколько я знаю, отвечать и писать сочинения преподаватель разрешал на русском языке. Детализировать школу, город не буду. Для чтения и понимания требовался украинско-русский словарь.
Я закончил в 1967. Мой друг (сидели за одной партой) на этих уроках развлекался - читал книжки, ещё что-то. Но завтра проверю, возможно что-то забыл. Сегодня звонить уже поздновато.